Ultime notizie: secondo Trump Israele avrebbe accettato una tregua di 60 giorni a Gaza. La proposta adesso sarà sottoposta a Hamas

Ultime notizie dagli Stati Uniti: Donald Trump ha annunciato che Israele avrebbe accettato le condizioni per un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza della durata di 60 giorni, con l’annuncio dell’intesa arrivato tramite Truth, dove Trump ha riferito di un “incontro lungo e produttivo” tra i suoi emissari e rappresentanti del governo israeliano, svoltosi martedì, con l’obiettivo di creare le basi per interrompere le ostilità e favorire una fase di dialogo più stabile e costruttivo.

SPY FINANZA/ "L'ancora" Powell per gli Usa mentre la Bce sogna l'euro digitale

La proposta di tregua, a detta dello stesso presidente USA, sarà ora presentata ad Hamas dai mediatori qatarioti ed egiziani ed ultime notizie riportano che Trump ha anche precisato che “la situazione non migliorerà, ma peggiorerà”, chiamando dunque Hamas ad assumere le redini della situazione per il raggiungimento della possibile tregua.

SIRIA, LIBANO, GAZA/ "Non ci sarà mai la pace se Israele vuole imporre accordi senza negoziare"

Ultime notizie, Wimbledon: Sinner avanza senza problemi, impresa di Cocciaretto

Ultime notizie dal prato londinese di Wimbledon, dove ieri con ben otto azzurri sono stati impegnati nel secondo turno del torneo: a brillare su tutti è stato Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking ATP, che ha vinto il derby tricolore contro Luca Nardi senza particolari affanni, chiudendo l’incontro in soli tre set con un gioco fluido e senza di sbavature, una prestazione che conferma lo stato di forma dell’altoatesino, determinato a spingersi il più lontano possibile nel torneo.

Non è andata altrettanto bene, invece, a Lorenzo Musetti, costretto al ritiro contro Basilashvili dopo un malessere intestinale che lo ha limitato sin dalle sue prime battute; eliminati anche Arnaldi e Zeppieri, entrambi incapaci di trovare ritmo e continuità nei rispettivi match, lasciando così il tabellone maschile con presenze italiane ridotte, ma ad ogni modo, a riportare il sorriso ci ha pensato Lorenzo Sonego, che ha ottenuto una convincente vittoria contro il portoghese Faria, liquidato con un netto 3-0.

SCENARIO DAZI/ "Gli Usa rischiano la recessione, l'Ue cambi il Patto di stabilità"

Ma l’impresa più importante della giornata arriva senza dubbio dal settore femminile: Elisabetta Cocciaretto ha messo messo in atto una vera e propria sorpresa eliminando in due set secchi la numero tre del tabellone, la statunitense Jessica Pegula, un successo che dimostra quanto il tennis femminile italiano stia vivendo un momento di crescita, confermato anche dalla qualificazione di Lucia Bronzetti al turno successivo.

Ultime notizie, caldo record: operai in coma a Vicenza, blackout a raffica in più città

Ultime notizie dal fronte climatico in Italia, dove l’ondata di caldo che da giorni stringe il Paese in una morsa soffocante ha avuto conseguenze anche sul piano della salute; in provincia di Vicenza due operai, impegnati in un cantiere stradale all’interno di una buca esposta sotto il sole cocente, si sono sentiti male ed uno dei due, in condizioni gravi, è stato ricoverato in coma.

Date le temperature elevate, diverse regioni hanno deciso di intervenire con misure urgenti: in molte province sono già in vigore ordinanze che vietano le attività lavorative nelle ore più calde della giornata, in particolare nei campi e nei cantieri, ma le ultime notizie parlano anche di blackout elettrici, dovuti al sovraccarico delle reti di distribuzione, a Bergamo e Firenze si sono verificati numerosi disservizi, con ascensori bloccati, semafori spenti e problemi alla viabilità.

Il caldo estremo, secondo le ultime notizie internazionali, ha avuto ripercussioni anche in altri Paesi europei: a Parigi, per la prima volta da anni, la Torre Eiffel è stata chiusa al pubblico a causa delle temperature giudicate troppo alte per garantire la sicurezza dei visitatori.

Ultime notizie, Macron e Putin tornano a parlarsi

Ultime notizie dai vertici diplomatici internazionali: dopo una lunga pausa durata ben tre anni, Emmanuel Macron e Vladimir Putin si sono risentiti al telefono, riaprendo un canale di dialogo che sembrava ormai archiviato e la telefonata tra i due, durata circa due ore, avrebbe avuto come obiettivo quello di esplorare una possibile riapertura delle trattative tra Mosca e Kiev, ma, stando alle ricostruzioni diffuse dalle rispettive cancellerie, le distanze restano. Putin, secondo fonti del Cremlino, ha ribadito la sua accusa all’Occidente, ritenuto corresponsabile del prolungarsi del conflitto, acuito – nella sua visione – da rifornimenti militari e sostegno strategico all’Ucraina.

Sul piano militare, le ultime notizie confermano che le forze ucraine hanno attaccato con droni una fabbrica situata a Izhevsk, in territorio russo, provocando tre morti e almeno 35 feriti: l’azione è stata rivendicata come risposta a precedenti offensive russe, mentre, nel frattempo, secondo i media statunitensi, circa 50.000 soldati russi sarebbero attualmente posizionati a meno di 20 chilometri da Sumy. Trump, dal canto suo, ha fatto sapere che seguirà l’evoluzione della situazione, senza però sbilanciarsi su possibili azioni diplomatiche.

Ultime notizie, esplosione su petroliera nel Mediterraneo

Ultime notizie dal Mediterraneo dove una petroliera è stata colpita da un’esplosione sospetta: è il quinto caso registrato negli ultimi mesi e coinvolge una nave da 180mila tonnellate partita dalla Libia, a bordo della quale sarebbe esploso un ordigno e secondo quanto diffuso da fonti dell’intelligence ucraina, il cargo farebbe parte della cosiddetta “flotta ombra” russa, una rete navale segreta utilizzata da Mosca per trasportare idrocarburi senza incappare nelle sanzioni occidentali, o almeno questa è l’ipotesi su cui si sta lavorando.

La dinamica dell’incidente resta poco chiara, ma richiama alla mente episodi simili, come quello avvenuto a febbraio nel porto di Savona, dove due bombe esplosero a bordo della Seajewel, una nave battente bandiera panamense e anch’essa sospettata di far parte della stessa rete.

Ultime notizie, Kaufmann sarà estradato: il caso Villa Pamphili arriva a Roma

Ultime notizie da Roma, dove si attende l’arrivo nei prossimi giorni di Joel Kaufmann, il presunto assassino del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, arrestato in Grecia dopo una breve latitanza: l’uomo, un cittadino statunitense di 46 anni, è accusato di aver ucciso la compagna e la figlia della donna, e non si è opposto alla richiesta di estradizione avanzata dalla magistratura italiana così come non sono pervenute istanze da parte di Russia o Stati Uniti, permettendo così l’organizzazione del trasferimento.

Una volta in Italia, Kaufamann sarà interrogato dai pubblici ministeri romani e dovrà rispondere delle accuse di omicidio volontario aggravato: secondo le ultime notizie, avrebbe lasciato il Paese subito dopo i fatti, cercando di rifugiarsi in Grecia, dove però è stato subito individuato grazie alla cooperazione tra le forze di polizia europee, adesso sarà processato a Roma.