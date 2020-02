ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, turisti cinesi ricoverati a Roma (6 febbraio)

Una coppia di turisti cinesi, lui un ingegnere, lei una docente universitaria, sono stati ricoverati presso l’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma per aver contratto il coronavirus. Come riportato dal “Messaggero” la coppia di pensionati, provenienti da Pechino, erano atterrati all’aeroporto di Malpensa. Successivamente avevano visitato Parma, Verona e Firenze. Roma era l’ultima tappa della loro visita in Italia, dove avrebbero manifestato i primi sintomi dell’epidemia. I due ora si trovano in terapia intensiva a causa delle loro gravi condizioni fisiche. La figlia dei due pazienti è partita da Los Angeles per raggiungere i genitori.

Ultime notizie, nessun risarcimento per la famiglia Zacconi

Secondo la Corte d’Appello di Roma nessun risarcimento in favore della famiglia di Jennifer Zacconi, la donna di 22 anni che nel 2006 venne picchiata violentemente e sepolta in una buca a Olmo di Martellaga. Il compagno, Lucio Niero, venne condannato a 30 anni. L’uomo a suo tempo risultava nullatenente e quindi impossibilitato a risarcire i danni in sede civile. La mamma di Jennifer ed il nonno hanno intrapreso una nuova causa civile nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Giustizia per non aver rispettato la direttiva europea che prevede risarcimenti per le vittime di crimini violenti quando il colpevole è nullatenente. Secondo l’interpretazione dei giudici di secondo grado la direttiva va disapplicata poiché la normativa garantisce il risarcimento soltanto alle “vittime che non sono residenti nel Paese in cui viene commesso il reato”. Pertanto la richiesta della mamma e del nonno di Jennifer va respinta.

Ultime notizie, 13enne adescata da 36enne

Una minorenne di anni 13 era stata adescata via chat da un uomo di anni 36. E’ seguito un incontro tra i due. Durante la perquisizione nell’abitazione dell’indagato, le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro pc, cellulari e diversi dvd. Il materiale raccolto dimostrerebbe la colpevolezza dell’uomo. Ora l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa di essere interrogato dal magistrato. L’arresto dell’uomo è avvenuto in seguito ad una querela presentata da un padre di un ragazzino. Sul cellulare del minore erano presenti alcune foto compromettenti che dimostravano l’abuso sessuale subito.

Ultime notizie, disagi alla stazione centrale di Milano

Un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale all’interno della stazione centrale di Milano aveva invitato due ragazzi, un siriano di anni 16 ed un algerino di anni 23, ad uscire dal locale, dopo aver notato che i due da diverso tempo non effettuavano acquisti. Secondo quanto riferito dal vigilante, i due ragazzi avrebbero tentato di ferirlo con un coltellino e con una bottiglia di vetro. Il vigilante è riuscito a disarmare i due ragazzi. Gli agenti della polizia ferroviaria sono intervenuti per porre fine alla lite. Il minorenne è stato affidato ad una comunità, mentre l’algerino è stato arrestato con l’accusa di lesioni e detenzione abusiva di armi.

Ultime notizie, Lazio stop inatteso

La Lazio si ferma in casa contro il Verona e non sfrutta a pieno il recupero che gli poteva permettere di volare seconda in classifica, superando l’Inter. L’armata biancoceleste di Simone Inzaghi si può dire comunque soddisfatta di essere ad appena un punto dalla squadra di Antonio Conte. La partita è stata molto equilibrata nei primi venti minuti con gli scaligeri che si fanno preferire ai biancocelesti con due occasioni, bravo Strakosha ad alzare il muro. Poi la squadra di casa prende il pallino del gioco in mano con Luis Alberto che prima vede Silvestri dirgli di no e poi il palo a respingere un suo tiro. Nella ripresa calano i ritmi e ancora una volta Luis Alberto è prezioso anche se il palo gli dice di no per la seconda volta.



