Le ultime notizie di oggi le apriamo con la nuova minaccia di dazi da parte di Donald Trump. Il presidente americano ha replicato in maniera aggressiva alla multa che l’Unione Europea ha imposto a Google. Nel dettaglio, come riferisce TgCom24.it, il tycoon ha fatto sapere che imporrà dei dazi “abbastanza consistenti” sulle importazioni dei semiconduttori per computer da parte di tutte quelle aziende che decideranno di non trasferire la produzione negli Usa. Nell’elenco non è però inclusa Apple, che sta comunque espandendo gli investimenti sul suo americano, nonostante abbia delocalizzato il lavoro in molte aree del mondo.

Le parole di Trump sono giunte nelle scorse ore direttamente dalla Casa Bianca, dove il tycoon ha incontrato alcuni dei principali imprenditori delle big tech come Zuckerberg di Facebook, Instagram, Whatsapp, ma anche Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, quindi Tim Cook di Apple e Safra Catz, amministratrice delegate di Oracle. Da segnalare altre due notizie: il dipartimento della difesa cambierà nome e tornerà ad essere dipartimento della guerra, come si chiamava fino al 1947; inoltre il prossimo G20 si terrò nel 2026 a Miami, nel noto golf club dove Trump gioca spesso e volentieri e che è di sua proprietà.

Ultime notizie, l’Italia batte l’Estonia 5 a 0

Ottimo esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della nazionale. L’Italia ha battuto infatti l’Estonia con il risultato di 5 reti a zero alla prima gara dello stesso tecnico calabrese. Il match, valevole per le qualificazioni ai mondiali che si terranno l’anno prossimo, ha visto le reti segnate da Kean, Retegui e Raspadori. Un successo che permette all’Italia di tornare in corsa per le qualificazioni, dopo due tornei saltati di fila, anche se al momento non vi è ancora certezza.

Gattuso ha mostrato subito un’Italia “a sua immagine”, visto che la formazione mandata in campo è stata piuttosto “conservativa”, e nonostante un primo tempo in cui il gol non arrivava, alla fine gli azzurri hanno sbloccato il match per poi dilagare e confermarsi la seconda forza del gruppo. La speranza, ovviamente, è di riuscire a superare la Norvegia che al momento guarda tutti dall’alto, in ogni caso, buona la prima per Ringhio.

Ultime notizie, multe dell’Ue a Google da 2,95 miliardi di euro

L’Unione Europea ha comunicato una multa al colosso americano Google per distorta concorrenza. Stando a quanto riferisce TgCom24.it si tratta di una pena da ben 2,95 miliardi di euro in quanto Big G avrebbe violato le norme antitrust Ue in materia di concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie, le cosiddette adtech.

A comunicarlo è stata la commissione europea attraverso una nota in cui si chiede a Google di porre fine a pratiche di auto-preferenza, attuando nel contempo delle misure per eliminare i conflitti di interesse. Stando a quanto precisa TgCom24.it, non tutti nell’Ue erano d’accordo con la multa visto che Maros Sefcovic, commissario al Commercio, aveva spiegato nei giorni scorsi che si trattava di una pena pecuniaria “sbagliata”. Google ha invece annunciato che farà ricorso, definendo la decisione dell’Ue come “errata”.



Ultime notizie, Sinner asfalta Auger-Aliassime

Ennesima finale stagionale conquistata da Jannik Sinner. Nelle scorse ore il tennista italiano ha avuto la meglio sul collega canadese Felix Auger-Aliassime, nel match valevole per le semifinali dello US Open, il torneo di tennis più importante degli Stati Uniti.

L’italiano ha giocato alla grandissima, sconfiggendo il canadese in quattro set, 6-1, 3-6, 6-3, 6-4, per un match che è durato in tutto tre ore e 21 minuti. Ovviamente soddisfatto lo stesso Sinner che dopo la vittoria ha definito la sua stagione come “fantastica”, aggiungendo che sul suo stato di salute non vi è “nulla di preoccupante”. In finale troverà quello che ormai è il suo nemico numero uno, Alcaraz, che ha battuto Djokovic nell’altra semifinale.