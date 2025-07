Le ultime notizie su Donald Trump, che ha mostrato delle caviglie gonfie e dei lividi alle mani. Ecco come sta il tycoon

Le ultime notizie le apriamo con le condizioni fisiche del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che è apparso in pubblico con le caviglie gonfie e delle macchie scure alle mani. Karolin Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha letto in pubblico una lettera del medico del tycoon newyorkese, precisando che lo stesso soffre di una “insufficienza venosa cronica”, ma si tratta di una condizione benigna. La mano scura deriva semplicemente dalle “frequenti strette” del presidente durante le giornate e le varie persone che incontra.

Il medico di Trump ha rassicurato circa il fatto che il cuore del presidente sta bene e i vari esami a cui si è sottoposto sono risultati nella norma. La cosa certa è che Donald Trump non ha alcuna trombosi, mentre l’insufficienza venosa cronica riscontrata è una patologia che colpisce spesso e volentieri le persone over 70, di conseguenza nulla di anormale, ne tanto meno una malattia arteriosa. Gli scatti avevano destato curiosità e soprattutto preoccupazioni nei milioni di fan del presidente americano, ma lo stesso sembra essere tutto sommato in salute.

Ultime notizie, il giallo di Garlasco

Nuovo aggiornamento sull’indagine di Garlasco con l’obiettivo di provare a riscrivere la verità sull’omicidio di Chiara Poggi. Nella giornata di ieri sono già scattati gli “interrogatori” nei confronti dei vecchi compagni di scuola di Andrea Sempio con l’obiettivo di ricostruire la sua rete di amicizie, e capire se qualcuno possa essere compatibile con il famoso dna di ignoto 3 trovato nel cavo orale della povera vittima.

Nel frattempo il ministro della giustizia Nordio è tornano a parlare dell’inchiesta, spiegando chiaramente che in ogni caso si tratta di una sconfitta, visto che sembrerebbe esserci un innocente in carcere, oltre a sottolineare gli elevatissimi costi di questa nuova indagine. Al momento comunque la situazione sembra piuttosto in stallo e solo una eventuale certezza che il dna trovato nella bocca di Chiara non sia stato contaminato potrebbe realmente riscrivere la storia: attendiamo i prossimi aggiornamenti.

Ultime notizie, il caso dell’urbanistica di Milano

Alta tensione presso il comune di Milano dopo le indagini in merito all’urbanistica del capoluogo lombardo. Il nome del sindaco Beppe Sala, è comparso fra coloro che sono finiti nell’inchiesta e Palazzo Marino è decisamente scosso. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, i reati possibili sarebbero due, leggasi false dichiarazioni e induzione indebita e lo stesso primo cittadino meneghino ha definito “allucinante” il fatto di essere venuto a conoscenza dell’indagine nei suoi confronti solo tramite i giornali.

In totale sono 74 le persone coinvolte (fra cui vi sarebbe anche l’assessore Tancredi) con 6 richieste di arresti, e ciò ha portato l’opposizione in Comune a contestare duramente l’amministrazione meneghina. Vedremo cosa emergerà da questa indagine ma la procura ipotizza un sistema parallelo per gestire pratiche edilizie con favori, pressioni e pareri favorevoli ottenuti con modalità definite distorte.

Ultime notizie, omicidio a Macherio

Un nuovo caso di femminicidio in Italia, una donna ammazzata dal compagno. E’ accaduto negli scorsi giorni nella cittadina di Macherio, vicino a Monza, e a perdere la vita è stata una 34enne originaria del Perù, assassinata dal compagno 39enne. Questi l’ha strangolata e uccisa, ed è stato in seguito arrestato con l’accusa di omicidio. L’episodio è avvenuto in strada e per questo numerose persone hanno sentito le urla della vittima, chiamando i soccorsi.

Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo segnalato, in via Visconti di Modrone, hanno trovato la 34enne già a terra priva di sensi. Sul posto vi era ovviamente il compagno, ma anche i figli adolescenti dei due, e la nonna. L’uomo è stato in seguito portato in caserma e poi arrestato, ed ha spiegato che non voleva che la compagna andasse a lavorare di conseguenza l’ha ammazzata.

Ultime notizie, arrestato in Spagna Andrea Cavallari

Andrea Cavallari, il giovane italiano che stava scontando la pena in carcere per la strage di Corinaldo, ed era fuggito dopo aver preso la laurea a Bologna, è stato arrestato oggi dalla polizia spagnola a Barcellona. Il 26enne era detenuto nel carcere di Bologna e aveva preparato e discusso la tesi senza la vigilanza delle guardie a seguito della buona condotta mostrata dal momento della sua carcerazione.

La cattura del latitante, che aveva fatto perdere le tracce dopo il pranzo seguito alla laurea, è avvenuta stamani in località Lloret del Mar 14 giorni dopo la sua evasione. Al momento della cattura Cavallari si trovava in un hotel dove era entrato con documenti falsi, ma non era armato.

Ultime notizie, aid israeliano su una chiesa cattolica a Gaza

Un raid dell’Idf su una chiesa cattolica di Gaza ha causato la morte di tre persone ed il ferimento del parroco italiano, padre Romanelli, che ha dichiarato di voler restare nella sua parrocchia. Secondo le varie testimonianze sul fatto l’attacco è stato portato da dei carri armati che hanno sparato sulla chiesa della Sacra Famiglia dove avevano trovato rifugio circa 500 persone.

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato “inaccettabili” gli attacchi contro i luoghi di culto e quelli contro la popolazione civile che Israele sta portando avanti ormai da tempo. Contro questo attacco sono arrivate parole di condanna anche da parte del ministro Tajani.

Ultime notizie, la morte di Felix Baumgartner

Il base jumper dei record, l’austriaco Felix Baumgartner, è morto per essere stato colto da un malore mentre stava effettuando un lancio con il parapendio. L’episodio è accaduto a Fermo, e il 56enne base jumper si p sentito male poco dopo il lancio, perdendo il controllo e cadendo in una piscina di un hotel marchigiano, causando anche il ferimento di una giovane.

La sua attività con i lanci effettuati dalla stratosfera aveva rappresentato un nuovo capitolo nella storia della specialità e gli aveva permesso di stabilire alcuni record del mondo.



Ultime notizie, la tappa del tour de France

Nella tappa con arrivo in salita a Hautacam, lo sloveno Tadej Pogacar ha dominato lasciando il suo più diretto rivale, Vingegaard a 2minuti e 10 secondi ed ha riconquistato la maglia gialla. Al terzo posto si è piazzato Lipowitz, mentre Evanepoel è arrivato con un distacco maggiore.

Dopo il successo l’iridato ha voluto fare una dedica a Samuele Privitera, il 19enne italiano morto ieri per una caduta nel giro della Valle d’Aosta. Per il campione del mondo una tappa dominata e chiusa con un assolo che non ha lasciato scampo agli avversari, mettendo una chiara ipoteca sul risultato finale del Tour de France.

Ultime notizie, il disastro di Ahmedabad provocato dal comandante dell’aereo

Il disastro di Ahmedabad che ha visto coinvolto il velivolo Air India, è stato provocato dal comandante dell’aereo che ha spento gli interruttori del carburante dei motori del Boeing 787. Lo ha rivelato il Wall Street Journal, sulla base di un’intercettazione del dialogo tra i due piloti grazie alla scatola nera. Il gesto è avvenuto pochi secondi dopo il decollo ed ha provocato lo schianto a terra dell’aereo.