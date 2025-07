Anche oggi apriamo le ultime notizie con gli aggiornamenti riguardanti la guerra in Ucraina, tutt’altro che positivi. Le parti sembrano lontanissime al punto che ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è uscito allo scoperto annunciando che gli americani venderanno armi alla Nato per poi dare le stesse a Kiev. Le sue parole sono giunte alla Nbc e confermano le indiscrezioni degli ultimi giorni circa la fornitura di armi all’Ucraina da parte degli Stati Uniti per un valore di 300 milioni di euro.

Da segnalare inoltre che sempre Trump ha spiegato che lunedì farà un annuncio importante su Mosca ma non è ben chiaro a chi si riferisca. Intanto cresce la tensione fra Russia e Europa dopo che Macron aveva proposto una sorta di contingente europeo sul territorio ucraino, dei pacificatori, una proposta che è stata seccamente respinta da Mosca tramite il portavoce del Cremlino, Peskov, che parlando con l’agenzia di stampa Tass ha definito la questione semplicemente inaccettabile per i russi. La strada verso la pace, a tre anni e mezzo dallo scoppio del conflitto, resta ancora irta, difficile e tutta in salita: chissà quando le due potenze potranno finalmente sedersi ad un tavolo, al momento non sembrano esservi le disponibilità.

Ultime notizie, Kaufmann arrivato a Roma

E’ finalmente rientrato a Roma Francis Kaufmann, l’uomo americano accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili, quello della cittadina russa Anastasia Trofimova e quello della figlia dello stesso, la piccola Andromeda. Nella giornata di ieri, attorno alle ore 12:00, è sbarcato presso l’aeroporto di Fiumicino in Roma con un velivolo messo a disposizione dall’aeronautica militare.

Un ritorno in Italia che è stato decisamente turbolento come fatto sapere da TgCom24.it, non tanto per dei problemi in volo quanto per quello che è accaduto all’atterraggio, visto che lo stesso Kaufmann ha iniziato a inveire contro tutti, lamentando di essere stato picchiato, dopo di che è stato portato presso il carcere di Rebibbia in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nel frattempo non si placano le indagini e sembra che sul cadavere della povera Anastasia siano state trovate delle tracce riconducibili allo stesso americano: ricordiamo che l’uomo è accusato di duplice omicidio volontario, fra cui lo strangolamento della figlia di soli 11 mesi.



Ultime notizie, le novità sull’incidente aereo in India

Nella giornata di ieri sono arrivati degli aggiornamenti in merito al disastro aereo riguardante l’aereo Air India con a bordo 280 persone, che il mese scorso è precipitato al suolo causando la morte di tutti i passeggeri e il personale di volo tranne uno. Secondo quanto riferito dal Wall Street Journal i risultati preliminari indicano che gli interruttori che controllavano il flusso di carburante da destinare ai due motori si siano improvvisamente spenti anche se non è ben chiaro se il gesto sia stato intenzionale o accidentale, di conseguenza se si sia trattato di un errore umano o di un guasto tecnico.

Ovviamente si pensa alla seconda opzione, visto che, nel caso in cui fosse accaduto uno spegnimento accidentale il pilota o il co-pilota avrebbero potuto schiacciare nuovamente l’interruttore. Quello in India è considerato uno dei peggiori disastri aerei del 21esimo secolo, e nell’occasione Boeing 787-8 Dreamliner si era schiantato su un edificio di Ahmedabad, a nord della nazione, terminando la sua corsa in una palla di fuoco. Incredibilmente era sopravvissuto un uomo, un passeggero che si era allontanato dal luogo del disastro addirittura con le sue gambe, immagini che avevano ovviamente fatto il giro del mondo. Insieme a quel filmato si diffuse anche quello del crollo dell’aereo, che sembrava emettere del fumo nero prima di cadere a suolo e colpire degli edifici residenziali. Capiremo dalla conclusione delle indagini cosa sarà accaduto.