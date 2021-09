ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: terza dose vaccino ci sarà (7 settembre)

Il Ministro della Salute Speranza, nel corso del proprio intervento al G20 della salute di Roma ha dichiarato che in Italia si procederà alla somministrazione della terza dose del vaccino per il COVID già a partire dal mese di settembre cominciando dalle categorie più fragili.Nel corso del consesso internazionale è stato inoltre siglato un patto per garantire le vaccinazioni ai Paesi poveri. In Italia, la curva dei contagi sembra aver imboccato la discesa mentre aprono le prime scuole in Alto Adige. Intanto Forza Italia ha dichiarato di essere favorevole ad un allargamento diffuso sull’utilizzo del green pass.

NO MONOPATTINI ELETTRICI PER I MINORI, LEGGE LOMBARDIA/ Obbligo casco e assicurazione

Ultime notizie, ottimistico il rapporto OCSE sull’Italia

Cresce il PIL italiano con accelerazioni anche inattese di oltre il 5,9% annuo facendo così ipotizzare che entro il primo semestre del 2022 si potrà tornare ai livelli pre-COVID. Il Ministro dell’Economia Franco ha quindi affermato che si chiuderà finalmente il lungo periodo della stagnazione economica nel nostro Paese anche se è necessario continuare con politiche di sostegno fiscale.

Russia, scopre foto di abusi sulla figlia di 8 anni/ Padre uccide amico a coltellate

Ultime notizie Afghanistan, i Talebani dichiarano di aver soffocato la rivolta del Panshir

Anche se i ribelli del Panshir negano e chiedono il supporto internazionale pur affermando di essere pronti a trattare, i Talebani dichiarano di avere ormai acquisito il controllo completo del Paese e di aver quindi soffocato la rivolta nella regione del Panshir. Il Generale Claudio Graziano, Presidente del Comitato Militare dell’UE, nel corso di un’intervista, ha quindi affermato che questo è il momento in cui è necessaria una Forza militare comune europea che possa intervenire in crisi come quella afghana in tempi rapidi.

GIORNALI E VACCINI/ Perché Aldo Grasso non ha capito la lezione di Manzoni?

Ultime notizie, morto a Parigi Jean Paul Belmondo

L’attore francese Jean Paul Belmondo è morto a Parigi all’età di 88 anni, monumento del cinema mondiale e amato dlale donne sia sul set che nella vita. Nei suoi 60 anni di carriera aveva interpretato ben 80 film fra cui “Il clan dei Marsigliesi” e “La Ciociara” . L’omaggio commosso nel corso del festival del cinema di Venezia.

Ultime notizie, il miracolo di Antonhy, trovato dopo tre giorni in una foresta in Australia

Nessuno si sarebbe mai aspettato di trovarlo vivo: il piccolo Antonhy, un bimbo di tre anni con problemi di autismo, è stato ritrovato dopo tre giorni dalla scomparsa da casa in una fitta foresta a nord di Sidney. Aveva solo i vestiti bagnati e qualche graffio quando è stato trovato mentre stava bevendo da un torrente. La Polizia, anche per le buone condizioni del ritrovamento, non esclude che dietro la vicenda vi sia comunque un tentativo di rapimento.

Ultime notizie: brucia l’Amazzonia, polmone verde del mondo

Brucia la foresta amazzonica che ogni giorno vede vastissimi territori andare in fumo facendo così a perdere al mondo intero ricchezze e biodiversità. Forti i collegamenti fra gli allevatori, che possono allargare i pascoli dove la foresta viene distrutta, e gli incendi,mentre nel Brasile del Presidente Bolsonaro solo l’1% delle sanzioni per deforestazione viene effettivamente pagato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA