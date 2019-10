Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, trattativa furiosa sulla Manovra (22 ottobre)

Proseguono serrati i faccia a faccia tra le principali forze politiche per arrivare a un’intesa definitva sulla manovra finanziaria, dopo il mini-strappo tra il premier Conte e il leader M5S Di Maio sul rischio di far saltare la manovra stessa e, di conseguenza, il governo. Il Movimento insiste sul carcere per i grandi evasori e sulla limitazione per l’uso del contante, mentre Matteo Renzi, ora leader del nuovo partito Italia Viva, chiede anche l’abolizione della “sugar tax”, la tassa sulle bibite zuccherate.

Ultime notizie, caos Cile: ancora scontri

Non si fermano le manifestazioni in Cile contro il progressivo aumento del costo della vita, nonostante lo stop ai previsti aumenti delle tariffe del trasporto pubblico. Sale a 11 vittime, decine di feriti e 1500 arresti il bilancio di questi ultimi giorni di scontro nel Paese sudamericano. Il presidente Pinera è deciso a riportare la calma anche adoperando l’esercito, evocando secondo Amnesty International ombre del vecchio regime di Pinochet.

Ultime notizie, omicidio Mariottini: arrestati 4 africani

Arrestati a Roma 4 uomini di origine africana, con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante di violenza sessuale ai danni della 16enne Desiree Mariottini. Il legale di Yousef Salia, uno dei 4 accusati, ha a sua volta denunciato i genitori della Mariottini per abbandono di minore.

Ultime notizie, sigarette elettroniche: pericolo malattie polmonari

L’Istituto Superiore della Sanità lancia l’allarme per una malattia polmonare le cui cause sono ancora da accertare, ma la cui diffusione è molto elevata proprio tra i fumatori di sigarette elettroniche. Negli Stati Uniti 1300 malati e 26 decessi riconducibili all’uso di liquidi di ricarica acquistati da fonti incerte sul Web.

Ultime notizie, Vaticano: libro svela le difficoltà finanziarie

Nuovi scandali colpiscono il Vaticano dopo l’uscita del libro del giornalista Gianluigi Nuzzi che getta ombre sulle casse del piccolo Stato, molto vicine, secondo l’autore, al default. Torna anche alla ribalta la morte misteriosa di Papa Luciani, ucciso, secondo il gangster italoamericano Anthony Raimondi, proprio perchè vicino a svelare operazioni poco chiare in seno all’Istituto Opere Religiose.

Ultime notizie, Giappone: si avvicina l’incoronazione del nuovo imperatore

Dopo l’abdicazione dell’anziano Akihito, primo imperatore a traghettare il Giappone nella modernità con ripetute “violazioni” dell’antichissimo cerimoniale, manca ormai poco all’incoronazione ufficiale del figlio Naruhito, il quale sembra voler continuare ciò che il padre aveva iniziato. Anche Naruhito, come il padre riformatore, ha infatti sposato una donna non della nobiltà, uno dei numerosi cambiamenti che il predecessore Akihito era riuscito a far accettare al suo Paese pur con fatica.

Ultime notizie, cinema: in uscita l’ultima fatica di Martin Scorsese, The Irishman

Accolto da una vera e propria ovazione al Festival del Cinema di Roma, The Irishman riunisce quattro mostri sacri del cinema: Martin Scorsese alla Regia, Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino nel cast. Il film, di produzione Netflix e in uscita nelle sale italiane dal 4 al 7 novembre, esamina i rapporti tra mafia e politica, con in mezzo anche la figura del sindacalista Jimmy Hoffa. La critica comincia a paragonarlo anche al celebre C’era una Volta in America, il capolavoro immortale di Sergio Leone.



