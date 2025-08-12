Le ultime notizie di oggi sull'incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump, ma anche il caldo record in Italia e il nuovo talk di Canale 5

Cominciamo le ultime notizie con l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, sempre più vicino. Nella giornata di ieri il tycoon newyorkese è uscito allo scoperto, confermando appunto che il vis-a-vis si terrà in Alaska il prossimo 15 agosto, e il cui obiettivo sarà ovviamente quello di trovare una pace che sia stabile e duratura fra Ucraina e Russia, a beneficio del mondo intero. Trump ha anticipato che ci sarà “uno scambio di territori”, aggiungendo che è stato Mosca a riferirglielo e criticando il presidente ucraino per il fatto che lo stesso non voglia invece effettuare delle concessioni alla Russia.

Stando a quanto riferisce Zelensky, infatti, Putin vuole presenziare all’incontro con gli Stati Uniti solo come “una vittoria personale”, per poi continuare ad agire come faceva prima, mettendo quindi pressione su Kiev. Per Trump la guerra attualmente in corso in Ucraina “non sarebbe mai dovuta accadere”, ma Zelensky ha ricordato che “il popolo ucraino merita la pace” e che “non darà la propria terra ad un occupante”. Infine da segnalare le parole di Kallas, alto rappresentante dell’Unione Europea, secondo cui non si dovrebbero dare terre a Mosca fino a che la Russia non avrà accettato un cessate il fuoco che sia pieno e incondizionato.

Ultime notizie, il nuovo talk pomeridiano di Canale 5

E’ stato annunciato nella giornata di ieri il nuovo programma pomeridiano di Canale 5, il nuovo talk giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi, storico conduttore di Quarto Grado, che andrà a sostituire “Pomeriggio Cinque”. Si chiamerà “Dentro la notizia”, e lo stesso giornalista di Rete 4 ha anticipato che si tratterà di un viaggio “nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorni per giorno”.

Nuzzi ha anticipato anche l’orario durante il quale andrà in onda il programma, dalle ore 17:00 tutti i giorni, quindi presumibilmente fino alle ore 19:00 circa, quando poi comincerà il classico quiz preserale di Canale 5. Grandi trasformazioni si preannunciano in vista della stagione autunnale della rete ammiraglia Mediaset, che potrebbe addirittura “cancellare” Striscia La Notizia dopo gli ascolti modesti dell’ultima annata, in favore invece della Ruota della Fortuna che durante questa estate sta registrando ottimi numeri.



Ultime notizie, ondata di caldo in Italia

Prosegue l’ondata di caldo sull’Italia, con temperature che quasi ovunque hanno abbondantemente superato i 35 gradi, arrivando a sfiorare i 40. Dopo i bollini di ieri, oggi si replica con 11 città da bollini rosso, fra cui Roma e Milano, ma anche Bologna, Firenze, Torino e molto altre. Mercoledì, poi, un’ulteriore aumento delle temperature, con ben 16 città da bollino rosso, e ancora una volta con Roma e Milano presente. Al momento la città più calda resta comunque Firenze, ormai costantemente da giorni “bollinata di rosso”, e che nella giornata di San Lorenzo ha toccato ben 41,4 gradi, mentre ieri ha sfiorato i 41. Le attività nei cantieri e di chi lavora nei campi sono state sospese proprio per via del caldo insopportabile ed evitando che qualcuno possa accusare un malore.

A riguardo va sottolineata una tragedia, un bimbo di 4 anni che è morto a Olmedo, in provincia di Sassari, in Sardegna. Il piccolo, originario della Moldavia, si trovava in vacanza assieme ai genitori, ma approfittando di un momento di distrazione di mamma e papà si è allontanato, andando a nascondersi in auto, che però era parcheggiata sotto al solo. Una volta che si è chiuso dentro il bimbo ha iniziato a sentirsi male e nonostante l’arrivo dei soccorsi e il ricovero in ospedale, alla fine le sue condizioni sono peggiorate sempre di più fino alla morte sopraggiunta nella mattinata di ieri. Il consiglio è di evitare di uscire nelle ore centrali del giorno, soprattutto se si è anziani o se si è fragili.