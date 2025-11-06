Le ultime notizie di oggi le apriamo ancora una volta con il nuovo sindaco di New Yorke e le due parole nei suoi confronti di Donald Trump

Le ultime notizie le apriamo con il nuovo sindaco di New York. Si tratta del 34enne Zohran Mamdani, socialista e musulmano, primo “mayor” della Grande Mela di questa fede. Personaggio che ha diviso sia la sinistra sia la destra, soprattutto per il suo appoggio alla Palestina, ha vinto le elezioni riuscendo a intercettare i bisogni delle persone, promettendo un abbassamento del costo della vita, che nella Grande Mela sta raggiungendo picchi inimmaginabili.

Mamdani ha conquistato il 50,39% dei voti, battendo Cuomo, che è arrivato al 41,59%. A Nulla sono serviti gli appelli del presidente USA, Trump, che aveva invitato gli ebrei della città, che è quella con la maggior percentuale di ebrei di tutti gli Stati Uniti, a non votare per Mamdani, che è divenuto il primo sindaco musulmano della città. Anche i Maga, sostenitori di Trump hanno espresso la lodo disapprovazione per il voto, parlando del nuovo sindaco come di un terrorista. Il vincitore nel suo primo discorso dopo l’elezione si è rivolto direttamente proprio a Trump dicendo di “alzare il volume” per sentire bene le cose che aveva da dire. Una delle prime dichiarazioni dopo il voto e l’elezione di Mamdani da parte di Donald Trump, è stata attribuire la colpa ai democratici che avevano causato un lungo shutdown. Il tycoon si dice certo che la “gente scapperà da New York, per via del regime comunista”.

Ultime notizie, 5 italiani dispersi in Nepal

Potrebbe allungarsi la lista degli alpinisti italiani deceduti in Nepal. Dopo i cinque comunicati due giorni fa, fra cui tre travolti da una valanga in un campo base, vi sarebbero altri cinque nostri connazionali di cui non si hanno più notizie da ore. Lo ha fatto sapere il portale di *TgCom24.it*, citando la Farnesina. Quest’ultima ha reso noto che i dispersi sarebbero avvenuti nell’area del massiccio dello Yalung Ri e, nonostante siano in corso da ore le ricerche, non si riesce a ritrovare le persone scomparse anche per via delle condizioni meteo particolarmente avverse.

Va segnalato che al momento le autorità – rispetto ai 5 italiani morti di cui sopra – hanno confermato l’identità solamente di tre alpinisti, precisamente Paolo Cocco, Stefano Farronato e Alessandro Caputo. Nel frattempo Riccardo Dalla Costa, console italiano a Calcutta, è giunto sul luogo delle ricerche per avere notizie di prima mano

Ultime notizie, San Siro è ufficialmente di Milan e Inter

Quella di ieri è stata una giornata storica per il calcio italiano, visto che Milan e Inter sono divenute ufficialmente proprietarie dello stadio San Siro di Milano. Nelle scorse ore, infatti, le due società calcistiche hanno firmato il rogito; di conseguenza è stato certificato il passaggio di proprietà del Giuseppe Meazza ai due club calcistici, nonché delle aree limitrofe allo stadio. La firma era prevista qualche giorno fa, ma l’incontro era slittato per delle questioni tecniche, così come aveva fatto sapere il sindaco di Milano, Beppe Sala. Nel giro di due ore la firma si è conclusa – dalle ore 10 alle ore 12 – dopodiché Inter e Milan sono divenute a tutti gli effetti proprietarie dello stadio.

Alla fine le due società hanno sborsato 197 milioni di euro da compensare in più fasi, con una prima tranche da 100 milioni di euro. L’obiettivo era quello di completare l’iter entro il 10 novembre, prima che scattasse il vincolo architettonico, e così è stato. Ricordiamo che Milan e Inter non continueranno a giocare a San Siro, ma lo abbatteranno per poi costruire un nuovo stadio da 71.500 posti, con inizio dei lavori nel 2027 e completamento nel 2031. Parte di San Siro resterà in piedi per essere usata come museo e spazio commerciale.

Ultime notizie, il generale Almasri arrestato in Libia

È stato arrestato in Libia il generale libico Almasri, all’anagrafe Osama Al Najem. Come riferito dai principali organi di informazione online nelle scorse ore, la procura libica ha appunto ordinato l’arresto dello stesso militare in quanto accusato di omicidio e violazione dei diritti umani. I reati sarebbero stati commessi nella prigione di Tripoli, dove lo stesso Almasri era responsabile della sicurezza. Nel dettaglio, è accusato della morte di un detenuto e della tortura di altri dieci, e la procura ne ha chiesto quindi l’arresto con successivo processo, così come fatto sapere attraverso i social da vari media locali.

Ricordiamo che Almasri era stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale lo scorso gennaio, dopo che la Corte penale internazionale lo aveva appunto “condannato” per gli stessi reati, tortura e omicidio: le autorità italiane lo avevano arrestato a Torino il 19 gennaio scorso, poi rilasciato per delle irregolarità procedurali. Ne era nata una polemica politica, che è tornata ad acuirsi proprio in queste ore con l’arresto. Dopo il suo arresto si sono avute molte reazioni in Italia, tra le quali quelle di Conte e della Schlein che hanno invitato la Premier Giorgia Meloni a scusarsi con gli italiani per aver permesso la scarcerazione di Almasri.



Ultime notizie, la morte di Andrea de Adamich

L’ex pilota di Formula Uno, Andrea De Adamich, che dopo aver preso parte a 36 Gran Premi aveva intrapreso la carriera di commentatore televisivo per Mediaset, con una grande professionalità e competenza, è morto oggi a 84 anni di età. Triestino d’origine, Andrea de Adamich è sempre stato un grande appassionato della Ferrari e, prima di approdare in Formula Uno, aveva anche vinto un titolo di campione italiano nella categoria Formula3 nel 1965.

Le sue stagioni in Formula Uno ha corso al volante di vetture come le Ferrari, le Brabham, le Surtees, le march e la McLaren. Il suo ritiro dalle corse avvenne nel 1974, e in precedenza si era fratturato entrambe le gambe in un terribile incidente sulla pista inglese di Silverstone.

Ultime notizie, auto sulla folla sull’isola d’Oléron in Francia

Un uomo di 35 anni che era già noto per diversi precedenti, che secondo i testimoni ha gridato prima del fatto “Allah Akbar”, ha investito con una autovettura un gruppo di cinque persone composto da pedoni e ciclisti, e due di questi sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. La procura ha dichiarato che l’uomo ha compiuto il gesto in maniera “volontaria”. All’interno dell’autovettura sono state trovate delle bombole di gas.