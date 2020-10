ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Trump-Biden: scontro sul duello virtuale (9 Ottobre)

Il bollettino del Coronavirus fa registrare un aumento sia dei tamponi effettuati, 128,098 e di nuovi contagi, con 4458 in un solo giorno, ai cui corrispondono anche 22 decessi con un calo di 9 rispetto al giorno precedente. I numeri totali del territorio italiano sono tornati ad essere quelli di aprile, con nessuna regione che ha fatto registrare zero contagi, ed anche quelle meno colpite, come la Valle d’Aosta arrivano a 18 casi giornalieri. La preoccupazione maggiore è ancora una volta per la Campania, dove i nuovi casi di oggi sono 757, mentre in Lombardia se ne sono registrati 683. Nel Lazio, a Latina, una ordinanza della regione ha messo in atto un mini lockdown con la chiusura dei ristoranti e dei bar fissata alla mezzanotte ed un contingentamento sia per feste che per cerimonie. Ordinanza che interessa il territorio del comune pontino ed avrà la durata di 2 settimane. Tra gli attualmente positivi aumenta il numero dei ricoverati gravi, a 358, mentre quelli con sintomi sono saliti a 3.925. Il maggior numero di vittime, 6, si è registrato sia nel Lazio che in Veneto.

Ultime notizie, La situazione del virus in Europa

La Germania sta avendo un boom di nuovi casi da Covid-19 con un picco che nelle ultime 24 ore ha superato i 4mila. In Gran Bretagna la situazione è ancora più preoccupante con un totale di più di 17mila casi in un giorno. Il numero dei morti è superiore di 3 volte a quello dei casi di influenza e polmonite. 18mila i contagiati in Francia con 4 città, Lille, Saint-Etienne, Lione e Grenoble, che si aggiungono a quelle già inserite nella zona di “massima allerta”, Parigi e Marsiglia. Anche a Digione e a Clermont-Ferrand sono emersi segnali di grande preoccupazione.

Ultime notizie, Trump – Biden è battaglia sul confronto virtuale

Dopo il ritorno di Trump alla Casa Bianca si infiamma di nuovo lo scontro elettorale tra i due candidati con il presidente in carica che rifiuta il dibattito virtuale affermando di non essere contagioso e lo staff democratico che rifiuta di rinviare la data del dibattito confermando che il confronto tra i due candidati si chiuderà il 22 ottobre. I repubblicani infatti avevano chiesto il rinvio del terzo incontro tra Trump e Biden al 29 ottobre. Il presidente ha confermato in una intervista concessa a Fox Business News, che non ha intenzione di partecipare al dibattito virtuale da remoto.

Ultime notizie, Stop 6 ore per rinnovo contratto dopo strappo con Federmeccanica

Il rinnovo del contratto dei metalmeccanici per il 2020 – 2022 non arriva e le tre sigle sindacali hanno proclamato una astensione dal lavoro della durata di 6 ore che si svolgerà in due trance con 4 ore programmate per il 5 novembre, mentre altre due ore saranno dedicate alle assemblee. La trattativa sul rinnovo del contratto è stata infatti interrotta dopo che l’associazione degli industriali, Federmeccanica, ha detto di essere disponibile a concedere solo aumenti legati all’inflazione. La valutazione effettuata dal sindacato è di circa 40 euro in media per i dipendenti inquadrati al quinto livello, mentre la richiesta partiva da una cifra di 144 euro. La cifra che arriverebbe in busta paga sarebbe quindi solo ¼ di quella richiesta.

