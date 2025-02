Le ultime notizie di oggi le apriamo con le news provenienti dall’America. Il presidente statunitense ha confermato i dazi sulle importazioni per i prodotti provenienti sia dal Messico che dal Canada, che avranno un valore del 25% sul prezzo base dei prodotti stessi. Una misura protezionistica che si lega alla “colpevolezza” dei due paesi, principali “partner commerciali” degli USA, sia per quanto riguarda l’immigrazione clandestina che per il traffico di droga. Da parte della Casa Bianca c’è, inoltre, una seria minaccia di imporre dei dazi pari al 100% ai paesi che compongono il Brics, ai quali gli USA chiederanno, come anticipato da Trump, di non creare una valuta “Brics” e di non allontanarsi dal dollaro.

Ultime notizie, 15enne morta dopo essere stata investita da bus

Dramma in quel di Cremona dove una studentessa di soli 15 anni è morta dopo essere stata investita da un bus. L’episodio, come riferisce Rai News, si è verificata ieri mattina nella nota cittadina della Lombardia, e il bus che ha travolto la vittima era carico di studenti. Attorno alle ore 7:40 il devastante impatto, quindi la chiamata agli uomini del 118 ma quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato per la giovane non vi era già più nulla da fare, morta sul colpo.

Sotto choc il conducente del mezzo pubblico, un autista di 55 anni, che è rimasto ovviamente basito, così come tutti i presenti, nell’apprendere cosa fosse accaduto. Secondo una prima ricostruzione la 15enne sarebbe morta vicino ad un semaforo per l’attraversamento pedonale, ed è probabile che la ragazza sia passata con il rosso, non permettendo così al bus di frenare in tempo. L’autista non è infatti riuscito ad evitare l’impatto, di conseguenza non si aspettava la presenza della giovane. Sulla vicenda è stata apertura una indagine, e le forze dell’ordine stanno ricostruendo nel dettaglio quanto avvenuto anche ascoltando le testimonianze degli altri ragazzi presenti sul pullman.

Ultime notizie, Hamas rilascerà oggi altri tre nuovi ostaggi

Dopo il rilascio degli ostaggi avvenuto pochi giorni fa, oggi Hamas libererà altri tre prigionieri, nelle mani dei ribelli palestinesi dallo scorso 7 ottobre 2023, da quando è scoppiato il conflitto con Israele, al momento cessato e in tregua. Chi sono coloro che potranno tornare in liberà? Si tratta di Yarden Bibas, 34enne del kibbutz Nir Oz, rapito assieme a tutta la sua famiglia, fra cui il piccolo Kfir, all’epoca dei fatti di soli 9 mesi.

Nel kibbutz dove viveva Bibas vennero uccise o rapite circa 180 persone su un totale di 400 residenti, un vero e proprio massacro. Il volto terrorizzato con i suoi due bambini fra le braccia è stata una delle immagini della guerra del 7 ottobre. Il secondo ostaggio è il 54enne Ofer Calderon, rapito insieme ai due figli, sempre nel kibbutz Nir Oz. I tre erano inizialmente riusciti a scappare per poi essere catturati: i due figli erano stati già liberati lo scorso 27 novembre. Infine il 65enne Keith Siegel, americano del North Carolina rapito assieme alla moglie Aviva, di anni 62. Vivevano nel kibbutz Kfar Aza, e la moglie era stata rilasciata già lo scorso 26 novembre.

Ultime notizie, i sorteggi dei playoff di Champions League

Dalle urne di Nyon, ieri mezzogiorno sono emersi gli accoppiamenti per i sorteggi dei playoff di Champions League, la fase a cui accedono quelle squadre che non si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. Il Milan incontrerà gli olandesi del Feyenoord, squadra quest’ultima in cui tra l’altro gioca Gimenez, attaccante della nazionale messicana seguito da vicino proprio dai rossoneri.

La Juventus se la vedrà invece contro un’altra compagine orange, il PSV Eindhoven, mentre per l’Atalanta la squadra belga del Bruges. Tre accoppiamenti quindi alla portata delle italiane, sperando che possano tutte qualificarsi al tabellone finale. Le altre gare saranno Brest-PSG, Manchester City-Real Madrid, Monaco-Benfica, Celtic-Bayern Monaco e Sporting-Borussia Dortmund.

Ultime notizie, il disastro aereo di Washington

Nella zona di Washington proseguono le ricerche delle vittime del grave disastro aereo provocato dalla collisione di un elicottero militare e di un aereo civile. Intanto sono state rese note le generalità dei passeggeri ed emergono prime notizie sulle mancate comunicazioni e le responsabilità dell’incidente. I media statunitensi hanno anche comunicato che si tratta del peggior disastro di questo tipo avvenuto sul territorio degli USA dal 2001 ad oggi. A causa di questo incidente si è subito riaperto il problema della sicurezza degli aeroporti americani.