Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Turchia: Erdogan non sfonda, sarà ballottaggio

La Turchia ieri è andata al voto per eleggere il presidente, con un’affluenza che sfiora il 90%. In vantaggio Erdogan ma sotto il 50%, mentre il principale sfidante Kemal Kilicdaroglu ha ottenuto 45 per cento dei voti, di conseguenza si andrà al ballottaggio.

Dopo 20 anni, quindi, il governo turco appare per la prima volta in bilico e non sono mancati momenti di tensione visto che Kilicdaroglu ha denunciato “una farsa” in corso: “Siamo in vantaggio noi”, le sue parole su Twitter. “Non si blocchi la volontà della nazione”, promettendo poi la vittoria del suo schieramento al ballottaggio.

Ultime notizie, Meloni a Udine per la festa degli alpini

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha presenziato ieri a Udine per la festa degli alpini e per l’occasione ha spiegato: “Oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un’altra mamma che è la patria”. E ancora: “Venire qui ad assaporare un po’ di questo sentimento è una cosa preziosissima”, ha detto, spiegando che “qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia ma da tutto il mondo per ricordare quali siano le loro radici, ed è la cosa più preziosa che abbiamo”.

Salita sulla tribuna d’onore allestita in piazza Primo maggio nel capoluogo friulano, ha assistito alla sfilata iniziale, il momento clou dell’adunata degli alpini. In seguito Giorgia Meloni ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook, una foto in compagnia della mamma: “Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo”.

Ultime notizie, tour europeo di Zelensky prosegue a Berlino

Dopo la visita lampo in Italia, il presidente dell’Ucraina, Zelensky, è volato in Germania, a Berlino, dove ha incontrato il Cancelliere tedesco Scholz: “Prima visita in Germania dall’inizio dell’aggressione russa su vasta scala. Abbiamo discusso della situazione attuale e dell’intensa cooperazione tra Germania e Ucraina. La Germania continuerà a sostenere l’Ucraina politicamente, militarmente e finanziariamente finché sarà necessario. Grazie Germania per il grande sostegno militare, economico e finanziario di fronte alla guerra di aggressione della Russia”, ha scritto su Telegram lo stesso Volodymyr Zelensky, così come si legge su TgCom24.

Zelensky, arrivato a Berlino, ha poi scritto sul libro degli ospiti: “Durante il periodo più difficile della storia moderna dell’Ucraina, la Germania ha dimostrato di essere il nostro vero amico e alleato affidabile, schierandosi risolutamente dalla parte del popolo ucraino nella lotta per difendere la libertà e i valori democratici. Insieme vinceremo e riporteremo la pace in Europa”. Infine, attraverso Twitter, ha fatto sapere che la sua visita è dedicata a “un pacchetto molto importante” di consegne di armi al suo Paese e alla “ricostruzione” dell’Ucraina.

Ultime notizie, oggi la chiusura delle elezioni amministrative

Si chiuderanno oggi alle ore 15:00 le elezioni amministrative in circa 790 comuni d’Italia. Dalle ore 7:00 di ieri mattina fino alle ore 23:00 si è votato per la prima tornata elettorale, dopo di che alle ore 7:00 di stamane i seggi sono stati riaperti, appunto fino al primo pomeriggio. Una volta terminate le votazioni si procederà subito con lo spoglio delle schede. Ricordiamo che in caso di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, la seconda tornata elettorale, quella decisiva, si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, che verrà anticipata al 21 in Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta.

In questa due giorni di elezioni sono stati chiamati a votare ben 6,3 milioni di italiani che dovranno eleggere il sindaco in 790 comuni, di cui 595 in regioni a statuto ordinario e 195 in quelle speciali. Focus in particolare sui 13 capoluoghi di provincia, leggasi Ancona (anche capoluogo di regione), Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza).

Ultime notizie, 19enne stuprata ad Anzio

Seguita e trascinata in una baracca nei campi, poi le urla, la fuga e la richiesta d’aiuto. Ad Anzio, sul litorale laziale, il racconto shock di una diciannovenne violentata sulla strada di casa dopo essere scesa dall’autobus. É caccia all’uomo, forse un senzatetto di origini nordafricane, l’ultimo episodio di una lunga scia di violenza.

Ultime notizie, il punto sulla Serie A

Sconfitta del Napoli contro il Monza, l’Inter non si ferma e batte 4 a 2 il Sassuolo con una doppietta di Lukaku e aggancia al secondo posto la Juventus. Il Torino vince per la terza volta di fila in trasferta mentre frana il Milan, rossoneri ko 2 a 0 in casa de La Spezia, mentre è pareggio tra Bologna e Roma.











