Le ultime notizie sul giuramento di Donald Trump. Così come da programmi il neo presidente degli Stati Uniti ha giurato attorno alle ore 17:30, divenendo a tutti gli effetti il nuovo presidente degli Stati Uniti. La cerimonia si è tenuta al chiuso, visto il freddo che incombe su Washington in questi giorni, e all’evento vi erano moltissimi personaggi ben noti del mondo della politica, e non solo, come ad esempio il presidente del consiglio Giorgia Meloni, ma anche Elon Musk, braccio destro dello stesso tycoon di newyorkese.

Numerosi i momenti di festa e divertimento, come quando sul palco sono saliti i Village People, gli autori della colonna sonora che ha accompagnato la campagna presidenziale di Trump e che ha dato vita al suo famoso balletto, la Trump dance. Al neo presidente degli Stati Uniti è giunto anche il messaggio di auguri di Papa Francesco, invitando lo stesso commander in chief ad una presidenza senza odio, esclusione o discriminazione, chiedendo poi a Dio la pace e la riconciliazione dei popoli. Fra le tante parole rilasciate da Trump, quelle sull’addio al green deal, il fatto che Dio l’ha salvato dagli attentati, la deportazione di milioni di immigrati, e la ripresa di Panama.

Ultime notizie, veterinario sbranato dagli alani a Milano

Choc a Milano dove il veterinario Patrizio Donati, è stato ucciso dai suo alani, che l’hanno sbranato. Il 72enne, come riferisce TgCom24.it, è stato rinvenuto senza vita dalla moglie, nel giardino di casa a Cerro Maggiore. Donati era un personaggio molto nota nella zona, era stato infatti soprannominato il re degli alani, ed aveva un allevamento molto quotato. In totale era in possesso di ben 12 cani di questa razza, ma due di loro, non si sa bene perchè, l’hanno sbranato, uccidendolo.

Questi cani solo solitamente poco presenti sulle pagine di cronaca, visto che quando vengono raccontate aggressioni canine, si parla spesso e volentieri di pittbull o di rottweiler, ma mai di alani, di conseguenza la vicenda ha trovato ancora più eco. Sulla morte è stata aperta una indagine da parte della procura di Busto Arsizio e secondo la ricostruzione più vicina alla realtà pare che il veterinario stesse curando un alano ferito nel suo allevamento, quando due di loro l’hanno appunto aggredito e poi sbranato. Quando il 118 è giunto sul luogo, per il 72enne non vi era purtroppo nulla da fare.

Ultime notizie, TikTok torna online negli Stati Uniti

Torna online negli Stati Uniti, TikTok. Dopo che l’applicazione di ByteDance era stata spenta, la stessa è tornata online a seguito dell’impegno del presidente Donald Trump di trovare una soluzione. Un repentino cambio di strategia, tenendo conto che TikTok è stato appunto bannato oltre oceano, ma poche ore dopo è tornato online.

Da settimane il tycoon newyorkese sta provando a trovare una soluzione che possa soddisfare tutti, e la vicinanza di Trump a TikTok lo si capisce chiaramente anche per via della presenza del CEO di TikTok, Shou Zi Chew, al giuramento dello stesso neo presidente d’America, o meglio, alla festa che si è tenuta subito dopo alla Capitol One Arena. Non è ben chiaro cosa succederà a TikTok, ma il futuro negli Stati Uniti appare oggi forse un po’ più certo rispetto a qualche settimana fa.

Ultime notizie, la giornata degli Australian Open

Doppio successo italiano agli Australian Open, con Jannik Sinner e Lorenzo Sonego che erano impegnati negli ottavi di finale e si sono qualificati per i quarti di finale dove si troveranno di fronte rispettivamente l’australiano De Minaur, testa di serie numero 8 del tabellone, e l’americano Shelton. Per Lorenzo Sonego si tratta del primo approdo in carriera in un quarto di finale di un torneo dello slam. De Minaur ha battuto in tre set Michelsen, mentre l’avversario di Shelton, il francese Monfils, si è ritirato nel corso del quarto set, mentre il suo avversario conduceva per 2 set a 1.

Sinner, contro Rune, ha dovuto arrivare al quarto set per avere ragione del suo avversario, Rune, dovendo fare i conti anche con un malore passeggero nel corso del terzo set e Sonego ha battuto in tre set lo statunitense Sien. Domani iniziano i quarti di finale con lo scontro più interessante dei quattro in programma che vedrà di fronte lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic.

Ultime notizie, omicidio a Ornavasso

A Ornavasso una località della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Verbania, nella tarda serata di domenica, il 63enne Edoardo Borghini ha ucciso il figlio Niccolò di 34 anni a colpi di fucile. Dopo l’omicidio, che è avvenuto dopo una durissima lite in famiglia, è stato lo stesso padre a chiamare i carabinieri dicendo di avere ucciso il figlio.

L’uomo ha negato che il figlio avesse dei problemi con la droga. Il padre, cacciatore per passione, ha sparato con un fucile regolarmente denunciato. Alcuni testimoni hanno dichiarato che le liti familiari tra padre e figlio erano molto frequenti. Il paese dove è avvenuto il delitto ha poco più di 3mila abitanti ed è in pratica un’unica e grande comunità che ora si interroga sulla possibilità di aver prevenuto l’omicidio.

Ultime notizie, i super ospiti del Festival di Sanremo

Continuano, giorno dopo giorno, le rivelazioni riguardanti gli ospiti del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo Jovanotti che sarà il super ospite nella prima serata della manifestazione, sul palco della seconda serata salirà un’altra star come Damiano David, il frontman del gruppo dei Maneskin, che aveva vinto con il suo gruppo l’edizione 2021 del Festival e che recentemente ha iniziato anche la carriera da solista.