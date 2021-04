ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: terremoto Superlega nel calcio (20 aprile)

Ultime notizie, i dati settimanali del contagio

L’analisi dei dati settimanali dell’epidemia di coronavirus rileva che il numero di casi resta sostanzialmente stabile, ma nelle regioni del sud l’infezione è in crescita con la Campania, la Sicilia, la Puglia e la Calabria che hanno dei numeri in aumento. Per quanto riguarda il dato a livello nazionale c’è una diminuzione dei decessi ed anche dei ricoveri. La settimana che si è chiusa sabato ha visto 100.385 nuovi casi di positività, in linea con i 101.627 registrati dal 5 all’11 di aprile, ma la notizia positiva è rappresentata dal fatto che in questa settimana sono stati eseguiti un maggior numero di tamponi, 2.039.000 contro 1.854.000, con conseguente calo dell’indice di positività. 123 regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno invece numeri in calo. La diminuzione dei decessi settimanali arriva dopo 7 incrementi consecutivi ed anche i ricoveri sono calati del 12%.

Ultime notizie, incidente in USA con una Tesla a guida autonoma

In Texas un incidente nel quale è rimasta coinvolta una Tesla a guida autonoma ha provocato la morte di due persone. L’incidente è avvenuto in una strada all’interno della contea di Harris con l’auto che si è schiantata in una curva a causa dell’eccessiva velocità. I soccorritori arrivati sul posto hanno constatato che al momento dell’uscita di strada al volante non c’era nessuna persona, cosa non prevista dalle modalità di guida.

Ultime notizie, la novità della Superlega di calcio

Nel bollettino del coronavirus i nuovi casi registrati sono stati 8.864 su 148.729 tamponi eseguiti , con l’indice di positività al 6%. Rispetto alla giornata precedente sono aumentati i morti, che sono 316. Il numero delle persone guarite è di 19.669, con il nuovo totale delle persone ammalate che scende sotto quota 500mila attestandosi a 493.489. Cala ulteriormente il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, – 67, con il nuovo totale che è di 3.244, mentre per i reparti ordinari si è registrato un aumento di 94 unità, con il totale dei casi che raggiunge quota 23.742.

La decisione di un gruppo di società calcistiche di vari paesi, tra le quali anche le italiane Juventus, Inter e Milan, ha dato il via ad una serie di polemiche in tutto il panorama del calcio europeo, con prese di posizione contrarie sia da parte dell’Uefa che delle varie federazioni e leghe nazionali. Molti commenti sono arrivati anche da parte di personaggi politici e da tecnici e tifosi eccellenti delle varie squadre. Il presidente dell’Uefa, Ceferin, ha dichiarato che queste società sono mosse soltanto dall’avidità, mentre un altro dirigente, Moller, ha addirittura proposto che le tre quadre che fanno parte delle 12 fondatrici che si sono qualificate per le semifinali di Champions League, le inglesi Manchester City e Chelsea e la spagnola Real Madrid, siano escluse da subito dalla competizione. Durissimi anche gli attacchi che sono stati rivolti da molte parti al presidente dei bianconeri, Agnelli.

Ultime notizie, lo sfogo social di Beppe Grillo

Il fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha rivolto un durissimo attacco sui social riguardo alla possibilità di processare per stupro il figlio. Grillo ha dichiarato che il video dimostra che il rapporto del figlio con la ragazza era “consenziente”, ma le accuse dei giudici nei confronti del figlio Ciro, accusato insieme ad altri tre ragazzi suoi amici, sono gravissime. L’episodio è accaduto nell’estate del 2019 in Sardegna.

