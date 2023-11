Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Turetta rientra dalla Germania. Italia in finale di Coppa Davis!

Ultime notizie: Italia in finale di Coppa Davis

La nazionale azzurra di tennis ha conquistato la finale della Coppa Davis battendo 2-1 la Serbia grazie soprattutto ad un’eccellente prestazione di Jannik Sinner che ha vinto sia il singolare contro Djokovic che il doppio, disputato insieme a Sonego, contro lo stesso Djokovic e Kecmanovic, che nel primo singolare aveva battuto Musetti. In finale gli azzurri affronteranno l’Australia. L’Italia torna a giocarsi la vittoria in Coppa Davis dopo 25 anni: l’ultima apparizione infatti è del 1998, quando Sinner non era ancora nato.

Studente 15enne colpisce prof con un pugno al petto a Marigliano/ La docente non lo denuncia

Ultime notizie: la giornata contro la violenza sulle donne

Ieri si è celebrata la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Nella manifestazione che si è tenuta a Roma contro la violenza sulle donne, una marea “fucsia” ha invaso il Circo Massimo. In tutta Italia, da Nord a Sud, nelle principali città del Paese, da Milano a Roma, i manifestanti, uomini e donne, sono scesi in piazza per riaffermare il no ai femminicidi. I manifestanti hanno invitato a parlare, a denunciare ed a fidarsi delle istituzioni, rivolgendosi per un aiuto nelle situazioni difficili e contro millenni di cultura maschilista. Anche il papà e la sorella di Giulia Cecchettin, l’ultima vittima di femminicidio, hanno fatto sentire la loro voce in strada. Nella manifestazione di Roma era presente anche Elly Schlein, segretaria del PD, mentre nella sfilata di Milano era presente Chiara Ferragni.

Giuseppe Rinaldi: "Opposizione uomo-donna è molto pericolosa"/ "Manca la figura del padre"

Ultime notizie: mondiale della MotoGp dopo la Sprint Race di Valencia

Jorge Martin ha vinto nella Sprint Race corsa ieri sul circuito di Valencia e ha riaperto il mondiale con Bagnaia che si è classificato al quinto posto. Ora il distacco in classifica del pilota italiano da quello spagnolo si è ridotto a 14 punti e sarà quindi decisiva la gara di oggi. Per il pilota italiano si è trattato di una gara molto sofferta in sella alla sua Ducati, tanto da posizionarsi alle spalle del primo oltre che di Binder, Marc Marquez e Vinales, che partirà dalla pole nella gara di domani. Forse sbagliata la scelta della gomma posteriore, con Bagnaia che ha scelto la media mentre i primi quattro classificati al traguardo hanno optato per quella morbida.

Violenza di genere riguarda anche i giovanissimi/ Dato shock: "16% ritiene giusto controllare il telefono"

Ultime notizie: Filippo Turetta è rientrato in Italia

Filippo Turetta è rientrato in Italia con un volo aereo che è partito da Francoforte ed è atterrato all’aeroporto di Venezia. Subito dopo è stato condotto nel carcere di Verona. Il suo interrogatorio da parte del giudice che conduce le indagini potrebbe avvenire nella giornata di martedì. Turetta è stato consegnato alle autorità italiane da quelle tedesche con le manette sia ai polsi che alle caviglie. La direttrice del carcere di Verona ha osservato che il detenuto è calmo e tranquillo, ma che è stato posto in un reparto protetto proprio per evitare incidenti che possano compromettere la sua incolumità.

Ultime notizie: le previsioni meteo sull’Italia

Il ciclone Attila ha iniziato a portare l’inverno sul nostro Paese con vento, maltempo e gelo. Questa sciabolata artica durerà per tutto il fine settimana a sarà molto intensa, ma da lunedì le temperature avranno un leggero rialzo, specialmente nelle regioni del Centro Sud, in corrispondenza dell’arrivo su queste regioni di una perturbazione di origine atlantica. La pianura padana sarà invece interessata da raffiche forti di Foehn. Sull’appennino si avranno delle nevicate a quote dai 400 ai 700 metri. Nella prossima settimana proseguirà il calo delle temperature nelle regioni del Nord, mentre al sud saranno probabili piogge intense.

Ultime notizie: Hamas-Israele, scontro sugli ostaggi

Le liberazioni dei prigionieri da parte di Israele e degli ostaggi da parte di Hamas sono state interrotte. I miliziani hanno infatti deciso di attendere che tutti i camion di aiuti siano entrati nella striscia prima di liberare i 13 ostaggi. Hamas ha anche accusato Israele di far ritardare di proposito gli ingressi degli aiuti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA