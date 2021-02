ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, trovato il corpo della madre di Benno (7 Febbraio)

Ultime notizie di oggi che non possono non iniziare con il bollettino coronavirus di ieri. I dati resi noti dal Ministero della Salute parlano di un aumento di nuovi casi: 13.442 i contagi registrati nella giornata di sabato, a fronte di un numero di tamponi di 282.407, con un aumento di circa 11,900 unità rispetto a venerdì. Aumenta leggermente il numero dei decessi, ieri 385. In miglioramento anche i numeri dei ricoverati, con le terapie intensive che fanno registrare un calo di 32 unità, mentre il calo dei reparti ordinari è più consistente, 167 persone. Il tasso di positività torna dunque a scendere dopo tre giorni consecutivi di aumento ed è al 4,7% (venerdì era al 5,2%).

Svolta nel caso dei coniugi Neumair scomparsi da Bolzano. Le squadre di ricerca dei vigili del fuoco hanno trovato nell’Adige il corpo di Laura Perselli, la donna scomparsa da casa insieme al marito Peter Neumair, per il quale proseguono le ricerche. Intanto il figlio Benno si trova da alcuni giorni in carcere con l’accusa di aver ucciso entrambi i genitori. Per trovare il corpo i soccorritori hanno deciso di abbassare il livello del fiume con la collaborazione dell’azienda idroelettrica locale e la mossa si è rivelata corretta visto che il cadavere è stato rinvenuto ieri mattina nella zona tra le località di Laghetti e San Floriano, a sud di Bolzano. Il luogo si trova nelle vicinanze di Ora, il paese nel quale il figlio sostiene di aver passato la notte della scomparsa dei genitori, il 4 gennaio.

Ultime notizie, Draghi: terminato il primo giro di consultazioni

Si è concluso oggi il primo giro di consultazioni di Mario Draghi. Il premier incaricato ha ricevuto sia il M5S che la Lega e da parte di entrambi ha avuto risposte positive, con Salvini che ha dichiarato di avere idee coincidenti riguardo alle azioni da intraprendere per il bene del Paese. Anche da parte del M5S c’è stata una sostanziale apertura, sebbene l’area che fa capo a Di Battista continui a parlare di “accozzaglia pericolosa” ed insiste sul “no” al governo presieduto da Mario Draghi. Dopo le riflessioni nella giornata di domani, Draghi inizierà lunedì un nuovo giro di consultazioni, incontrando anche le parti sociali in modo da avere una visione più completa possibile della situazione. Il segretario della CGIL, Landini, che aveva dichiarato immediatamente il suo appoggio al tentativo dell’ex presidente della BCE, è tornato a chiedere il prolungamento del divieto di licenziamento che scadrà il prossimo 31 marzo. Intanto è iniziato anche il totoministri con le prime indicazioni che parlano di 20 ministeri, 12 dei quali assegnati a personalità dei partiti ed altri 8 a tecnici. Sarà comunque Draghi a chiudere la lista dei vari ministri, tra i quali dovrebbe essere confermato Speranza al Ministero della Salute.



