Ultime notizie dagli Stati Uniti secondo cui il presidente Donald Trump è tornato a far sentire la sua voce su Truth, dove ha pubblicato una dichiarazione netta e senza margini di ambiguità nei confronti dell’Iran; dopo le minacce diffuse da Teheran circa la possibilità di colpire basi militari americane situate nel Medio Oriente, Trump ha avvertito che qualsiasi attacco, anche minimo, contro gli Stati Uniti comporterà una reazione immediata e imponente da parte delle forze armate statunitensi.

Santa Messa Papa Leone XIV, Santissima Trinità/ Diretta video Rai 1: Giubileo dello Sport e primo Angelus

La presa di posizione arriva a poche ore dall’attacco notturno che ha colpito una struttura iraniana, un’azione da cui la Casa Bianca ha preso pubblicamente le distanze, affermando di non avere alcun coinvolgimento diretto; Trump ha però aggiunto che, nonostante l’escalation, un accordo tra Iran e Israele rimane possibile e potrebbe persino essere raggiunto con relativa facilità, anche se al momento non risultano avviati canali ufficiali per una mediazione.

RUSSIA-UCRAINA/ Putin ancora al bivio tra la pace di Leone XIV e la "guerra santa" di Kirill

Ultime notizie, deputata e marito uccisi a Minneapolis: ipotesi politica dietro le sparatorie nelle case private

Altre ultime notizie arrivano dagli USA, dove a Minneapolis si sono verificati due attacchi armati che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero motivati da ragioni politiche: l’autore, un uomo descritto come bianco, armato di taser e con indosso un giubbotto antiproiettile e un falso distintivo da poliziotto, ha fatto irruzione in due abitazioni diverse e nella prima ha ferito gravemente il senatore democratico John Hoffman e sua moglie, nella seconda ha ucciso la deputata Melissa Hortman e il marito.

SCENARIO ISRAELE-IRAN/ Perché la "escalation controllata" di Netanyahu è una strategia fragile

Secondo le ultime notizie dei media statunitensi, i due episodi si sono verificati nell’area residenziale di Brooklyn Park e sono attualmente sotto inchiesta da parte della polizia e dell’FBI; le forze dell’ordine hanno invitato i cittadini a non aprire le porte agli sconosciuti, mentre proseguono le ricerche del sospettato e il governatore Tim Walz ha dichiarato che si tratta di azioni chiaramente politiche, mentre anche Trump è intervenuto con una condanna pubblica.

Ultime notizie, il conflitto tra Iran e Israele si aggrava: scambi di missili e morti civili

Ultime notizie dal conflitto tra Iran e Israele, aggravatosi nuovamente nelle ultime notti, che continua in una spirale di violenza difficile da interrompere: l’Iran ha lanciato numerosi missili verso obiettivi nelle città israeliane di Tel Aviv e Gerusalemme, provocando morti e feriti tra la popolazione civile e, in risposta, Israele ha effettuato raid che hanno causato la morte di diversi scienziati legati al programma nucleare iraniano.

Le ultime notizie riportano la dichiarazione ufficiale del governo israeliano che parla di una rappresaglia inevitabile, e in uno dei messaggi più duri è stato detto che “l’Iran brucerà”, lasciando intuire la possibilità di un’escalation ancora più grave, mentre a livello diplomatico, Stati Uniti e Oman stanno tentando di rilanciare il dialogo sul nucleare, ma Teheran ha già liquidato l’iniziativa come priva di utilità concreta. Le ultime notizie riferiscono anche di un appello alla pace lanciato da Papa Leone XIV, che chiede alle parti di fermarsi prima che la situazione sfugga completamente di mano.

Ultime notizie, funerali a Ostuni per il brigadiere Legrottaglie: presente anche il presidente Mattarella

Ultime notizie da Ostuni dove si sono svolti ieri mattina i funerali del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, morto nello scontro a fuoco del 12 giugno scorso a Francavilla Fontana: la cerimonia si è svolta nella parrocchia di Santa Maria Madre e ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha abbracciato la famiglia del militare, la moglie e i figli gemelli.

Durante l’omelia, l’arcivescovo Saba ha citato un passaggio del Papa – “Il male non trionferà” – offrendo parole di conforto in un contesto di forte dolore; ultime notizie che richiamano l’attenzione su quanto rischioso sia oggi il lavoro delle forze dell’ordine, spesso impegnate in contesti delicati e imprevedibili, ma il cordoglio si è diffuso ben oltre i confini della città pugliese, coinvolgendo l’intero Paese.

Ultime notizie, incidente sulle rive del Ticino: uomo annega dopo una caduta

Ultime notizie dal fiume Ticino dove un uomo di circa trent’anni è morto annegato nella zona di Turbigo dopo essere scivolato e caduto in acqua: il corpo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco dopo che alcuni testimoni avevano segnalato l’incidente e secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava vicino alla riva, tentando poi di salvarsi nuotando verso la sponda opposta, senza però riuscirci.

Secondo le ultime notizie, al momento del ritrovamento, la vittima non aveva con sé documenti di identità e le forze dell’ordine stanno lavorando per risalire alla sua identità.

Ultime notizie, 16enne trovato morto nel porto di Cagliari: indagini in corso

Concludiamo le ultime notizie da Cagliari dove un ragazzo di 16 anni, residente a Sestu, è stato trovato morto nel porticciolo turistico di Su Siccu, nella notte tra venerdì e sabato; le cause della morte non sono ancora state chiarite con certezza, anche se una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella della caduta accidentale in mare.

Stando alle ultime notizie, la Procura ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata nella giornata di lunedì per far luce sull’accaduto e le indagini, condotte dalla polizia giudiziaria, si concentrano anche sugli ultimi movimenti del ragazzo, con l’obiettivo di escludere possibili conflitti o responsabilità di terzi.