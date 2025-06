Ultime notizie: Trump annuncia un cessate il fuoco tra Iran e Israele. Se regge per 24 ore, sarà dichiarata la fine della guerra dei dodici giorni

Ultime notizie dal fronte diplomatico mediorientale: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un messaggio su Truth, comunicando l’avvio di un cessate il fuoco concordato tra Iran e Israele, che – a suo dire – potrebbe determinare la conclusione definitiva di quella che ha già ribattezzato “la guerra dei dodici giorni”, un conflitto breve ma ad alta intensità, che ha attirato l’attenzione internazionale per la velocità con cui è esploso e la rapidità con cui, ora, sembra giungere a una possibile svolta.

Guerra Iran-Israele, Trump annuncia il cessate il fuoco/ “I due stati avranno un futuro di pace e amore”

Secondo quanto scritto da Trump, la tregua sarà articolata in due fasi: inizierà ufficialmente tra sei ore con l’Iran, poi – una volta trascorse dodici ore – entrerà in vigore anche da parte israeliana; il presidente ha precisato che, se il cessate il fuoco sarà rispettato per almeno 24 ore consecutive, verrà considerata conclusa la fase militare del conflitto. Le ultime notizie parlano di un’intesa raggiunta in via riservata, senza dettagli ufficiali sul contenuto dell’accordo o su eventuali garanzie internazionali coinvolte.

TRA IRAN E POLITICHE 2027/ Meloni e Schlein alla Grande Trattativa

Trump ha aggiunto un ringraziamento a entrambi i Paesi, lodando quella che ha definito la “resilienza e razionalità” dimostrata, anche se il tono scelto è parso più politico che celebrativo; ultime notizie riportano che al momento non si registrano nuove offensive, ma rimane comunque la prudenza di fronte a uno scenario che potrebbe evolversi rapidamente.

Ultime notizie, omicidio-suicidio in Valtellina: trovati due corpi in casa a Villa di Tirano

Ultime notizie dalla provincia di Sondrio, precisamente da Villa di Tirano dove, ieri mattina, sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo di 50 anni e della madre anziana, 89enne e gravemente malata e a fare la scoperta è stata la collaboratrice domestica che, come di consueto, si era recata nell’abitazione per assistere la donna: l’uomo, secondo quanto riferito, era in malattia da alcuni giorni e si occupava stabilmente della madre, assieme alla stessa collaboratrice.

SPY FINANZA/ I conti che spingono gli Usa a muovere guerra nel mondo

Le prime informazioni raccolte dai carabinieri, intervenuti sul posto, indicano l’ipotesi di un omicidio-suicidio in quanto i due corpi si trovavano in stanze adiacenti e accanto all’uomo è stata trovata una pistola legalmente detenuta: la donna era allettata nella sua camera da letto, mentre il figlio è stato trovato nella stanza accanto. Ultime notizie dalle indagini confermano che al momento non emergono segni di colluttazione o ingresso forzato, e che l’arma non presentava anomalie apparenti.

La dinamica del gesto è ancora oggetto di accertamenti, ma dalle ultime notizie sembra prevalere l’idea di un episodio maturato in ambito familiare, in assenza di segnali esterni; il contesto domestico era conosciuto in paese, e pare non ci fossero particolari tensioni pregresse tra i due.

Ultime notizie, anticiclone Pluto sull’Italia: caldo intenso e afa per tutta la settimana

Ultime notizie dal fronte meteorologico: l’anticiclone africano Pluto ha raggiunto l’Italia e si prepara a dominare gran parte della Penisola nei prossimi giorni, portando con sé temperature particolarmente elevate, giornate afose con notti tropicali e secondo le previsioni, nelle regioni del Centro e del Sud – così come sulle isole maggiori – le massime potranno raggiungere punte di 40 gradi, mentre anche il Nord non sarà risparmiato, con valori compresi tra 36 e 38 gradi in pianura.

Le ultime notizie diffuse dalla Protezione Civile indicavano per la giornata di ieri una allerta meteo di livello giallo in Sicilia e in Trentino Alto Adige, a causa della possibilità di temporali intensi ma localizzati: le minime notturne resteranno ben al di sopra della media stagionale, con 23-24 gradi in molte aree del Nord, e picchi fino a 26 gradi nelle zone interne del Centro e nelle isole.

Ultime notizie confermano che la stabilità atmosferica offerta dall’anticiclone dovrebbe proseguire almeno fino al weekend, quando i primi segnali di calo si faranno sentire sulle regioni settentrionali, con l’arrivo di temporali sparsi a partire da venerdì; intanto, nella giornata di ieri, alcune nuvolosità moderate sono comparse lungo l’Appennino centrale, senza però causare variazioni degne di nota sulle temperature.

Ultime notizie, incidente nel forlivese: muore Pasquale Nuzzolo, consigliere del PD

Ultime notizie dall’Emilia-Romagna dove un grave incidente stradale ha coinvolto tre persone a Poggio alla Lastra, in provincia di Forlì: un SUV, secondo le prime ricostruzioni, ha sbandato improvvisamente, investendo un gruppo di persone che si trovava all’esterno di un bar. Tra le vittime, Pasquale Nuzzolo, 34 anni, consigliere comunale e segretario del Partito Democratico a Santa Sofia.

L’auto era guidata da un uomo che, a quanto pare, sarebbe stato colpito da un malore mentre era alla guida, perdendo così il controllo del mezzo: l’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al consigliere, persona molto conosciuta e stimata nella zona mentre le altre due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, ma non si trovano in gravi condizioni.

Dopo la diffusione della notizia, sono arrivati diversi messaggi di cordoglio da esponenti politici del PD, tra cui Elly Schlein, Stefano Bonaccini e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale; ultime notizie confermano che la dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale, che attende l’esito degli esami sanitari per chiarire lo stato di salute del conducente al momento dell’impatto.

Ultime notizie, è morto Arnaldo Pomodoro: addio a uno dei più noti scultori italiani

Ultime notizie da Milano dove è morto all’età di 98 anni Arnaldo Pomodoro, uno degli artisti italiani più conosciuti a livello internazionale, celebre per le sue sculture in bronzo e per l’approccio sperimentale con cui ha saputo unire geometrie, materia e simbolismo: il decesso è avvenuto proprio alla vigilia del suo novantanovesimo compleanno e a darne comunicazione è stata la Fondazione Arnaldo Pomodoro.

Le ultime notizie confermano che Pomodoro si trovava nella sua casa di Milano e che le sue condizioni di salute si erano aggravate nelle ultime settimane; la direttrice della Fondazione, Carlotta Montebello, ha parlato di una perdita importante per il mondo dell’arte, ricordando la centralità del suo linguaggio visivo e il riconoscimento di cui ha goduto all’estero sin dagli anni Sessanta. Pomodoro era noto soprattutto per le sue grandi sfere in bronzo, installate in contesti pubblici e privati in tutto il mondo.

Ultime notizie, missili iraniani contro le basi USA in Iraq, Qatar e Siria

Concludiamo le ultime notizie con gli eventi avvenuti nella serata di ieri in Medio Oriente, durante la quale l’Iran ha lanciato una serie di missili contro basi militari statunitensi dislocate in Iraq, Qatar e Siria: secondo le ultime informazioni, tutti i missili sono stati intercettati con successo dai sistemi di difesa aerea, evitando così danni o vittime e nel frattempo, ultime notizie da Israele riportano che le forze armate (IDF) hanno condotto nuovi attacchi contro obiettivi ritenuti simbolici del regime iraniano, in un’azione che ha suscitato reazioni contrastanti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito gli attacchi israeliani “ingiustificati”, ribadendo la necessità di evitare un’ulteriore escalation nella regione; ultime notizie anche da Mosca, dove il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha incontrato il leader del Cremlino per discutere delle risposte diplomatiche e militari da adottare in caso di nuovi attacchi, in particolare dopo i bombardamenti americani su tre siti nucleari iraniani, un colloquio definito “strategico”, che conferma il ruolo attivo della Russia nel monitorare e influenzare l’evoluzione del conflitto.