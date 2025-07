Le ultime notizie le apriamo con la devastante scossa di terremoto avvenuta in Russia, di magnitudo 8.8 gradi sulla scala Richter

Le ultime notizie le apriamo con la devastante scossa di terremoto di magnitudo 8.8 gradi sulla scala Richter registrata la notte passata in Russia, precisamente nella penisola della Kamchatka.

Al momento non si registrano vittime ma vi sarebbero diverse case distrutte anche a causa di un violento tsunami che si è abbattuto nella zona pochi minuti dopo l’evento sismico. Si tratta di uno dei dieci sismi più potenti di sempre ed ha causato un’allerta tsunami per Giappone, isole Hawaii e Los Angeles, anche se non si attendono onde devastanti.

Ultime notizie, guerra in Ucraina

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina e i nuovi aggiornamenti sul conflitto riguardante l’invasione di Kiev da parte della Russia. Nelle scorse ore sono da registrare le nuove dichiarazioni del presidente americano, Donald Trump, che ha fatto sapere che la Russia ha una decina di giorni per trovare un accordo di pace. Parole a cui il Cremlino ha replicato dicendo “prendiamo atto delle sue dichiarazioni”, lamentando un rallentamento nei colloqui. Intanto emerge la notizia, riportata da Bloomberg – fonte considerata molto autorevole – della possibilità che gli Stati Uniti schierino armamenti nucleari nel Regno Unito.

Sarebbe un fatto clamoroso tenendo conto che l’ultima volta che è accaduto è stato nel 2008, quindi ben 17 anni fa. Secondo quanto riferito sempre dal portale a stelle e strisce, lo scorso 16 luglio un aereo militare americano ha voltato con il transponder acceso, per farsi identificare appositamente, da un sito nucleare americano nel New Mexico fino ad Lakenheart, in Gran Bretagna e il volo ha riguardato gli aerei che trasportano bombe nucleare, leggasi il C-17, senza sorvolare il territorio di nessun’altra nazione.

Ultime notizie, sparatoria a New York, 5 morti

Choc a New York, precisamente in quel di Manhattane, dove il 27 Shane Devon Tamura, ha ucciso quattro persone con un fucile automatico per poi ammazzarsi. E’ accaduto nella serata di lunedì, quando in Italia erano le prime ore di ieri, e le motivazioni di questo folle gesto non sono ancora chiare. Si sa che Shane ha colpito nel cuore della Nfl, la lega di football americano, uccidendo 4 persone in un grattacielo di New York dove vi è appunto il quartier generale della stessa.

Shave Devon Tamura in passato è stato un giocatore di football che ha poi avuto una malattia causata da un trauma cranico e non è da escludere che il suo sia stato un gesto di “ritorsione” nei confronti della stessa Lega per un qualche episodio avvenuto in passato. Al momento la vicenda non è ancora chiara, sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

Ultime notizie, la Gran Bretagna riconoscerà lo stato della Palestina

Dopo la Francia un’altra “big” europea ha annunciato che riconoscerà lo stato della Palestina. Parliamo precisamente della Gran Bretagna, così come fatto sapere nella giornata di ieri. Il governo laburista di Keir Starmer sarebbe pronto ad anticipare già a settembre il riconoscimento dello stato palestinese se Israele non dovesse accettare la fine dello scontro a fuoco nella striscia di Gaza, tenendo conto che il conflitto va avanti da ben 663 giorni e si sta avvicinando in maniera preoccupante al secondo anniversario (il prossimo 7 ottobre 2025).

Israele ha risposto immediatamente dichiarando che questo riconoscimento da parte del regno Unito rappresenta un regalo per i terroristi. Hamas ha comunicato che anche nella giornata di ieri sono continuati i raid israeliani sulla striscia di Gaza con altre 62 vittime. In totale i numeri raccontano che dall’inizio della guerra le vittime hanno raggiunto la quota di 60mila. Un quotidiano israeliano ha comunicato che il governo presieduto da Netanyahu sta vagliando la possibilità di dare ad Hamas l’occasione per un cessate il fuoco, ed altri media hanno dichiarato che in caso di non accettazione della tregua da parte di Hamas, Israele è pronto ad annettere dei territori della striscia.



Ultime notizie, il punto sui dazi

Non è ancora definitivo l’accordo fra Stati Uniti ed Unione Europea in merito ai dazi al 15%. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, così come riportato dal Corriere della Sera, l’intesa raggiunta pochi giorni fa non è ancora giuridicamente vincolante, in quanto la von der Leyen non può assumere degli obblighi legali immediati a nome dell’Ue tenendo conto che prima servirebbe almeno un passaggio in consiglio. Le parti, spiega ancora il quotidiano di via Solferino, avevano pensato anche ad una dichiarazione congiunta ma in ogni caso non avrebbe un valore legale. Affinchè sia vincolate è necessario che si formalizzi l’intesa fra Usa e Ue attraverso uno strumento legale che al Consiglio richiedono una maggioranza qualificata.

In alternativa si può pensare ad un accorto internazionale fra le due potenze, che però prevede un iter per l’approvazione più lungo: vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Prima del leggero rialzo delle borse europee, è stato registrato un calo per quanto riguarda quelle asiatiche, mentre il petrolio è leggermente in rialzo ed ora si attandono le quotazioni delle borse statunitensi. Riguardo ai colloqui con la Cina, Trump ha detto che sono iniziati nel migliore dei modi, mentre l’accordo con l’India non è stato ancora definitivamente formalizzato.

Ultime notizie, il virus west Nile

Proseguono le morti a causa del virus della west Nile e cresce anche la pausa per la sua diffusione. Ieri il numero delle vittime è salito a 7 con un 68enne che è morto nella tarda serata di ieri nel casertano, portando così a 3 il numero totale dei morti in Campania. A causa di questa epidemia sono state sospese le donazioni di sangue in 31 province italiane. L’ultima vittima registrata nel Lazio era invece un uomo di 86 anni di età.

Ultime notizie, campionati mondiali di nuoto a Singapore

Nella giornata nella quale l’Australia torna in testa nel medagliere delle gare in vasca con 4 ori, anche l’Italia arricchisce il proprio medagliere con altre due medaglie d’argento conquistate da Simona Quadarella nella sua specialità dei 1500 metri stile libero e da Thomas Ceccon che ha conquistato il secondo posto nella specialità dei 100 metri dorso. Per l’azzurra anche un notevole miglioramento del suo record personale sulla distanza che l’ha portata a diventare anche la primatista europea. In totale le medaglie conquistate finora dall’Italia sono cinque, 4 argenti ed un bronzo.