Le ultime notizie le apriamo anche oggi con le novità riguardanti la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito nella giornata di ieri la decisione di aiutare Kiev e Zelensky per difendersi dalla Russia, e lo farà attraverso i missili Patriot. Stando a quanto specificato dal tycoon, così come si legge sul sito di RaiNews, l’Ucraina avrà “un po’ di missile”, ha spiegato Trump senza precisare il numero, in quanto “hanno bisogno di protezione”. Ha quindi aggiunto che “li pagherà l’Unione Europea”, mentre Washington non pagherà nulla. Quella di oggi sarà una giornata cruciale intanto, visto che Donald Trump incontrerà il numero uno della Nato, l’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, spiegando che verranno inviati agli ucraini “equipaggiamenti militari molto sofisticati”. L’inquilino della Casa Bianca ha infine ribadito il suo giudizio negativo nei confronti di Vladimir Putin, presidente russo, spiegando che “parla in modo gentile poi bombarda, non mi piace”. La sensazione è che la guerra in Ucraina è tutt’altro che vicina alla conclusione e forse anche Donald Trump sperava di poterla risolvere in tempi più brevi.

Il presidente degli USA, Trump, ha poi minacciato il suo omologo russo, Putin per trovare un accordo di pace entro 50 giorni, oppure l’applicazione di sanzioni contro la Russia. Un annuncio che è stato commentato come troppo lungo da parte dei paesi dell’Unione Europea. Una ulteriore minaccia riguarda dazi che saranno applicati nella misura del 100% per gli stati che commerciano con la Russia. Per quanto riguarda le azioni di guerra, un raid russo su una scuola di Sumy ha provocato la morte di 4 persone.

Ultime notizie sul delitto di Garlasco

Come ogni giorno anche ieri sono arrivati aggiornamenti sul delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi dell’agosto 2007. L’ultima ipotesi circolante sui media è che la vittima abbia tentato di chiamare qualcuno mentre veniva uccisa o dopo aver scoperto l’aggressore in casa. Lo si dedurrebbe dal fatto che la cornetta di casa Poggi, secondo gli inquirenti, sarebbe stata fuori dalla posizione di riposo mentre la 26enne veniva colpita. A conferma di ciò una macchina di sangue trovata proprio nell’alloggiamento del telefono, che non sarebbe potuta comparire se la cornetta fosse stata a riposo. Dopo averla ammazzata il killer avrebbe quindi riposto la cornetta ma sulla stessa non sono mai state trovate impronte rilevanti ai fini dell’indagine.

Il telefono fisso venne infatti già repertato nel 2007 ma con la nuova indagine potrebbe a questo punto assumere un nuovo significato. Ci sarà anche da capire se realmente è stato rinvenuto un nuovo dna maschile nella bocca di Chiara Poggi, altra indiscrezione emersa negli scorsi giorni ma fino ad oggi sempre smentita dai legali della stessa vittima. Si parlerebbe di un ignoto 3, così come l’ha definito Gianluigi Nuzzi di Quarto Grado, visto che non apparterebbe a Stasi, Sempio ne a tutte le altre persone conosciute in questa vicenda. Staremo a vedere cosa emergerà da queste indiscrezioni e se realmente il giallo di Garlasco verrà riscritto.

Ultime notizie, il giallo del piccolo Allen

Il piccolo Allen, il bimbo di 5 anni sparito da Ventimiglia e poi ritrovato, sta finalmente bene, è di nuovo con mamma e papà. Sta sicuramente peggio Pierluigi Dellano, l’uomo che compare nelle indagini della magistratura, come riferisce il Corriere della Sera, in quanto sarebbe l’ultima persona ad aver visto il bimbo prima della sparizione. Secondo quanto precisa il quotidiano di via Solferino sembra che agli inquirenti abbia fornito informazioni discordanti, anche se al momento non ricade alcuna accusa. Perchè non ha però allertato le forze dell’ordine quando ha visto il piccolo da solo?

E perchè non ha cercato i suoi genitori? Sempre secondo il Corriere della Sera rischierebbe ora una denuncia per abbandono di minore e proprio per questo negli ultimi giorni è finito nel mirino degli hater, contestato e attaccato sui social. “Ho solo cercato di aiutare”, si difende lui, eppure in una prima versione ha spiegato di aver accompagnato il bimbo a piedi, mentre nella seconda in auto, e sia la casa che la vettura sono sotto sequestro. Dellano racconta che quando aveva Allen per mano ad un certo punto gli è scappato e “l’ho lasciato andare”.



Ultime notizie, la situazione in Medio Oriente

Alcune fonti del governo di Tel Aviv hanno dichiarato che il premier israeliano è molto determinato per ottenere una tregua che consenta la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. Per quanto riguarda l’Iran vengono segnalate diverse esplosioni in alcune città iraniane tra le quali la capitale, Teheran.

Alcuni responsabili delle forze armate israeliane hanno dichiarato che non permetteranno le minacce militari nel sud della Siria. La dichiarazione è stata dettata dopo che l’Idf aveva colpito alcuni carri armati siriani che si trovavano nella zona di Sweida, impegnati a tenere a freno gli scontri di questi giorni tra i drusi e i beduini sunniti.

Ultime notizie, la morte di Martin Cruz Smith

Lo scrittore americano Martin Cruz Smith è morto all’età di 82 anni. E’ stato l’autore del libro di successo “Gorky Park”, dal quale è stato ricavato anche il film omonimo, e di altri libri della saga imperniata sulla figura del poliziotto moscovita, Arkady Renko. La notizia della sua morte è stata data dai figli nella giornata di oggi.

Ultime notizie, la decima tappa del Tour de France

Il corridore britannico Simon Yates ha vinto la decima tappa del Tour de France che è partita da Ezzenat ed è arrivata a Le Mont Dore-Puy de Sancy dopo 165 chilometri caratterizzati da ben 8 GPM che di fatto hanno determinato il risultato finale a favore del vincitore del Giro d’Italia, mentre la maglia gialla, Pogacar, ha controllato il suo più diretto avversario, Vingeegard, lasciando così il simbolo del primato in classifica a Ben Healey che al traguardo è arrivato in terza posizione con un distacco dal vincitore di 31 secondi.