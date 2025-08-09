Le ultime notizie di oggi le apriamo con l'incontro fra Putin e Trump in programma il prossimo 15 agosto in Alaska, ecco i dettagli

Le ultime notizie le apriamo con l’incontro fra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e quello russo, Vladimir Putin, che è stato finalmente fissato. Nel giorno di guerra numero 1.263 è emersa la notizia che il vertice si terrà il prossimo giorno di Ferragosto, il 15 agosto, in quel dell’Alaska, così come annunciato dal tycoon newyorkese attraverso il suo social Truth. Prima dell’intesa fra Putin e Trump, stando ad Axios, ci sarà un vertice fra alcuni funzionari americani, ucraini e di alcuni Paesi europei – durante il weekend in corso – per fare il punto della situazione e raggiungere un accordo: questo incontro si terrà invece nel Regno Unito.

Infine, da segnalare che dopo il vertice in Alaska si terrà un nuovo incontro fra Putin e Trump in territorio russo, così come spiegato da Yuri Ushakov, consigliere del leader russo. “Dobbiamo fare in modo che il prossimo incontro si tenga in territorio russo – ha spiegato – l’invito è già stato esteso al presidente degli Stati Uniti”. Sono quindi giorni caldissimi in vista del raggiungimento della pace fra russi e ucraini: speriamo che per la fine del mese si possa arrivare ad una conclusione del conflitto.

Ultime notizie, la situazione in Medioriente

Da un conflitto all’altro, dalla guerra in Ucraina a quella in Medioriente, dove invece i giorni di guerra diventano oggi 673. Nella giornata di ieri è giunta la notizia dell’approvazione al piano di occupazione di Gaza da parte di Israele, una decisione che è stata ampiamente criticata dai vari leader europei, a cominciare dal ministro degli esteri italiani, Tajani, che si è detto contrario al piano.

Netanyahu ha comunque voluto specificare che Israele libererà Gaza da Hamas e che nel contempo sarà smilitarizzata e sottoposta ad un’amministrazione civile pacifica. Durissima la replica dei ribelli palestinesi che parlano di “crimini di guerra”, accusando Tel Aviv di non interessarsi alle sorti degli ostaggi. “Con questa aggressione significa sacrificarli”. Infine il movimento islamista avvisa Israele: “L’occupazione nonsarà un picnic”. Infine da segnalare la decisione della Germania di sospendere le esportazioni di armi utilizzabili a Gaza: “Sono deluso”, ha commentato Netanyahu.



Ultime notizie, i funerali di Simona Cinà

Si sono celebrati ieri i funerali della povera Simona Cinà, la 20enne morta una settimana fa in quel di Bagheria, durante una festa in una villa privata. A Capaci una folla ha accolto la bara bianca della giovane deceduta al momento per cause poco chiare. L’autopsia, eseguita giovedì, non ha sciolto tutti i dubbi, parlando infatti di annegamento.

La cosa certa è che Simona Cinà era ancora viva quando è caduta in acqua, di conseguenza bisognerà capire come mai sia caduta: per un malore, perchè qualcuno l’ha spinta o perchè magari è stata drogata? Tutte domande a cui potrebbero rispondere gli esami tossicologici che saranno eseguiti nei prossimi giorni sul corpo della ragazza. Per i funerali il sindaco di Capaci ha proclamato il lutto cittadino e il sindaco, Pietro Puccio, ha spiegato che “Un pezzo di futuro di questo paese – riferendosi alla ragazza – a noi mancherà”.

Ultime notizie, vandalizzata la targa di Diana Pifferi

E’ stata vandalizzata la targa di Diana Pifferi posizionata in quel di San Giuliano Milenese in ricordo della bimba di 18 mesi morta tre anni fa, nell’estate del 2022, dopo che la madre Alessia Pifferi, l’aveva lasciata casa per passare diversi giorni con il compagno.

Il gesto, come riferisce Tgcom24.it, è stato compiuto da ignoti e ha suscitato una grande indignazione fra i locali, tenendo conto che la vicenda è ancora molto attuale, alla luce del fatto che si sta ancora oggi celebrando il processo.

Ultime notizie, a Cosenza è allarme botulino

Un uomo di 52 anni, Luigi Di Sarno, è morto a Cosenza dopo aver mangiato un panino con i broccoli e questo ha scatenato un allarme che ha convinto la Procura calabrese a sequestrare questo prodotto, broccoli sott’olio in barattolo, in tutto il nostro Paese. Il panino era stato acquistato dal Di Sarno presso un food truck di Diamante, località in provincia di Cosenza.

Oltre alla sua morte si registra, per la stessa causa il ricovero di altre 9 persone in ospedale. Il morto si trovava in Calabria in vacanza ed era originario del napoletano e dopo essersi sentito male ha raggiunto una clinica privata e poi, nonostante i segnali fossero negativi si è messo in viaggio per tornare a casa e ha avuto un malore che lo ha portato alla morte mentre si trovava nelle vicinanze di Lagonegro. Un caso simile era avvenuto pochi giorni prima in Sardegna sempre ad una sagra paesana.

Ultime notizie, arrestato per minacce e stupro un 40enne a Sesto San Giovanni

Un uomo di 40 anni ha sequestrato e poi usato violenza a due ragazze, rispettivamente di 15 e 16 anni minacciandole con l’utilizzo di un cacciavite. Il 40enne ha seguito le due ragazze in ascensore e poi è entrato nell’appartamento dove le ha costrette a bere alcolici e ad avere rapporti sessuali con lui.

Prima di fuggire ha rubato i loro cellulari ed altri oggetti. L’uomo era già conosciuto dai carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo successivamente mentre si trovava in strada. Tutta la vicenda è accaduta nella serata di giovedì.

Ultime notizie, donna di 42 anni uccisa da un pirata della strada a Calvagese

Una donna di 42enne, mamma di quattro figli, di età compresa tra 17 e 5 anni, è morta nella notte tra giovedì e venerdì, intorno all’una e trenta a Calvagese, investita da un pirata della strada che guidava un’Audi di colore nero a cui le forze dell’ordine stanno dando la caccia. La donna travolta e uccisa si chiamava Diana Siminescu ed era di origini romene.

La donna era spostata con un agente della polizia locale. L’urto mortale ha fatto rotolare la donna in un fosso nelle vicinanze di un’aviosuperfice. Al momento dell’arrivo sul posto dei soccorritori la donna era già morta.