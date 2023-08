Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, treni Alta Velocità ripristinati in tutta Italia: “Situazione ok”

La circolazione dei treni ad Alta Velocità è tornata regolare in tutta Italia. A comunicarlo, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa italiana Ansa, è stata Trenitalia che attraverso una breve nota ha fatto sapere che: “In questo momento la circolazione si svolge regolarmente su tutta la rete ferroviaria nazionale”.

Auguri buon ferragosto 2023/ Frasi: “Tra una fetta d'anguria e un fuoco d'artificio”

Il comunicato è giunto nel cuore della notte scorsa, poco dopo le ore 3:00 fra martedì 8 e mercoledì 9 agosto, e nello stesso si legge ancora che: “La circolazione è tornata regolare dopo l’intervento delle forze dell’ordine. I treni Alta Velocità e Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 400 minuti. I treni Alta Velocità hanno subito limitazioni di percorso”. Trenitalia conclude specificando: “Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti”.

VISTO DA SINISTRA/ Addio a Mario Tronti, vincere nel ’68 e perdere con il post-Pci

Ultime notizie, governo annuncia extraprofitti su banche: titoli crollano in Borsa

Nella tarda serata di lunedì il governo ha dato il suo ok al decreto omnibus in cui, fra i provvedimenti presi dall’esecutivo, troviamo anche la tassazione sugli extraprofitti. “Non è una misura contro le banche – rassicura il vice premier Antonio Tajani – ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui”. Gli fa eco Matteo Salvini che parla di “Un provvedimento di equità”, aggiungendo: “L’innalzamento dei tassi della Bce – ha spiegato Salvini – ha portato a un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c’è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori e i correntisti. Quindi in questo gap si verrà a contare un 40% di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari delle banche. Non stiamo parlando di qualche manciata di milioni ma si possono ipotizzare alcuni miliardi. E’ un provvedimento di equità”. Nonostante le rassicurazioni Piazza Affari ha accolto in maniera negativa la novità aprendo in rosso e bruciando nelle prime ore ben 10 miliardi di euro, con i titoli del settore che sembrano non aver gradito.

STRAGE DI BOLOGNA/ Cosa pensa certa sinistra della versione di Furio Colombo?

:Ultime notizie, morto Bryan Randall, compagno di Sandra Bullock

E’ morto nelle scorse ore Bryan Randall, compagno dell’attrice americana Sandra Bullock. L’ex modello aveva solo 57 anni ma da tre stava combattendo contro la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica, malattia neurodegenerativa per cui purtroppo non vi è cura. I due si erano conosciuti nel 2015 dopo che lui aveva lavorato come fotografo durante il compleanno del figlio della stessa attrice. Ad annunciare la tremenda notizia è stata la famiglia con un comunicato in cui si legge: “Con grande tristezza annunciamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia durata tre anni con la sclerosi laterale amiotrofica. Bryan ha scelto fin da subito di mantenere il suo percorso con la SLA privato e abbiamo fatto del nostro meglio per rispettare la sua richiesta”.

E ancora: “Siamo immensamente grati per i dottori che hanno affrontato il panorama di questa malattia con noi senza mai arrendersi e per gli incredibili infermieri che sono diventati i nostre compagni di stanza, sacrificando il tempo con le loro famiglie per stare con la nostra. In questo momento vi chiediamo di rispettare la nostra privacy per affrontare il lutto e accettare l’impossibile compito di dire addio a Bryan”.

Ultime notizie, guerra Russia-Ucraina: nuove minacce di Medevedev

Torna a minacciare l’occidente l’ex presidente della Russia, Dmitry Medvedev. Uscendo allo scoperto nella giornata di ieri ha spiegato che: “I nostri nemici saranno schiacciati e la Russia raggiungerà la pace alle sue condizioni. La vittoria sarà nostra!”, messaggio pubblicato su Telegram. “Oggi (ieri ndr) stanno nuovamente conducendo una guerra criminale con le mani di altri, cercando di cancellare la Russia dalla faccia della terra. L’intero sistema Nato sta praticamente combattendo apertamente contro di noi” ma “abbiamo forze sufficienti per svolgere tutti i compiti di un’operazione militare speciale”.

Sul conflitto si è espresso anche il ministro degli esteri cinese Wang Yi che ha invece ribadito la posizione imparziale della Cina: “Sulla crisi ucraina, la Cina manterrà una posizione indipendente e imparziale, sarà una voce obiettiva e razionale, promuoverà attivamente i colloqui di pace e si sforzerà di cercare una soluzione politica in qualsiasi occasione multilaterale internazionale” chiosando dicendo che la Cina e la Russia sono “buoni amici e partner affidabili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA