Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Texas: esplosione choc a Port Neches (29 novembre)

Mercoledì nello stabilimento chimico del gruppo TPC a Port Neches in Texas si sono verificate violente esplosioni che hanno obbligato migliaia di dipendenti, circa 60 mila, ad evacuare il posto di lavoro. Le autorità competenti hanno predisposto l’evacuazione degli abitanti delle zone limitrofe. Si sono registrate due esplosioni. La prima si è avvertita a distanza di 60 km circa. La seconda esplosione, avvenuta a distanza di 12 ore circa, è stata più violenta della prima. Lo sceriffo della Jefferson County ha fatto evacuare tutti i residenti presso le città attigue allo stabilimento. Le due deflagrazioni hanno provato numerosi danni ad abitazioni e a diversi centri commerciali. La Commissione sulla qualità ambientale del Texas ha espresso preoccupazione sulla salute degli abitanti delle zone limitrofe allo stabilimento in quanto alcune persone si sono presentate in ospedale per problemi di nausea e respiratori. Si contano solo tre persone ferite, già dimesse in giornata dall’ospedale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente a sedare gli incendi all’interno dello stabilimento. Nonostante ciò le fiamme non sono state ancora domate. Non è dato sapere le cause che hanno scatenato le esplosioni né la stima dei danni, comunque importanti.

L’Albania continua a tremare. Intorno alle 12.00 di ieri c’è stata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.2. della scala Richter. Durante gli scavi sono stati trovati 41 persone decedute. Tra le vittime ci sarebbero, come precisato dal primo ministro dell’Albania, Edvin Kristaq Rama, 4 bambini e 17 signore. Il numero dei feriti è in continuo aumento. Ad oggi si contano più di 650 persone trasportate all’ospedale per le necessarie cure mediche. I vulcanologi dell’Istituto Nazionale di Geofisica prevedono ulteriori scosse nei prossimi giorni. Il terremoto ha colpito soprattutto Durazzo. Le scosse sismiche hanno sollevato il terreno di 10 cm. La notizia viene confermata dalle immagini scattate dai satelliti del programma europeo Copernicus dell’agenzia spaziale europea, nonché dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per i senzatetto sono state preparate migliaia di tende nei terreni da calcio a Thumana. Edvin Kristaq Rama ha fatto visita a Thumana e a Durazzo per portare il proprio conforto e solidarietà. Proseguono intanto le operazioni di ricerca e di soccorso in tutte le zone colpite dal terremoto.

Ultime notizie, medicina: scovato nuovo farmaco contro l’Alzheimer

La demenza di Alzheimer provoca un‘iniziale perdita di memoria per giungere alla paralisi di ogni attività quotidiana. Recentemente un gruppo di studiosi della Aberdeen University ha dimostrato l’efficacia di un farmaco che rallenterebbe la demenza dell’Alzheimer, già a basso dosaggio. Più di mille persone sono state sottoposte alla cura sperimentale con successo. Il farmaco può essere assunto anche a piccole dosi presso la propria abitazione. La ricerca ha interessato pazienti con una malattia incorso ancora in fase iniziale o moderata.



