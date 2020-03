Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Trump blocca i viaggi Europa-Usa (13 marzo)

Il presidente degli Stati Uniti ha ordinato l’interruzione di tutti i viaggi dall’Europa all’America per i prossimi trenta giorni. L’obiettivo è quello di bloccare la diffusione dell’epidemia. Donald Trump ha precisato nel suo discorso che l’Europa non avrebbe adottato tutte le misure di contenimento che ha utilizzato l’America. Il presidente ha promesso alle piccole imprese e a tutte le persone colpite dall’epidemia un adeguato sostentamento economico. Domani Trump incontrerà i leader del Congresso per convalidare i primi provvedimenti. Nella manovra sono previsti i tagli al cuneo fiscale per i dipendenti, sussidi straordinari per i lavoratori part time, fondi per le imprese del settore turistico, navale ed aereo. Nei prossimi giorni il Presidente incontrerà gli amministratori delle società più quotate a Wall Street. Nel frattempo l’America ha chiuso tutte le manifestazioni e convegni. New York ha cancellato la St. Patrick’s Day Parade, la più grande manifestazione mondiale.

ULTIME NOTIZIE CINA: PICCO CORONAVIRUS SUPERATO

Il responsabile delle autorità sanitarie di Pechino hanno fatto sapere all’agenzia Xinhua che il picco di trasmissione coronavirus è stato superato. Il numero delle persone contagiate è in diminuzione. Anche a Wuhan si è raggiunto il record delle persone guarite dal virus: solo 8 contagi da lunedì.

ULTIME NOTIZIE GRECIA, PRIMA VITTIMA DA COVID-19

Le autorità sanitarie della Grecia hanno registrato il primo morto da coronavirus. Lo ha riferito il ministro della Salute. Era un uomo di 66 anni con gravi disfunzioni pregresse. La vittima era ritornata da un viaggi in Israele. Secondo il bollettino ufficiale il numero in Grecia 99 persone sono in quarantena. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha riferito di aver posticipato la visita in Grecia prevista per oggi.

ULTIME NOTIZIE ITALIA, PRIMO GIORNO DI LOCKOUT

E’ entrato in vigore il nuovo decreto che prevede una nuova restrizione per l’Italia. Le nuove disposizioni prevedono la chiusura fino al 25 marzo di tutte le attività considerate non essenziali: ristoranti, bar, pub. Possono restare aperti i servizi idraulici, i meccanici, benzinai, tabaccai ed edicole. I mezzi di trasporto circoleranno attenendosi ai protocolli di sicurezza sanitaria. Le industrie continueranno a lavorare nel rispetto dei criteri sanitari. Resteranno chiuse le aziende non indispensabili. E’ consentito uscire dall’abitazione solo per motivi di lavoro, di salute o di comprovata necessità. Nel decreto non è previsto il divieto di passeggiare, ma resta l’invito di rimanere a casa per evitare il contagio. Intanto ieri le autorità sanitarie hanno registrato oltre 2000 casi di contagio. Per contenere l’emergenza economica il governo ha già stanziato 25 miliardi.

ULTIME NOTIZIE ROMA, AEROPORTI AD ATTIVITA’ RIDOTTA

Aeroporti di Roma ha comunicato un piano di riduzione dell’attività dei terminal passeggeri di Fiumicino e Ciampino. Dal 14 fino al 17 marzo il Terminal 1 dell’aeroporto di Leonardo da Vinci resterà chiuso. Tutti i controlli di sicurezza e le operazioni di chek in verranno trasferite al Termina 3.



