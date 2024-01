Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, terremoto in Giappone: almeno 48 morti, allarme tsunami rientrato

Il Giappone è stato colpito da un terremoto di magnitudo 7,5 che ha provocato crolli ed incendi, con diverse persone che sono rimaste sotto le macerie. Il terremoto è avvenuto quando in Italia erano le 8 del mattino e la zona dell’evento sismico è la costa occidentale del Paese, con epicentro a Ishikawa. Dopo la scossa più forte, ce n’è stata una di magnitudo 6,2 e altre 20 di magnitudo superiore a 4,0. In un primo momento si era pensato ad un possibile tsunami, ma nelle ore successive, anche se sulle coste sono arrivate onde di altezza fino a 3 metri, l’allarme è stata scongiurato. Sono stati esclusi anche rischi radioattivi negli impianti nucleari della zona colpita.

Le autorità locali hanno raccomandato di evacuare le aree più a rischio, dove circa 33 mila case sono rimaste senza corrente elettrica. Diverse centinaia sono andate completamente distrutte. A Wajima sono numerosi gli edifici in fiamme e i treni sono tuttora fermi. Si tratta del terremoto di maggiore forza che ha colpito la zona da oltre 100 anni. Il bilancio attualmente è di almeno 48 morti e innumerevoli feriti gravi. Le ricerche stanno andando avanti da ore incessantemente. “Siamo pronti a fornire al Giappone tutto l’aiuto e il sostegno necessari”, ha affermato Giorgia Meloni.

Concetta Russo, la donna di 45 anni che nella notte di Capodanno, ad Afragola, era rimasta ferita dopo essere stata colpita da un proiettile di pistola, è morta nelle scorse ore presso l’ospedale Cardarelli, dove era stata ricoverata per le cure necessarie. Lo sparo era stato esploso all’interno di una abitazione. Dopo i primi accertamenti effettuati dai Carabinieri, è emerso che sarebbe stato accidentale. Il nipote della vittima è stato arrestato. Aveva maneggiato lui la Beretta modello 84 da cui è partito il colpo. Una pistola detenuta senza regolare licenza e successivamente risultata anche oggetto di furto.

A causa dei botti a Napoli e provincia si sono registrati 36 ricoveri in ospedale dovuti a ustioni. Nel quartiere di Forcella si è registrato il ferimento di un’altra donna, che è stata colpita all’addome, mentre in Via Marina un uomo di 50 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola sparato da un’auto di passaggio. Secondo la questura di Napoli il fenomeno dei botti e degli spari per la notte di Capodanno quest’anno ha registrato un aumento, dopo i soli 16 feriti dello scorso anno.

La notte di Capodanno ed i relativi festeggiamenti hanno causato oltre 700 interventi in tutta Italia da parte del corpo dei Vigili del Fuoco. A San Donà di Piave, un autobus, che aveva a bordo 79 passeggeri che avevano appena assistito ad uno spettacolo pirotecnico, è uscito di strada provocando il ferimento, in modo lieve, di 30 persone, compresi i due autisti. L’autobus si era adagiato su un fianco e le persone sono state estratte grazie all’aiuto dei soccorritori. In totale i feriti della notte di San Silvestro in Italia sono stati 274. Tra questi un ragazzino che a causa dello scoppio di un petardo, ha perso un occhio. L’episodio è accaduto in provincia di Salerno.

Dopo l’arrivo, tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, della perturbazione che ha interessato varie zone del territorio italiano, per Capodanno c’è stata una tregua, anche se la nuvolosità ha continuato a farla da padrone nelle previsioni meteo. La pausa alle basse temperature però dovrebbe durare poco in quanto i meteorologi hanno annunciato un nuovo peggioramento nei prossimi giorni, che porterà piogge e nevicate oltre che un calo delle temperature in diverse zone della penisola italiana. L’arrivo della nuova perturbazione, che proviene dal Nord Europa, è previsto prima dell’Epifania.

