Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: trovato un corpo nel Natisone. Trionfo di Jannik Sinner nel tennis

Una ragazza di 20 anni e il figlio di 16 mesi sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto sulla Palermo – Sciacca ieri mattina all’alba. Sia la madre, Selma El Mouakit, che il figlio, erano di origine marocchina: a guidare l’auto che si è schiantata era una 23enne palermitana che guidava con un tasso alcolemico oltre il consentito. Sia lei, che la quarta persona presente a bordo, una ragazza di 21 anni di Palermo, sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. L’incidente ha provocato l’interruzione del traffico per alcune ore.

Si sono tenuti ieri i ballottaggi in oltre 100 comuni sopra i 15mila abitanti: le città più importanti al voto sono state Firenze, Perugia, Bari, Lecce e Potenza. Il voto proseguirà nella giornata di oggi dalle 7.00 alle 13.00. Alle 23 di ieri, domenica 23 giugno, l’affluenza era di appena il 37%.

Le ricerche che sono continuate nel Natisone hanno portato al ritrovamento di un corpo che si suppone sia quello del ragazzo morto annegato nella tragedia dello scorso 31 maggio, Cristian Molnar. Il corpo è stato ritrovato nelle vicinanze del ponte romano di Premariacco, incastrato tra le rocce ed alcuni rami. L’identificazione ufficiale non è stata ancora effettuata ma i soccorritori sembrano non avere dubbi sul fatto che si tratti proprio di lui. Il ritrovamento del cadavere è stato reso possibile dall’abbassamento del livello dell’acqua nel Natisone.

Nelle due finali del torneo ATP 500 disputate ad Halle il tennis italiano conquista due successi prendendosi sia la finale del singolare con Jannik Sinner che nel doppio con la coppia formata da Bolelli e Vavassori. Per il tennista azzurro si tratta del primo successo da quando è arrivato al numero 1 del mondo. Sinner ha battuto Hurkacz con un doppio 7 – 6, lo stesso punteggio che ha consentito il successo anche a Bolelli e Vavassori contro la coppia tedesca formata da Krawietz e Puetz. Con questo successo il tennista italiano rafforza la sua prima posizione nella classifica ATP. L’altro italiano impegnato in una finale, Musetti, ha ceduto in due set al Queen’s contro lo statunitenze Paul.

Il campione del mondo Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Spagna, disputato ieri sulla pista del Montmelo, nelle vicinanze di Barcellona. Il pilota olandese, che partiva secondo, ha preso il comando della gara nel secondo giro e lo ha conservato sino al termine battendo Norris, autore della pole position, il duo della Marcedes, Hamilton e Russell e i due ferraristi che si sono classificati al quinto e sesto posto come in partenza.











