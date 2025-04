Apriamo le ultime notizie di oggi con un evento legato a maltempo che ieri ha sferzato gran parte dell’Italia: le acque ingrossate del torrente Agno – nel vicentino – hanno letteralmente inghiottito due uomini in seguito alla piena.

Le autorità – impegnate fin dalle prime luci dell’alba con unità cinofile, droni e soccorritori specializzati – ipotizzano che le vittime siano un uomo e suo figlio, trascinati via mentre, a bordo di un’auto, tentavano di attraversare un ponte nei pressi di Valdagno.

Il corso d’acqua – trasformato in un mostro di detriti e fango da piogge torrenziali che da giorni imperversano sul Nord-est – ha reso vana ogni prudenza: “Stiamo esplorando ogni tratto accessibile, ma il livello del fiume e la corrente rendono l’operazione estremamente complessa”, ha spiegato un portavoce dei vigili del fuoco.

Alle 9 del mattino, è stato ritrovato il corpo di uno dei due dispersi nel torrente nella zona del Ponte dei Nori, Valdagno: le ricerche proseguono senza sosta per ritrovare anche la seconda persona, presumibilmente il figlio della vittima.

Ultime notizie, cedimento della funivia a Monte Faito: 4 vittime

Proseguiamo le ultime notizie con un terribile incidente avvenuto ieri a Monte Faito, in Campania, dove una cabina della funivia è precipitata in un burrone, probabilmente a causa del cedimento di un cavo portante. Il bilancio è drammatico: quattro persone sono morte tra le lamiere contorte, e un ferito grave.

“È accaduto tutto in un lampo, e la visibilità era pressoché nulla”, ha testimoniato un sopravvissuto; un’altra cabina, rimasta sospesa per ore nel vuoto, è stata evacuata solo grazie all’intervento di elicotteri.

Le raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h hanno reso ogni manovra di soccorso un’impresa, nel frattempo, la compagnia Eav ha aperto un’inchiesta interna sull’impianto, inaugurato appena tre anni fa.

Ultime notizie, Pasqua spezzata dal meteo: Nord flagellato dalla pioggia, Sud graziato dal sole

Il fine settimana pasquale si preannuncia diviso in due Italie climaticamente opposte: al Sud, cieli tersi e temperature gradevoli accolgono residenti e turisti, al Centro-Nord, invece, si preannuncia una festività sotto la morsa della pioggia e del vento.

L’Aeronautica Militare prevede forti precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio, con possibilità di grandinate localizzate in Sardegna; le regioni settentrionali – già provate dall’emergenza idrogeologica – dovranno fare i conti con nuovi rovesci e crolli termici. Sicilia, Calabria e Puglia saranno invece il “rifugio climatico” del Paese.

Molti sindaci stanno valutando l’annullamento degli eventi all’aperto previsti per Pasqua e Pasquetta, mentre i meteorologi consigliano di evitare escursioni montane. Una timida speranza arriva da un’area di alta pressione in formazione, che potrebbe riportare stabilità a partire da martedì prossimo.

Ultime notizie, femminicidio a Udine: uccide l’ex moglie, poi si schianta volontariamente

Proseguiamo le ultime notizie con un caso di femminicidio, consumatosi ad Udine: Samia Bent Rejab Kedim – 46 anni – è stata trovata morta all’interno della propria abitazione, colpita da numerose coltellate inferte – presumibilmente – dall’ex marito, Mohamed Naceur Saadi.

L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è riuscito a eludere i controlli e, subito dopo l’omicidio, si è dato alla fuga. La sua corsa è però terminata poche ore più tardi con uno schianto contro una cisterna, in quello che gli inquirenti ritengono essere un atto volontario.

Ultime notizie, Meloni-Trump: prove d’intesa su dazi e Ucraina a Washington

Concludiamo le ultime notizie di oggi con l’attesissimo incontro alla Casa Bianca il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente americano Donald Trump – svoltosi nella giornata di ieri – in un clima definito da fonti diplomatiche come “cordiale ma prudente”.

I temi al centro del colloquio hanno spaziato dalle frizioni commerciali sui dazi – che Trump vorrebbe rimodulare con nuove tariffe, alla questione Ucraina – su cui Meloni ha cercato garanzie rispetto all’impegno statunitense nei confronti di Kiev.

Il tycoon ha rassicurato sulla volontà di trovare un’intesa tanto con l’Unione Europea quanto con la Cina, mentre Meloni ha sollecitato un rafforzamento della cooperazione militare transatlantica; in serata la Premier è ripartita per Roma, dove per oggi, è previsto un colloquio istituzionale con il vicepresidente USA Vance.