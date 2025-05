Ultime notizie riportano che Donald Trump ha annunciato che i dazi su acciaio e alluminio passeranno dal 25% al 50% a partire dal 4 giugno, una misura presentata dallo stesso presidente su Truth, affermando che le industrie statunitensi stanno vivendo una fase di crescita e definendo il provvedimento un indicatore importante per il rilancio della manifattura americana; la notizia arriva in un momento in cui il comparto metallurgico statunitense mostra segnali di recupero, ma resta vulnerabile e incapace – secondo molti analisti – di sostenere un picco della domanda interna senza ricadute sul sistema produttivo e sui prezzi al consumo, mettendo così in discussione la reale efficacia di questa manovra.

SCENARI/ Dipendenza IT, web e software: le colpe di un ritardo che ci lascia alla mercé degli Usa

Apriamo quindi ultime notizie con una questione che rischia di produrre effetti a catena, tra contraccolpi sui mercati internazionali e possibili tensioni diplomatiche, dato che diversi partner commerciali potrebbero adottare contromisure speculari.

Ultime notizie, ciclismo: Prodhomme vince la 19sima tappa del Giro d’Italia

La tappa regina del Giro d’Italia, quella di Biella Champolu, si è chiusa con un colpo di scena firmato Nicolas Prodhomme, il ciclista francese che ha dominato la giornata staccando il gruppo sin dalle prime battute e tagliando per primo il traguardo nella gara di montagna.

EFFETTO TRUMP/ Quel manifesto europeo che difende Harvard ma sbaglia “resistenza”

Ultime notizie dalla classifica generale confermano la solidità di Isaac Del Toro, che resta in maglia rosa grazie insieme a Carapaz, dopo aver guadagnato 24 preziosi secondi di vantaggio su Simon Yates, un margine che potrebbe essere determinante alla luce della penultima tappa di montagna, in programma oggi, che potrebbe riservare nuove sorprese in vista dell’arrivo conclusivo di domenica a Roma: la corsa resta aperta e ogni secondo potrà cambiare le carte in tavola.

Ultime notizie, femminicidio ad Afragola: Alessio Tucci confessa

Durante l’interrogatorio di garanzia, Alessio Tucci ha confessato l’omicidio della sua ex fidanzata, Martina Carbonaro, spiegando che la violenza è esplosa dopo un gesto di rifiuto, un abbraccio negato; l’avvocato difensore ha chiesto che Tucci venga trasferito in un altro istituto penitenziario per timore di possibili ritorsioni da parte degli altri detenuti, mentre le ultime notizie sulle indagini rivelano che, dopo il delitto, Tucci avrebbe nascosto la maglietta macchiata di sangue e chiesto alla madre di lavare i jeans sporchi, elementi che complicano il quadro accusatorio a suo carico, rendendo ancora più intricata la ricostruzione dei fatti.

SPY FINANZA/ Le carte in mano a Pechino che fanno tremare gli Usa

Ultime notizie, aggressione ad Agliana: pitbull attacca bimba e nonna

Nel primo pomeriggio di ieri, nel cortile di una casa ad Agliana (in provincia di Pistoia) una bambina di due anni e sua nonna sono state brutalmente aggredite da un pitbull; il cane, appartenente allo zio della bimba, si è scagliato improvvisamente sulle due vittime, ferendole in modo grave.

La bambina, morsa all’addome e ad una gamba, è stata elitrasportata d’urgenza all’ospedale Meyer di Firenze, dove i medici l’hanno operata in emergenza e ricoverata in rianimazione e ultime notizie dall’ospedale confermano che la bimba è fuori pericolo, mentre la nonna ha riportato ferite meno gravi, ma è ancora sotto osservazione: sull’accaduto indagano i carabinieri, intervenuti assieme ai soccorsi del 118.

Ultime notizie, Formula 1: a Barcellona performance a due facce per Ferrari

Le prime prove libere del Gran Premio di Spagna non hanno sorriso alla Ferrari, che ha chiuso le sessioni con Leclerc al 4° e 5° posto, mentre Hamilton ha alternato un buon inizio con un deludente undicesimo tempo; i piloti si sono lamentati di una gestione difficile delle vetture, complicata dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulle ali anteriori, che ha cambiato l’assetto aerodinamico delle monoposto.

Ultime notizie dal circuito parlano di un Piastri in ottima forma con la McLaren, capace di ottenere il miglior tempo nella seconda sessione, davanti a Russell e Verstappen: la gara si preannuncia così aperta e incerta.

Ultime notizie, omicidio a Catania: 30enne accoltellato davanti ad una pasticceria

Un pasticciere di 30 anni è stato accoltellato da un parcheggiatore abusivo davanti alla pasticceria Quaranta, a Catania: la lite sarebbe scoppiata per motivi ancora da chiarire, e l’aggressore – cittadino dello Zimbabwe senza permesso di soggiorno – era già conosciuto dalle forze dell’ordine per comportamenti violenti avuti in precedenza.

Secondo le ultime notizie, l’uomo è stato bloccato poco dopo dalla polizia e ora dovrà rispondere di omicidio aggravato e non si esclude che all’origine dell’aggressione vi siano tensioni personali, in quanto al momento le indagini non confermano un movente economico, come il mancato pagamento.

Ultime notizie, Medio Oriente: Israele-Hamas, nuove tensioni

Israele ha accettato un piano di pace proposto dagli Stati Uniti, ma la situazione resta tesa e incerta: il ministro Katz ha lanciato un ultimatum diretto ad Hamas, minacciando un intervento militare totale se non verrà accettato il piano, un annuncio che è la manifestazione del precario equilibrio nella regione e che acuisce ancora di più il clima di tensione.

Ultime notizie dal fronte diplomatico vedono il presidente francese Macron richiedere espressamente il riconoscimento dello Stato palestinese da parte dell’Europa, mentre da Tel Aviv il ministro Ben Gvir risponde dichiarando che è arrivato il momento di agire “con tutta la forza”, segnale che la possibilità di una nuova escalation è tutt’altro che lontana.