Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: turista italiano muore in Giordania dopo una caduta

ULTIME NOTIZIE, TURISTA ITALIANO MORTO IN GIORDANIA: ERA CADUTO IN UN SITO ARCHEOLOGICO

Un turista italiano di 30 anni è morto nelle scorse ore a Petra, in Giordania, a causa di una caduta. La vittima dell’incidente, in base alle ultime notizie emerse, si chiamava Andrea Sferrazza ed era partito da Torino da solo. Il drammatico annuncio è stato dato dalle autorità locali e poco dopo confermato anche da quelle italiane. La Polizia locale sta conducendo le indagini sull’accaduto e sul corpo del giovane verrà effettuata l’autopsia per chiarire in modo preciso le cause del decesso. La famiglia è in contatto con l’ambasciata.

In base a quanto ricostruito, come riportato da Ansa, pare che la vittima si trovasse in un sito archeologico e sia precipitato da un’altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito. È stato raggiunto dai soccorritori e portato in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare altro che riscontrarne la morte a causa delle gravi ferite.

ULTIME NOTIZIE: BIMBA INVESTITA DALLA MADRE, DRAMMA A CASALNUOVO

Una bambina di 7 anni è stata investita ed uccisa a Casalnuovo, in provincia di Napoli. A bordo dell’auto che l’ha travolta c’era la madre, che stava effettuando la retromarcia e non si è accorta della sua presenza. I Carabinieri della locale stazione stanno indagando sul caso per chiarire le cause ed eventuali responsabilità per la mancata vigilanza sulla piccola.

In base alle prime ricostruzioni, pare che il fatale incidente sarebbe stato causato da un errore nella manovra. A rimanere coinvolto è stato anche un conoscente, che è rimasto lievemente ferito. Le testimonianze dei presenti saranno determinanti per comprendere la dinamica. La salma della piccola e l’auto che le ha provocato la morte intanto sono stati posti sotto sequestro.

ULTIME NOTIZIE: PSICHIATRA AGGREDITA A PISA, FERMATO UN 35ENNE

È arrivata la svolta sul caso del tentato omicidio della psichiatra Barbara Capovani, avvenuto a Pisa. Le ultime notizie riportate da Ansa rivelano infatti che un trentacinquenne italiano è stato arrestato poiché ritenuto il presunto aggressore. È in stato di fermo dalle 4.00 di questa notte. La donna, che è stata ripetutamente colpita con una spranga, sta intanto lottando tra la vita e la morte all’ospedale Santa Chiara.

“Le condizioni cliniche della paziente sono estremamente critiche, nonostante le procedure chirurgiche e anestesiologico-rianimatorie messe subito in atto in azienda ospedaliero-universitaria pisana le quali hanno stabilizzato il quadro”, questo l’ultimo bollettino emanato dalla Asl.

ULTIME NOTIZIE, GUERRA IN UCRAINA: KIEV CHIEDE ANCORA ARMI

La guerra in Ucraina va avanti e in base alle ultime notizie, il Governo di Kiev ha chiesto ancora aiuti militari, almeno 10 volte di più di quanto finora ricevuto. Le forze ucraine soltanto nella giornata di ieri hanno respinto 58 offensive della Russia ed hanno effettuato 8 attacchi su aree occupate da truppe nemiche: lo ha reso noto lo Stato Maggiore. Nella notte un altro attacco missilistico russo è stato lanciato contro la città di Sloviansk, nella regione di Donetsk.

Il ministero della Difesa di Mosca ha intanto avviato una nuova campagna per il reclutamento di volontari da inviare in Ucraina, ma è “altamente improbabile” che si raggiunga “l’obiettivo dichiarato delle 400 mila nuove leve” in base a quanto comunicato da Londra. “Le autorità russe stanno quasi certamente cercando di ritardare il più a lungo possibile qualsiasi nuova palese mobilitazione obbligatoria per ridurre al minimo il dissenso interno”.

ULTIME NOTIZIE, GUERRA CIVILE IN SUDAN: EVACUAZIONI UE E USA

Ormai da diversi giorni in Sudan le tensioni si sono trasformare in una vera e propria guerra civile. Per le strade delle città dello Stato africano si scontrano l’esercito, ai comandi del presidente del Consiglio sovrano al-Burhan, e i potenti paramilitari delle Rsf, sotto la guida del vicepresidente del Consiglio, Dagalo. Sono oltre 400 le persone morte e più di 3.500 quelle rimaste ferite. Tra le vittime ci sono anche un operatore umanitario dell’Onu e un cittadino americano. Ue e Usa stanno cercando di evacuare il maggior numero di persone possibili.

Il Governo italiano sta lavorando per riportare a casa i concittadini. “Sono circa 140 gli italiani ancora a Khartoum, mentre altri 19, che stavano facendo una crociera dedicata per sub sono stati portati in sicurezza, sono in Egitto, grazie alle nostre ambasciate a Khartoum e al Cairo”, ha affermato il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a SkyTg24. “Siamo pronti a fare tutto ciò che serve”.

ULTIME NOTIZIE, PNRR: GLI STADI DI VENEZIA E FIRENZE NON USUFRUIRANNO DEI FONDI

Il Ministro Raffaele Fitto ha reso noto che la Commissione europea ha escluso che i lavori di ristrutturazione di due stadi italiani, ovvero il Luigi Penzo di Venezia e l’Artemio Franchi di Firenze, possano usufruire dei fondi del Pnrr. Dopo aver ricevuto questa notizia i sindaci delle due città hanno protestato. “Non fermiamo la procedura di gara pubblica già avviata, anche perché attualmente il progetto è destinatario del finanziamento statale per 140 milioni di euro che non possiamo perdere. Inoltre abbiamo speso già 8,5 milioni di euro per la progettazione”, ha affermato il sindaco del capoluogo toscano.

“A questo punto chiediamo allo Stato italiano di lavorare insieme a una soluzione per sostituire la quota mancante e coprire quindi l’intero importo, anche perché il nuovo stadio di Firenze è parte del piano di candidatura degli Europei di Calcio 2032 già presentato ufficialmente dalla Figc e dalla Uefa”. La strada più semplice però sembrerebbe essere quella che porterà ad un finanziamento ad opera della Fiorentina.

ULTIME NOTIZIE, LUKAKU NON SARA’ SQUALIFICATO: È STATO GRAZIATO DA FIGC

È arrivata la revisione del verdetto per il giocatore interista Romelu Lukaku, che si era visto dare una giornata dopo l’espulsione per doppia ammonizione nella partita contro la Juventus. Il secondo giallo però era stato dovuto alla sua risposta ai cori razzisti provenienti dalla curva bianconera e per questo motivo il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha effettuato la commutazione del verdetto del giudice sportivo.

L’attaccante dunque sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi in occasione della prossima partita di Coppa Italia, ma sarà diffidato. Soltanto il secondo giallo, quello connesso all’episodio di razzismo, è stato infatti annullato dalla Figc. A differenza del primo.











