Le ultime notizie dagli Stati Uniti riportano la decisione ufficiale di Donald Trump di abolire il Digital Equity Act – la legge approvata nel 2021 per garantire accesso a internet alle comunità economicamente svantaggiate – il programma, voluto dall’amministrazione Biden, stanziava 2,5 miliardi di dollari per ridurre il divario digitale nel Paese, concentrandosi su aree rurali, quartieri poveri e minoranze etniche spesso escluse dai servizi digitali di base.

PRIMA MESSA PAPA LEONE XIV, DIRETTA TV VIDEO STREAMING/ Oggi Prevost in Cappella Sistina con i cardinali

In un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha definito la legge “un regalo razzista e illegale” motivando l’intervento con la necessità di evitare “sprechi” e alleggerire il peso sul bilancio federale.

Il messaggio è arrivato dopo un confronto diretto con il segretario al Commercio, Howard Lutnick, che avrebbe concordato sull’abrogazione immediata del provvedimento; secondo le ultime notizie, la cancellazione del Digital Equity Act potrebbe compromettere progetti già avviati in diversi Stati, mettendo a rischio migliaia di iniziative locali che puntavano a rendere accessibile la rete a studenti, lavoratori e famiglie in difficoltà economica.

Leone XIV, cospirazionisti all'attacco: "Un altro Papa Woke"/ Fedez lo attacca sui social dopo l'elezione

Non si sono fatte attendere le reazioni: esponenti democratici e associazioni civili parlano di una scelta ideologica che penalizza le fasce più deboli e accresce le disuguaglianze ma Trump – dal canto suo – rafforza così il suo messaggio elettorale improntato sulla riduzione della spesa pubblica e sulla critica feroce alle politiche progressiste di inclusione tecnologica

Ultime notizie, USA e Regno Unito siglano un’intesa sui dazi: l’UE prepara contromisure

Le ultime notizie dal fronte economico segnalano un importante sviluppo: Stati Uniti e Regno Unito hanno raggiunto un nuovo accordo sui dazi commerciali, mentre l’Unione Europea si prepara a reagire con una lista di contro-tariffe che colpiranno diversi prodotti americani, tra questi figurano il whisky, alcuni beni tecnologici e gli aerei Boeing, simbolo del settore industriale statunitense – intanto – Trump parlando dell’attuale presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, lo ha definito “uno stupido” contribuendo ad accrescere l’instabilità sui mercati finanziari.

Papa Leone XIV, chi sono i fratelli del cardinale Robert Francis Prevost/ Louis Martín e John Joseph Prevost

Le ultime notizie indicano che l’UE potrebbe introdurre dazi per circa 100 miliardi di euro, 95 dei quali applicati su prodotti importati dagli Stati Uniti con i restanti 5 che deriverebbero da un calo nelle esportazioni europee verso gli USA: una mossa decisa che mira a tutelare il mercato interno di fronte a pratiche ritenute sleali mentre sul fronte asiatico, la Cina risponde con misure economiche come un taglio ai tassi di interesse e un’iniezione straordinaria di liquidità per sostenere la crescita interna.

Ultime notizie, Xi Jinping a Mosca: patto simbolico con Putin contro il nazismo

A Mosca, l’ottantesimo anniversario della liberazione dalla Germania nazista è stato occasione per un incontro simbolico tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping e le ultime notizie raccontano di un’intesa crescente tra i due Paesi, ufficializzata con una dichiarazione congiunta contro “ogni forma di nazismo moderno”: Xi ha dichiarato che i legami tra Russia e Cina “non sono mai stati così forti” rafforzando un’alleanza strategica che preoccupa le cancellerie occidentali.

L’evento si è svolto in grande stile, con una parata militare al centro di Mosca ma l’apparente clima celebrativo è stato duramente criticato dall’Ucraina: Volodymyr Zelensky ha definito la parata “un’esibizione cinica” accusando la Russia di aver continuato a colpire città e infrastrutture ucraine anche durante la tregua di tre giorni dichiarata da Putin e anche Emmanuel Macron ha espresso forti dubbi sulla veridicità della tregua.

Ultime notizie, Leone XIV è il nuovo Papa: primo pontefice americano nella storia

Ultime notizie dal Vaticano, dove ieri il Conclave ha eletto il nuovo Papa: si tratta di Robert Francis Prevost, 70 anni, originario di Chicago, che ha scelto il nome Leone XIV ed è il primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa e il 267esimo successore di Pietro; la fumata bianca è arrivata alle 18:08, dopo quattro votazioni, con una Piazza San Pietro colma di fedeli giunti da ogni parte del mondo, le sue prime parole sono state:“La pace sia con voi” in perfetta continuità con il messaggio di Papa Francesco, più volte citato nel suo breve discorso.

Le ultime notizie lo descrivono come una figura di equilibrio: apprezzato da ambienti progressisti ma anche rispettato dai conservatori, ha un passato da missionario in Perù, dove è stato anche vescovo, il suo profilo sembra rispondere al desiderio della Chiesa di coniugare tradizione e rinnovamento. Subito dopo l’elezione, sono arrivati messaggi di congratulazioni da tutto il mondo e tra i primi a congratularsi c’è stato Donald Trump che ha parlato di “orgoglio nazionale”, inizia così un pontificato che potrebbe segnare una nuova fase, più internazionale e vicina alle sfide moderne.

Ultime notizie, Pakistan risponde agli attacchi indiani: missili su Jammu e droni abbattuti

Le tensioni tra India e Pakistan tornano a salire e le ultime notizie parlano di rappresaglie pakistane dopo gli attacchi lanciati ieri da Nuova Delhi: ieri mattina, diversi missili sono stati lanciati verso la regione indiana di Jammu, colpendo villaggi e infrastrutture nei pressi di un aeroporto militare e fonti ufficiali pakistane riferiscono anche l’abbattimento di droni indiani che avrebbero sorvolato il confine per missioni di sorveglianza e targeting nella zona del Punjab.

Le ultime notizie da Islamabad parlano di “difesa legittima” mentre da parte indiana non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali, l’ONU – nel frattempo – ha lanciato un appello alla moderazione chiedendo alle due parti di evitare un’escalation potenzialmente disastrosa per l’intera regione, intanto, nei territori di confine, le comunità civili vivono nell’incertezza: le scuole sono state chiuse, i voli sospesi e la tensione è altissima.