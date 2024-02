Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, trattori a Roma. Meloni: “Siete al centro della nostra azione”

Si è tenuto a Roma un incontro al quale hanno partecipato sia esponenti del governo che delle sigle agricole. La Premier Meloni si è espressa dicendo che il governo ha sempre difeso le loro posizioni nei confronti delle scelte UE, ed ha annunciato che ci saranno delle esenzioni Irpef ai redditi agrari che non raggiungono la cifra di 10mila euro.

“Joe Biden ha vuoti di memoria”, Repubblicani invocano 25esimo emendamento/ “E' inadatto”

Riguardo a questa offerta il ministro Salvani ha dichiarato che è possibile fare anche di più. Nel pomeriggio si è tenuto anche un incontro a cui ha partecipato il ministro Lollobrigida. Intanto in mattinata quattro trattori hanno sfilato a Roma come simbolo della protesta, arrivando dalla Nomentana, dove si trovava il presidio, fino a Piazza San Giovanni. Da segnalare infine le parole del premier Giorgia Meloni che ha spiegato: “Siete al centro della nostra azione”.

L'IMPREVISTO/ "I nostri giovani, un immenso bisogno di vita in ostaggio di dolore e solitudine"

Ultime notizie, le novità sulla guerra in Medioriente

Mentre continuano i combattimenti nella zona, il Premier israeliano Netanyahu ha ordinato alle sue truppe di terra di far evacuare da Rafah tutti i civili in vista di una invasione da parte dell’esercito di Gerusalemme. Secondo le notizie trapelate dall’ufficio di Natanyahu, i battaglioni di Hamas che si trovano nella località di Rafah sono quattro e devono essere eliminati.

Sempre nella giornata di oggi si sono registrate le critiche da parte di Biden che ha catalogato come esagerata la risposta di Israele su Gaza. Della possibile invasione di Rafah hanno parlato anche fonti dell’Unicef che hanno chiesto di fermare l’escalation dei combattimenti pensando anche al gran numero di bambini presenti. L’ultimo aggiornamento sul numero delle vittime comunicato da Hamas parla di 27.947. Sempre nell’area mediorientale si sono avuti sette attacchi USA a postazioni degli Houti situate nello Yemen.

Amadeus legge comunicato degli agricoltori a Sanremo 2024/ "Volevamo salire sul palco per un solo motivo..."

Ultime notizie, ascolti Sanremo terza serata

Restano altissimi gli ascolti del Festival di Sanremo 2024, e anche per la terza serata sono stati superati i 10 milioni di telespettatori. Dopo il 65 e il 60 per cento rispettivamente della prima e seconda serata, durante la terza serata lo share è stato del 60,1 per cento con più di 10 milioni di spettatori. Come ricorda RaiNews si tratta del miglior risultato di sempre dopo il festival del record del 1995 condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll, che fece il 60.52% per cento di share.

Rispetto al Festival 2023 c’è stato un incremento di 2,5 punti percentuali visto che lo share un anno fa era stato del 57,6 per cento con 9,2 milioni di spettatori. In merito alle fasce di ascolto, invece, nella prima parte, dalle 21:19 alle 23:32, sono stati raccolti 13,2 milioni di spettatori per uno share del 58,1 per cento, mentre nella seconda parte gli spettatori sono stati 6,4 milioni con uno share del 65 per cento. L’anno scorso i dati erano stati rispettivamente di 13,3 milioni e 5,5 milioni.

Ultime notizie, Trump vince le primarie anche in Nevada

Donald Trump prosegue il suo lento avvicinamento alla Casa Bianca. Nelle scorse ore l’ex presidente degli Stati Uniti ha vinto le primarie repubblicane, i caucus, nello stato del Nevada, con il tycoon che si è presentato senza rivali di fatto. La sua sfidante principale, Nikky Haley, aveva presenziato alle primarie sempre in Nevada che erano state boicottate dai repubblicani, non ottenendo la maggioranza, mentre ieri Donald Trump ha aggiunto altri 26 delegati al suo elenco.

Si tratta del terzo successo su tre uscite per il noto uomo d’affari texano, considerato a mani basse il candidato forte dei repubblicani per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo novembre 2024. Ricordiamo che Trump dovrà ottenere 1.215 delegati per poter essere considerato eleggibile.

Ultime notizie, Putin: “Prima o poi troveremo un accordo con l’Ucraina”

E’ stata trasmessa la tanto attesa intervista a Vladimir Putin da parte di Tucker Carlson, repubblicano e trumpiano convinto, nonché giornalista ex Fox, che è volato a Mosca appunto per parlare con il presidente russo. Putin si dice sicuro che “Russia e Ucraina prima o poi troveranno un accordo” ma nel contempo accusa “l’Ucraina di aver obbedito agli ordini dell’Occidente“, allontanando quindi qualsiasi possibilità di pace nel breve periodo. In ogni caso, rassicura “l’invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione”. La cosa certa, per Vladimir Putin, è che “La sconfitta della Russia in Ucraina è impossibile”.

Il presidente russo ha quindi puntato il dito nei confronti dell’intelligence americana tornando sul famoso gasdotto North Stream sabotato: “È stata la Cia a far esplodere North Stream”, ha spiegato ancora il capo del Cremlino parlando con l’anchor della Fox, non fornendo comunque alcuna prova di queste accuse. In merito al rapporto con Donald Trump, invece: “Avevo un buon rapporto con Trump, non è una questione di leader nelle relazioni tra Usa e Russia è una questione di mentalità”, facendo quindi presagire come una eventuale rielezione del tycoon potrebbe rimescolare le carte in gioco. Putin accusa l’Ucraina di aver mandato all’aria un accordo di pace: “I piani di pace erano quasi finalizzati ma l’Ucraina li ha gettati all’aria e ha obbedito agli ordini dell’Occidente di combattere la Russia fino all’ultimo”.

Ultime notizie, aperta la camera ardente per l’addio a Vittorio Emanuele

All’apertura della camera ardente di Vittorio Emanuele di Savoia a Venaria Reale, erano presenti 200 persone che hanno voluto rendere omaggio al figlio dell’ultimo Re d’Italia. Il feretro era accompagnato da Emanuele Filiberto che ha anche parlato delle ultime settimane di vita del padre, dicendo che era sereno. I funerali di Vittorio Emanuele si terranno domani nel Duomo di Torino e saranno a numero chiuso. Della Casa Reale ha parlato anche il presidente del Senato La Russa dicendo che fu grazie ai Savoia che si raggiunse l’unità d’Italia.

Ultime notizie, sciame sismico nel Parmense, con una scossa di magnitudo 4.2

Una nuova scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta ieri nel Parmense, con epicentro a circa 5 chilometri da Calestano, uno dei paesi colpiti in questi giorni insieme a Fornovo e Langhirano. L’Ingv la ha registrata alle 13.06 e fa parte di uno sciame sismico che è in corso da mercoledì scorso con oltre 100 rilevazioni da parte degli strumenti.

Gli esperti hanno confermato che tutta la zona attualmente soggetta alle scosse ha una storia ben conosciuta negli anni di sismicità. Fortunatamente la scossa non ha provocato danni materiali e non si segnalano feriti. La popolazione è però molto preoccupata per il susseguirsi delle scosse, che sono state percepite anche in città a Parma ed in alcune località ci sono satete persone che sono scese in strada.











© RIPRODUZIONE RISERVATA