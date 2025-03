Le ultime notizie le apriamo con i nuovi dazi annunciati da Donald Trump circa le auto importate negli Usa, che salgono al 25%. Come era ormai nell’aria da tempo nella giornata di ieri il tycoon li ha di fatto ufficializzati, precisando che entreranno in vigore il prossimo 2 aprile e spiegando che si tratta dell’inizio “della liberazione dell’America”, aggiungendo che: “Se le aziende produrranno le auto negli Stati Uniti non ci saranno dazi”.

Obiettivo, incoraggiare le grandi aziende europee, ma anche giapponesi e cinesi, a investire negli Stati Uniti, e a riguardo il tycoon ha spiegato che: “Stanno già cercando siti”. Secondo i calcoli di Trump gli Usa incasseranno “tra i 600 milioni e un trilione di dollari in due anni”.

Ultime notizie, morta turista spagnola a Roma

Una turista spagnola di 55 anni è morta nella giornata di ieri in quel di Roma dopo che è precipitata presso il parapetto di Trinità de’ Monti, in Piazza di Spagna. L’episodio, come riferisce Rainews, si è verificato alle ore 7:00 del mattino e una volta che si è registrato l’accaduto sono stati allertati i soccorsi. I medici si sono recati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti trovando la turista spagnola in condizioni disperate.

La stessa è stata quindi portata d’urgenza, in codice rosso, presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove però è morta poco dopo il suo arrivo a causa delle gravi lesioni riportate. Sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto, se sia stata una caduta volontaria, accidentale o peggio ancora, se la donna sia stata spinta giù da qualcuno. La dipendente di un locale vicino ha spiegato di aver sentito delle urla attorno alle 7:30 di ieri mattina, e di aver visto poi i vigili urbani. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le telecamere presenti in zona per cercare di capire se abbiano ripreso la scena o meno.

Ultime notizie, 42enne ferito con colpi di pistola a Milano

E’ in corso una indagine dalla squadra mobile di Milano a seguito del ferimento di un uomo avvenuto in corso Garibaldi, nel centro del capoluogo lombardo. La vittima, fortunatamente non deceduta, è un 42enne cinese, che è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. L’uomo è stato preso solo di striscio, di conseguenza è rimasto in vita, ma ha perso molto sangue ed è stato soccorso poco dopo la mezzanotte fra martedì e mercoledì.

L’episodio si è registrato precisamente vicino ad un locale nei pressi della fermata della metro Moscova, e il 42enne è sempre rimasto cosciente, portato in seguito dai sanitari presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove è rimasto anche per tutta la giornata di ieri. Gli aggressori sarebbero due, entrambi in fuga e la speranza e che si possa risalire alla loro identità attraverso i video di sorveglianza.

Ultime notizie, respinta mozione di sfiducia contro Nordio

Non è passata la mozione di sfiducia nei confronti del ministro della giustizia, Carlo Nordio. Nella giornata di ieri tutti in Aula a Montecitorio per votare in favore o contro il guardasigilli, ma alla fine hanno prevalso i no (i contrari alla mozione), con 215 voti in favore del ministro e 119 a sfavore.

Si votava in merito al caso Almasri, il generale arrestato in Italia e poi liberato, e fra i partiti dell’opposizione che si sono astenuti dalla votazione vi è stato Azione, che ha preferito lasciare l’aula non condividendo la richiesta della mozione di fiducia. Per lo stesso Carlo Nordio la mozione di sfiducia presentata dai vari partiti non al governo ha “ricordato l’inquisizione”, esternando quindi il proprio sdegno per quanto avvenuto.