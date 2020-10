Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Trump e la moglie positivi al Covid (3 Ottobre)

Numeri stabili per quanto riguarda il coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri, con un nuovo record i tamponi effettuati, 2000 in più di ieri, ha visto un leggero calo dei positivi, 2499 contro 2548, e dei decessi che oggi sono 23. Il numero totale dei tamponi effettuati è stato pari a 120.301. Anche tra i ricoveri in terapia intensiva il numero rimane stabile, con soli 3 nuovi casi che portano il totale a 294. Andando a vedere quali sono le regioni più colpite dai nuovi contagi si nota la conferma della Campania che ne ha fatti registrare 392, precedendo la Lombardia, anch’essa sopra quota 300, con 307 nuovi casi, ed il Lazio, che è arrivato a 264. La regione con il numero di casi più basso è il Molise con 4. Anche il numero dei guariti resta stabile con 1126, ed un calo minimo, – 16, rispetto al giorno precedente. I dati dei contagi in aumento hanno portato anche la regione Lazio ad imporre da domani l’obbligo delle mascherine anche durante il giorno nei luoghi aperti.

Ultime notizie, Donald Trump e la moglie Melania positivi al Coronavirus

Il presidente degli USA, Donald Trump, e la moglie, Melania, sono risultati positivi al covid 19. Entrambi, secondo quanto riporta il New York Times, sono con sintomi lievi. Il contagio per Trump e la First Lady è arrivato da una collaboratrice del presidente, Hope Hicks che durante il tour elettorale aveva volato insieme ai due sull’aereo presidenziale non indossando la mascherina. Il presidente era a conoscenza della positività della sua assistente fino dalla mattina del giovedì. Ma non ha variato i suoi appuntamenti. Dopo questa positività anche l’avversario nelle presidenziali, il democratico Joe Biden, si è sottoposto al tampone, risultando negativo. Così come la moglie. Ora è stata cancellata la tappa elettorale che doveva portare il presidente in Florida ed è stato iniziato il periodo di quarantena.

Ultime notizie, Un altro episodio di violenza a Ladispoli

Ancora un episodio di violenza nel Lazio e precisamente a Ladispoli, dove due fratelli che praticano il pugilato ed un loro amico, hanno picchiato brutalmente un ragazzo 28enne. L’aggressione era avvenuta davanti agli occhi della fidanzata e i tre sono stati arrestati dai carabinieri di Civitavecchia con l’accusa di violenza aggravata. L’aggressione era stata causata da un mancato invito ad una festa da parte del ragazzo assalito, che frequenta la stessa palestra degli aggressori.

Ultime notizie, Processo all’ex ministro Matteo Salvini

Si svolgerà da oggi a porte chiuse ed in una Catania quasi “blindata” il processo contro Salvini relativo al caso della nave Gregoretti. Il leader della Lega si è detto pronto a rispondere a tutte le accuse ed ha il sostegno compatto dei partiti del centrodestra. Il Palazzo di giustizia della città siciliana sarà quindi blindato ma fuori si terranno delle manifestazioni in favore dell’imputato.

Ultime notizie, Positivo Zielinski e un dirigente del Napoli

Il secondo giro di tamponi effettuato al Napoli ha rivelato due positività. Si tratta di un calciatore, Zielinski, e di un dirigente. In casa azzurra cresce quindi l’apprensione, mentre per ora non è in dubbio la trasferta a Torino per la giornata di campionato sul terreno della Juventus. Il centrocampista polacco è in quarantena secondo il protocollo sanitario, ma nei giorni precedenti aveva svolto degli allenamenti con il gruppo dei compagni di squadra. Oggi a Castel Volturno, nel centro sportivo del Napoli, è in programma l’ultimo dei tamponi prima della partenza per Torino.



