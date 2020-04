Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Trump: “Coronavirus, settimane dolorose” (2 aprile)

Donald Trump ha annunciato nell’ultima conferenza che “saranno due settimane dolorose“, in seguito ai dati forniti dagli esperti della task force governativa americana: si ipotizzano quasi 240 mila morti se le misure contenitive non saranno rispettate. Al momento, secondo i dati della Johns Hopkins University i decessi hanno superato quota 4 mila e in tutto il territorio americano si registrano oltre 189.500 casi positivi. In base ai dati forniti dalle autorità sanitarie, Tycoon ha ammesso che il coronavirus non è una semplice influenza. Trump ha confermato la proroga delle misure restrittive fino al 30 aprile ed ha annunciato lo stop ai viaggi dal Brasile e da diversi altri Stati. Per gli specialisti Anthony Fauci e Deborah Birx senza alcuna forma di contenimento i decessi salirebbero a quota 2,2 milioni, con un picco a metà aprile. I due massimi esperti della task force auspicano un inasprimento delle misure di contenimento dell’epidemia come “sta dimostrando il caso dell’Italia“. Intanto negli Stati Uniti il numero delle vittime sta crescendo: solo nella giornata di ieri sono stati registrati oltre 700 vittime, cioè una ogni tre minuti. La maggior parte dei decessi è avvenuta nello Stato di New York, che rimane l’epicentro americano del focolaio. Il sindaco della Grande Mela, Bill De Blasio, ha chiesto al Presidente un rafforzamento dei provvedimenti restrittivi.

ULTIME NOTIZIE, TURISTI INFETTI DA COVID-19 FANNO CAUSA AL LAND DEL TIROL

E’ stato avviato un contenzioso giudiziale nei confronti della Repubblica d’Austria e della Land Tirol da parte di 2500 turisti infettati da Covid 19. I turisti vogliono sapere la verità sulle cause del contagio. La stazione sciistica è diventata in pochi giorni il centro del focolaio dell’Europa. Il PM di Innsbruck ha aperto un’inchiesta per constatare eventuali responsabilità sulla gestione del centro sciistico. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti da parte degli inquirenti a fine febbraio un impiegato del servizio di catering era risultato positivo al test del coronavirus.

ULTIME NOTIZIE, CALIFORNIA RILASCIA 3500 DETENUTI

Per frenare l’espansione del coronavirus, le autorità penitenziarie della California hanno annunciato il rilascio di circa 3.500 prigionieri non pericolosi. I detenuti con meno di 30 giorni da scontare saranno i primi a lasciare il carcere. In seguito i detenuti con meno di 60 giorni. Lo ha reso noto il Dipartimento di Correzione e Riabilitazione dello Stato. Nelle prossime settimane tali provvedimenti verranno applicati anche da altri Stati e da diverse metropoli americane.

ULTIME NOTIZIE, HONG KONG VERSO UNA NUOVA QUARANTENA

A marzo, la popolazione di Hong Kong aveva ricominciato ad uscire di casa. Ristoranti, pub e bar, rimasti chiusi molte settimane, avevano di nuovo iniziato a lavorare a pieno ritmo. A causa dei nuovi casi di contagio il governo di Hong Kong è stato costretto a riattivare la quarantena, facendo chiudere le attività non essenziali. Le autorità sanitarie hanno comunicato che dal 27 marzo si sono registrati 65 nuovi casi di Covid 19 in 48 ore.



