ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Trump, piano d’emergenza da 2000 miliardi (29 marzo)

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato il piano di emergenza da 2.000 miliardi di dollari per sostenere l’economia americana. Ogni americano riceverà 1.200 dollari in caso di reddito fino a 75 mila dollari, 500 dollari per ogni figlio. Nel pacchetto aiuti sono previsti prestiti statali per 350 miliardi di dollari per le piccole società. Al momento l’America è il primo Paese con il più alto numero dei contagiati da Covid 19: superati i 10.000 casi di persone infette. Situazione drammatica a New Jersey dove si registrano 1700 contagi.

ULTIME NOTIZIE FRANCIA, LOCKOUT DI ALTRI 15 GIORNI

Il governo francese, per cercare di rallentare la diffusione dell’epidemia, ha prorogato di altri 15 giorni le misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha riferito il primo ministro Edouard Philippe, al termine di una riunione del Consiglio dei ministri. La precedente misura restrittiva scadeva il 31 marzo. Secondo il direttore generale della Sanità, Jerome Salomon le persone infette dal virus sono 32.964, mentre solo nelle ultime 48 h si sono registrati 3.809 nuovi casi di contagio. I decessi sono saliti a 1.995, solo ieri 299 morti.

ULTIME NOTIZIE ITALIA, SUPERATI I 10.000 DECESSI PER COVID 19 In Italia, dall’inizio della diffusione dell’infezione, sono in totale 86.498 le persone che sono state contagiate da Covid 19, 5.959 in più rispetto a ieri. I decessi sono saliti a 9134 e 10.950 sono i pazienti dimessi dagli ospedali. Fino ad oggi i soggetti contagiati hanno raggiunto quota 66.414, esclusi le persone dimesse ed i decessi. Le persone in terapia intensiva sono 3.732, mentre 36.653 sono i soggetti in quarantena domiciliare. I dati sono stati comunicati dalla Protezione civile.

ULTIME NOTIZIE, 30 MEDICI ALBANESI A BERGAMO

Sono arrivati nel pomeriggio trenta medici albanesi a Bergamo per dare un aiuto al nostro Paese. Lo staff medico è atterrato all’aeroporto di Roma e trasferito a Bergamo, la località più danneggiata dal virus. L’arrivo del personale medico è stato frutto di un accordo tra il premier albanese Edi Rama ed il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. I medici albanesi verranno remunerati per un mese dall’Albania.

ULTIME NOTIZIE, INCENDIO AL TRIBUNALE DI MILANO In mattinata si è verificato un incendio presso la Corte d’appello di Milano. Il rogo è iniziato al settimo piano, dove hanno sede gli uffici dei Giudici delle indagini preliminari e del Tribunale di sorveglia. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. La cancelleria centrale dei gip è stata integralmente danneggiata. Secondo le prime ricostruzioni da parte degli inquirenti le fiamme sarebbero partite dalla sala archivio quando l’ immobile era chiuso. Le 18 squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato tutto il giorno per mettere in sicurezza il tribunale. Al momento non si conosce la causa del rogo. Al vaglio tutte le ipotesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA