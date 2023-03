Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, tragedia migranti Cutro: arrestato quarto scafista

Il ministro Piantedosi ha riferito ieri alla Camera in merito alla vicenda dei migranti di Cutro. L’esponente del governo Meloni ha spiegato che “Il bilancio non è ancora definitivo, ma gli aggiornamenti giunti dalla Prefettura di Crotone portano il numero delle vittime a 72, di cui 28 minori, mentre i superstiti sono 80. Di questi, 54 sono accolti nel locale Centro di accoglienza richiedenti asilo, 12 nel Sistema Sai a Crotone, 8 sono ricoverati in ospedale, 2 minori non accompagnati sono stati collocati nelle strutture dedicate e 3 soggetti, presumibilmente gli scafisti, sono stati arrestati”. E ancora: “Per la doverosa ricostruzione dei fatti, che in quella sede deve avvenire, sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica di Crotone. Attenderemo, pertanto, con fiducia e rispetto l’esito degli accertamenti giudiziari”.

Piantedosi ha ricordato che: “Appresa la notizia del naufragio, mi sono immediatamente recato a Cutro per testimoniare, a nome del Governo, il cordoglio per le vittime e la vicinanza ai superstiti, nonché alle Amministrazioni locali. Anche in questa sede desidero rivolgere una parola di profonda gratitudine alla Calabria che, da sempre, accoglie con solidarietà e generosità i tanti migranti che sbarcano sulle sue coste e che affronta questa tragedia con compostezza e dignità non comuni”. Da segnalare intanto l’arresto del quarto scafista.

Ultime notizie, scontro fra due aerei militari sopra Roma

Due aerei militari si sono scontrati in volo sopra Guidonia Monte Celio, non troppo distante da Roma. I due piloti dei rispettivi velivoli sono morti, mentre gli aerei sono precipitati al suolo, fortunatamente senza colpire alcuna persona. I rottami sono infatti ricaduti presso un prato vicino a via Longarina, dove poi hanno preso fuoco. Come riferisce TgCom24.it, la nube nera è stata subito visibile dalla periferia di Roma, nel contempo sono intervenuti gli uomini della polizia, dei carabinieri e il personale del 118.

L’aeronautica militare, attraverso una nota, ha confermato l’incidente spiegando: “Nella tarda mattinata di oggi (ieri ndr), due velivoli U-208 del 60esimo Stormo di Guidonia, in volo nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata”. I due aerei sarebbero entrati in collisione, “per cause al momento non note, precipitando al suolo in un’area nei pressi dell’aeroporto militare di Guidonia. I due piloti purtroppo sono deceduti nell’impatto. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso. Non ci sarebbero altre persone coinvolte”.

Ultime notizie, morto il giornalista Rino Icardi

E’ morto il giornalista de Tutto il calcio minuto per minuto, Rino Icardi. Aveva 85 anni ed è deceduto a Roma, città in cui viveva da una vita nonostante fosse piemontese. Nato ad Alessandria il 18 maggio del 1937, aveva fondato assieme a Roberto Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Alfredo Provenzali lo storico programma radiofonico dedicato alla cronaca delle partite di calcio, in onda tutti i weekend su Radio Rai.

Rino Icardi era l’ultimo dello storico gruppo di giornalisti che lavorava al programma, ed ha avuto la passione del giornalismo fin da giovanissimo. Durante il liceo realizzò infatti il Raglio, uno dei primi giornali studenteschi d’Italia, mentre dopo il diploma iniziò a lavorare con la Gazzetta dello Sport, prima dell’approdo in Rai. Fra i tanti reportage realizzati, quello da Monaco, durante la famosa strage al villaggio olimpico del 1972, ma anche l’elezione di Papa Giovanni Paolo II del 1978.

Ultime notizie Messina: bimba grave dopo essere stata azzannata da un pitbull

Una bambina di 3 anni è stata azzannata alla testa da un pitbull ed è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso e successivamente operata alla testa. Il cane ha azzannato la bambina nel comune di Rodi Milici, mentre si trovava presso la casa dei nonni, con il nonno che ha evitato di evitare l’aggressione ma è stato ferito lui stesso. Le condizioni della piccola sono preoccupanti, anche per una frattura che le è stata causata sempre del pitbull, e sul fatto stanno indagando le forze dell’ordine coordinate dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

Ultime notizie, proteste in Francia contro la riforma delle pensioni

La protesta dei sindacati e dei lavoratori contro la decisione di innalzare l’età pensionistica da 62 a 64 anni sta mettendo in ginocchio tutta la Francia con i sindacati che hanno dichiarato di voler fermare tutto il paese. Nonostante queste proteste che sono sfociate in oltre 260 manifestazioni popolari in tutto il Paese, il presidente Macron ha intenzione di andare avanti con la riforma, sfidando la contrarietà dell’opinione pubblica.

Per i sindacati si tratta di rievocare quella paralisi che in precedenza aveva già costretto il governo Juppè ad effettuare una marcia indietro sullo stesso argomento. Le scuole chiuse, gli scioperi dei mezzi pubblici, e i blocchi autostradali minacciano davvero di mettere in crisi tutto il sistema francese.

Ultime notizie, carabiniere ha ucciso il direttore di un albergo in provincia di Latina

Nel pomeriggio di ieri un carabiniere ha ucciso a colpi di pistola il direttore dell’albergo Nuova Suoi, Gianni Fidaleo, a Castelforte, e successivamente ha sparato anche alla compagna riducendola in fin di vita. Dopo la sparatoria il carabiniere, il 58enne Giuseppe Molinari, è fuggito con la propria autovettura dirigendosi verso Capua. Il movente della sparatoria è da ricercarsi nella gelosia che il carabiniere aveva nei confronti del direttore che riteneva avere una relazione amorosa con la sua compagna. Successivamente il carabiniere si è costituito presso una caserma.











