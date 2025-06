Apriamo le ultime notizie di oggi con le trattative commerciali avviate dagli Stati Uniti con circa 15 Paesi, tra cui Corea del Sud, Giappone e Unione Europea, che sembrano procedere senza intoppi – almeno secondo quanto riferito da Donald Trump – che ha escluso la necessità di estendere la scadenza dell’8 luglio fissata per l’introduzione dei dazi più elevati; il presidente ha ribadito che, al momento, non considera necessaria una proroga, specificando che molti Stati stanno mostrando apertura e interesse verso nuovi accordi bilaterali.

In una dichiarazione rilasciata prima di un evento al Kennedy Center, Trump ha rimarcato la volontà di definire e concludere gli accordi entro i termini stabiliti, spiegando che, nei prossimi giorni, verranno inviate lettere ufficiali ad altri Paesi contenenti i dettagli dei possibili accordi e questi Stati, ha aggiunto, potranno scegliere se accettare le condizioni indicate oppure declinare l’offerta; un “prendere o lasciare” che definisce la linea statunitense in questa fase del confronto.

Ultime notizie, mercati globali incerti: inflazione USA e dazi frenano le Borse

Proseguiamo con ultime notizie dai mercati finanziari: la giornata di ieri si è aperta con una certa instabilità sulle principali Borse mondiali, influenzate in parte da una sentenza della Corte d’Appello americana che ha confermato la legittimità delle tariffe imposte da Trump, in parte dall’attesa per i dati sull’inflazione relativi al mese di maggio; nonostante il presidente abbia annunciato di aver raggiunto un’intesa definitiva con la Cina sui dazi, la comunicazione non è riuscita a rilanciare gli scambi né a rassicurare gli investitori.

Secondo le ultime notizie in Italia, il Ministero del Tesoro ha collocato Bot annuali per un ammontare pari a 8,5 miliardi di euro a fronte di richieste che hanno sfiorato gli 11 miliardi; intanto da Bruxelles, il commissario europeo Maros Sefcovic ha fatto sapere che l’Unione Europea sta lavorando a un ampliamento della cooperazione commerciale con l’India, indice di un rafforzamento delle strategie multilaterali per ridurre la dipendenza da singoli partner.

Ultime notizie, lutto nel rally: muore il giovane pilota Matteo Doretto

Ultime notizie dal mondo del rally: Matteo Doretto, giovane promessa italiana e campione junior in carica, ha perso la vita in un incidente durante i test pre-gara in Polonia, aveva solo 21 anni ed era originario di Pordenone e secondo quanto ricostruito, la sua auto, una Peugeot 208, è uscita di strada finendo contro un albero nelle vicinanze di Olsztyn, come confermato dai vigili del fuoco.

Al suo fianco si trovava Samuele Pellegrino, copilota, attualmente ricoverato in ospedale con ferite non gravi; ultime notizie riferiscono dell’ambiente del motorsport italiano sotto choc, anche per la dinamica con cui è avvenuto l’incidente che ha interrotto una carriera che prometteva grandi risultati.

Ultime notizie, recuperati i corpi dei due alpinisti dispersi sul Monviso

Passiamo ora alle ultime notizie dalla montagna secondo le quali sono stati trovati nel canale Coolidge, sul Monviso, i corpi di Daniela Colocci e Michele Bruzzone, gli alpinisti italiani scomparsi nella giornata di martedì; i due erano partiti per un’escursione ma non erano tornati, spingendo i familiari a dare l’allarme nella tarda serata.

Le squadre del soccorso alpino, con l’aiuto degli elicotteri, hanno individuato i cadaveri nella mattinata di ieri, confermando l’ipotesi di una caduta accidentale durante la salita; Colocci, carabiniera, e Bruzzone, pizzaiolo, erano entrambi originari di Cengio, in provincia di Savona, apprezzati e conosciuti per il loro impegno e la loro passione per la montagna.

Ultime notizie, muore operaio in un incidente sul lavoro a Lecce

Continuiamo con ultime notizie di cronaca dal Sud Italia, secondo cui un operaio di 25 anni di origine romena è morto ieri mattina a Lecce in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto durante operazioni di manutenzione edilizia: l’uomo lavorava per la ditta Edac Lecce, specializzata in edilizia acrobatica, ed era impegnato in un cantiere che si trova in via Leopardi.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia intervenuta sul posto, la causa dell’incidente sarebbe da attribuire al cedimento di una corsa di sicurezza; stando alle ultime notizie, gli inquirenti stanno ora verificando l’effettivo rispetto delle normative sulla sicurezza, in un contesto lavorativo che – ancora una volta – mostra la fragilità delle tutele in ambito edilizio.

Ultime notizie, ondata di caldo africano colpisce l’Italia

Chiudiamo con le ultime notizie dal fronte meteo: l’estate è arrivata bruscamente con un’ondata di caldo che ha colpito l’intera penisola e in diverse regioni – in particolare nelle aree interne di Sicilia e Sardegna – si sono registrate temperature fino a 40 gradi, mentre nelle grandi città come Milano, Roma, Bologna e Torino il termometro ha superato i 33 gradi.

Secondo le ultime notizie dalle previsioni metereologiche, la situazione non cambierà nei prossimi giorni e il caldo estremo proseguirà almeno fino al fine settimana, rendendo necessarie precauzioni, soprattutto per i soggetti più fragili, tra cui anziani e bambini; questo improvviso aumento delle temperature – di circa 10 gradi sopra la media stagionale – ha colto impreparati molti italiani, chiamati ora ad affrontare l’afa con strategie adeguate, tra idratazione frequente e riduzione degli sforzi fisici soprattutto nelle ore centrali della giornata.