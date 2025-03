Le ultime notizie di oggi le apriamo con il devastante sisma in Myanmar, il terremoto che è stato registrato nella giornata di ieri nell’ex Birmania, una scossa con una magnitudo di 7.7 gradi sulla scala Richter seguita poco dopo da un evento sismico superiore alla magnitudo di 6.4 gradi. Numerosi sono gli edifici crollati, fra cui un palazzo in costruzione, ripresa in diretta proprio mentre collassava su se stesso.

Le notizie che giungono da quel Paese, che è una sorta di “zona franca” dove poche informazioni filtrano al di fuori dei confini, sono frammentarie, ed è per questo che si teme una vera e propria ecatombe, con migliaia di morti. Del resto il numero uno dell’Ingv, Carlo Doglioni, lo ha detto chiaro e tendo, il sisma in Myanmar è simile a quello avvenuto in Turchia, dove sono morte 17.000 persone. L’epicentro è stato individuato vicino a Sagaing, con un ipocentro di 10 chilometri, e il governo ha chiesto aiuto ai paesi stranieri, un altro indizio di come la situazione sia decisamente delicata. La scossa è stata tra l’altro avvertita significativamente a centinaia di chilometri di distanza, a Bangkok, e anche questo è un altro chiaro segnale di cosa stia accadendo da quelle parti del mondo. Secondo alcune fonti USA sono possibili fino a 10.000 morti.

Ultime notizie, torna a parlare il presidente russo Putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, è tornato a parlare nelle scorse ore del futuro della guerra in Ucraina avanzando la proposta di un governo transitorio in quel di Kiev che sia diretto dall’Onu, con l’obiettivo poi di organizzare delle successive elezioni presidenziali e quindi di negoziare un definitivo accordo di pace con il nuovo governo. Putin ha spiegato di volerne discutere con gli Stati Uniti ma anche con l’Unione Europea nonché “i partner e amici sotto l’egida dell’Onu”, parole rilasciate in occasione di una visita a Murmansk. Putin ha spiegato inoltre che Mosca è pronta a collaborare con l’Europa sottolineando però che a suo modo di vedere l’Ue si comporta in maniera incoerente cercando di ingannare Mosca. Ha infine annunciato una cooperazione militare e tecnica con la Corea del Nord, un trattato con Pyongyang, senza però entrare maggiormente nel dettaglio. Ricordiamo che nel corso della guerra in Ucraina la Corea del Nord ha inviato militari a combattere a fianco dell’esercito russo.

Il leader russo ha parlato anche della situazione attuale dei combattimenti con l’Ucraina e degli attacchi che stanno portando avanti le sue truppe dicendo che “Li finiremo”, aggiungendo che l’iniziativa strategica nelle zone dei combattimenti è totalmente nelle mani dei soldati russi. Putin ha parlato durante un incontro che ha avuto con un equipaggio di un sottomarino russo e ha fatto il punto dei successi ottenuti fino a questo momento. Intanto il ministro Lavrov ha invitato il ministro degli Esteri della Cina a recarsi a Mosca nella prossima settimana per dei colloqui. Mosca ha accusato l’Ucraina di aver effettuato un doppio attacco contro una stazione del gas russo in località Sudzha, con un incendio che ha completamente distrutto la struttura.

Ultime notizie, Dani Alves assolto

L’ex calciatore, fra le altre, di Barcellona e Juventus, nazionale brasiliano, Dani Alves, è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale dopo più di un anno in galera. Una ragazza di una discoteca di Barcellona aveva puntato il dito verso i giocatori, facendolo poi incriminare, ma nella giornata di ieri è arrivata la sentenza che ha ribaltato il tutto, scagionando il sudamericano.

Per il tribunale catalano si sono verificate una serie di “lacune, imprecisioni, incongruenze e contraddizioni sui fatti, sulle valutazioni giuridiche e sulle sue conseguenze”, di conseguenza la ragazza e la sua testimonianza non sono state considerate sufficienti per una condanna a 4 anni e mezzo di carcere al 41enne.

Ultime notizie, la situazione odierna in Medio Oriente

In Medio Oriente si rinnovano gli attacchi isfraeliani contro il sud del Libano e raid dell’Idf hanno colpito anche alcune zone della capitale, Beirut, dove secondo Israele si nascondono uomini del gruppo terrorista Hezbollah. Prima del raid l’Idf aveva diffuso un appello affinchè la zona che è stata poi colpita e nella quale si trovano anche delle scuole, venisse evacuata. L’ONU ha emesso un appello alle parti affinchè si eviti una nuova escalation dei combattimenti in Libano.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla salute di Papa Francesco

Dopo il ritorno di Papa Francesco a Santa Marta, il Vaticano ha emesso un primo comunicato con gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute nel quale si parla di lievi miglioramenti e di un parziale recupero dell’uso della parola. Bergoglio è ancora sottoposto a fisioterapia e, dopo aver avuto la notizia del terremoto che ha colpito il Myanmar ha pregato per le popolazioni colpite dalla tragedia.

Ultime notizie, assalto ad un furgone portavalori a San Vincenzo

Nel tardo pomeriggio di ieri un furgone portavalori è stato assalito nelle vicinanze di San Vincenzo sul tratto dell’Aurelia a 4 corsie, da un banda di rapinatori che hanno utilizzato armi ed esplosivo, causando un grosso incendio. I banditi sono poi fuggiti con il bottimo, i soldi delle pensioni. Oltre a scardinare le serrature con gli esplosivi i rapinatori hanno anche sparato una serie di colpi di arma da fuoco in aria.