Le ultime notizie sui dazi di Trump che stanno condizionando ancora le borse mondiali che hanno avuto un vero e proprio “lunedì nero”. Sin dall’apertura delle borse asiatiche si è avuta la conferma del trend altamente negativo con il crollo fatto registrare da Hong Kong cha ha avuto la peggiore seduta dalla famosa crisi finanziaria che avvenne nel 1997 con una perdita del 13,22%, mentre la borsa di Tokyo ha perduto il 7,44%.

Anche in Europa le borse hanno fatto registrare dei grossi cali con l’Europa che in totale ha bruciato nel giro di sole 3 ore 890 miliardi di euro. In netto calo anche i bitcoin e le griffe del lusso. Riguardo a questa situazione ha parlato Trump dicendo “Guadagniamo miliardi ogni giorno” e che non c’è inflazione, con il calo continuo del prezzo del petrolio. Negli scambi sui vari mercati hanno fatto registrare record negativi i colossi come Tencent e Alibaba. Il tycoon tira comunque dritto, non ci sarà alcuna pausa e si dice convinto che “l’Ue comprerà energia da noi”.

Ultime notizie, morto il 13enne ferito da un colpo di pistola

Non ce l’ha fatta il 13enne che nella giornata di domenica era rimasto ferito da un colpo di pistola partito molto probabilmente accidentalmente. Attorno alle ore 11:00 di ieri mattina, lunedì 7 aprile 2025, è infatti giunta la tragica notizia della morte dello stesso ragazzino a seguito del colpo ricevuto. Ma cosa è successo? Secondo la tesi maggiormente accreditata il giovane stava armeggiando con la pistola sportiva di proprietà del fratello.

Sembra che la stessa maneggiando lontano da genitori e fratello quando appunto è partito il colpo. Il 13enne è stato soccorso già in condizioni disperate pochi minuti dopo la chiamata al 118 e una volta che ha ricevuto le prime cure era stato portato all’ospedale San Camillo di Roma dove purtroppo è deceduto nella giornata di ieri. L’ipotesi maggiormente accreditata è che si tratti di un banale incidente, che sia partito un colpo in maniera involontaria mentre il 13enne aveva l’arma in mano. Sulla vicenda è stata aperta una indagine per individuare eventi responsabilità: al momento dell’incidente la vittima era in casa con il padre ma quest’ultimo si trovava in un’altra stanza.

Ultime notizie, omicidio suicidio a Napoli

Sembra sempre più in caso di omicidio suicidio quello che si è verificato nella giornata di domenica a Napoli. Due persone sono state rinvenute senza vita, fra cui un uomo del ‘69, la cui identità non è ancora stata resa nota. Quest’ultimo è stato trovato senza via di una BMW di colore bianco parcheggiata a Marano, molto probabilmente raggiunto da un altro uomo a bordo di uno scooter che gli avrebbe sparato con una pistola (si parla di almeno cinque colpi esplosi) prima di darsi alla fuga.

Lo stesso a bordo dello scooter è stato ritrovato morto non troppo distante da Marano, precisamente nel comune di Montelungo: con la stessa pistola si sarebbe sparato. Secondo gli inquirenti alla base di tale duplice gesto vi sarebbero delle motivazioni sentimentali, forse un tradimento o una relazione extraconiugale scoperta.

Ultime notizie, cadavere di donna nel fiume Serio

Il cadavere di una donna è stato ritrovato nella mattinata di domenica 6 aprile 2025 nel fiume Serio, in provincia di Bergamo. Il luogo esatto del ritrovamento è stato Alzano Lombardo e dopo il macabro rinvenimento è stata aperta una indagine. L’accusa è quella di omicidio volontario anche se al momento si indaga verso ignoti. Le forze dell’ordine hanno fatto sapere che sul cadavere non sono stati ritrovati dei segni che facciano pensare ad una morte violenta ma in ogni caso si vuole escludere qualsiasi coinvolgimento esterno nella morte della donna.

Si tratta del secondo cadavere rinvenuto nel giro di pochi giorni in Italia. La settimana scorsa una maestra, durante una gita sul fiume Entella in quel di Chiavari (in provincia di Genova), aveva avvistato il corpo senza vita di una 40enne asiatica, morta molto probabilmente da poche ore: due macabri misteri che speriamo possano essere risolti il prima possibile.

Ultime notizie, l’assalto di Matteo Salvini al Viminale

A chiusura delle due giornate di congresso della lega, che lo hanno riconfermato segretario per 4 anni, Matteo Salvini ha provato un nuovo “assalto” al Viminale, candidandosi come ministro dell’Interno al posto di Piantedosi, e suggerendo per il ministro attuale una candidatura alle regionali in Campania.

Alle comunicazioni di Salvini hanno risposto gli altri partiti che formano il governo, con Fratelli d’Italia che ha dato subito un alt fermo a questa ipotesi, mentre Forza Italia si è detta pronta ad aprire una crisi di governo nel caso in cui Salvini si impuntasse sul passaggio al Viminale. Lo stesso ministro Piantedosi ha comunicato di non essere intenzionato a candidarsi alle elezioni.

Ultime notizie, la visita dei reali inglesi in Italia

Re Carlo d’Inghilterra è atterrato ieri all’aeroporto di Ciampino per iniziare la sua visita di stato in Italia, insieme alla consorte Camilla. Per lui si tratta della prima visita di stato di quest’anno, nel corso della quale incontrerà sia il presidente Mattarella che la Premier Meloni che sono il programma il 9 aprile. A Ciampino, a ricevere i reali inglesi era presente Maria Tripodi, sottosegretaria al ministero degli Esteri.

Nell’agenda di re Carlo una serie di impegni ufficiali che oltre a Roma lo porteranno anche a Ravenna e un discorso a Montecitorio davanti alle camere riunite del parlamento italiano. La visita avviene solo 10 giorni dopo il leggero malore che Re Carlo aveva avuto e che è stato definito da Buckingam Palace solo come un piccolo intoppo nella guarigione del re dopo il tumore.

Ultime notizie, ancora disagi per la linea dell’alta velocità

Mattinata difficile quella di ieri sulla linea dell’alta velocità che collega le stagioni di Bologna e Milano, I treni hanno riportato notevoli ritardi che sono arrivati anche a 3 ore a causa del rallentamento che si è registrato tra Livraga e Piacenza. I tecnici delle ferrovie hanno lavorato per ripristinare le linee e riportare la circolazione dei treni negli orari previsti.