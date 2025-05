Ultime di notizie da New York: un uomo italiano è riuscito ad evadere dopo oltre tre settimane di sequestro in un appartamento di lusso a Manhattan, dove avrebbe subito torture fisiche e psicologiche da parte di John Woeltz, trader di criptovalute già coinvolto in precedenti controversie legali e secondo le ultime notizie statunitensi, il turista – arrivato in città il 6 maggio su invito di Woeltz per discutere di affari interrotti mesi prima – sarebbe stato portato nell’appartamento con false promesse di riconciliazione, per poi essere privato del passaporto e costretto a subire violenze documentate da foto Polaroid ritrovate dalla polizia.

Le immagini, che mostrano l’uomo legato e con diverse ferite sul corpo, sono state fondamentali per l’arresto del sospettato, accusato di sequestro, tortura e lesioni aggravate; ultime notizie sulle motivazioni indicano un possibile movente economico legato a transazioni in criptovalute fallite, con Woeltz già sotto inchiesta per frodi digitali e gli inquirenti stanno ora verificando possibili complici e il flusso di denaro collegato all’affitto dell’appartamento, valutato tra i 30.000 e i 40.000 dollari mensili.

Ultime notizie, Trump alza i dazi al 50% sull’UE, panico nei mercati

Le ultime notizie dall’amministrazione USA hanno scatenato un terremoto nel marcato finanziario: il presidente Trump ha annunciato l’introduzione di dazi del 50% sulle merci europee dal 1° giugno, generando un crollo immediato delle borse mondiali – il FTSE Mib di Milano ha perso il 3,5% in poche ore, mentre l’oro ha toccato massimi annuali – e la mossa di Trump presumibilmente sarà destinata a peggiorare le relazioni commerciali già compromesse da conflitti su acciaio e prodotti agroalimentari.

Il ministro dell’Economia italiano Giorgetti ha cercato di stemperare la preoccupazione, lodando la resistenza delle imprese nazionali, ma ammettendo rischi per i settori esportatori come il tessile e l’automotive; le ultime dal Dipartimento di Stato confermano inoltre i negoziati con la Cina, mentre il vicepremier Tajani ribadisce la necessità di mediazioni UE per evitare una guerra commerciale.

Ultime notizie,Giro d’Italia: Pedersen vince la tappa di Vicenza, Del Toro mantiene la maglia rosa

Ultime notizie dal Giro d’Italia: il danese Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la quarta tappa della corsa rosa, imponendosi a Vicenza dopo uno sprint in salita con pendenze del 12%, che ha lasciato indietro il belga Van Aert e il leader della classifica generale, lo spagnolo Del Toro e, la vittoria, ottenuta grazie a un attacco negli ultimi 500 metri, rafforza il secondo posto di Pedersen nella classifica, ora a 38 secondi da Ayuso e 1’18” da Tiberi, un risultato che conferma il predominio della Lidl-Trek, reduce dalla vittoria nella cronometro di Hoole.

Le ultime notizie provenienti dal team prospettano una strategia aggressiva per le prossime tappe alpine, con Pedersen candidato a contendere il podio finale, mentre Del Toro cerca di gestire il vantaggio in vista della cronoscalata di Monte Grappa.

Ultime notizie, Trump: restrizioni a Harvard, scontro sulla libertà accademica

Le ultime notizie dall’amministrazione Trump hanno generato una discussione particolarmente nervosa riguardo i diritti degli studenti internazionali: nuove regole impongono limiti all’accesso degli studenti stranieri a Harvard, accusata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna di “tollerare ambienti a rischio terrorismo” e la misura, che include controlli rigorosi su ammissioni e proteste nel campus, è stata definita “incostituzionale” dall’ateneo, pronto a ricorrere alla Corte Suprema.

Alcuni vedono nel provvedimento una ritorsione per le critiche di Harvard alle politiche migratorie di Trump, con oltre 1.200 studenti stranieri a rischio espulsione; le ultime notizie dal mondo accademico raccontano di proteste in altre università, temendo un effetto domino con rettori e docenti che denunciano un attacco alla libertà di ricerca, mentre il governo giustifica le restrizioni come necessarie per “proteggere interessi nazionali”.

Ultime notizie, conflitto Ucraina-Russia: scambi di prigionieri e ipotesi Svizzera

Ultime notizie dal conflitto russo-ucraino: nonostante le dichiarazioni di Lavrov, che ha bocciato l’ipotesi di trattative in Vaticano, Kiev ha proposto la Svizzera come sede neutrale per i colloqui di pace (una soluzione accolta con cautela da Mosca), mentre proseguono gli scambi di prigionieri (390 trasferiti su 1.000 previsti); fonti ONU segnalano timidi progressi umanitari, con corridoi aperti per civili nelle zone contese di Donetsk e Luhansk, ma gli scontri continuano, con accuse reciproche di violazioni del cessate il fuoco.

Ultime notizie dall’intelligence ucraina riportano l’uso di droni iraniani da parte russa, fatto che potrebbe inasprire le sanzioni europee, Bruxelles valuta misure aggiuntive, mentre Washington spinge per un maggiore coinvolgimento della NATO nel sostegno militare a Kiev.

Ultime notizie, arrestato Giovanni Sgroi per accuse di violenze e molestie su pazienti

Ultime notizie dalla Lombardia: Giovanni Sgroi, sindaco di Rivolta d’Adda ed ex chirurgo negli ospedali di Melzo e Cernusco, è agli arresti domiciliari per violenze sessuali aggravate su quattro pazienti tra il 2018 e il 2022 e le indagini, partite da una denuncia anonima, hanno ricostruito gli abusi durante visite mediche al centro di Pozzuolo Martesana, dove, secondo gli atti, Sgroi avrebbe approfittato della sua autorità per molestare le donne, minacciando ritorsioni in caso di denuncia.

Prove cliniche e testimonianze di colleghi sostengono le accuse, mentre la Procura di Milano indaga su possibili corruzioni legate a appalti sanitari durante il suo mandato; Sgroi, che nega ogni accusa, rischia ora l’espulsione dall’ordine dei medici e la decadenza dalla carica.