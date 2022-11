Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Twitter: referendum Musk per il ritorno di Trump

Elon Musk ha pubblicato nelle scorse ore un sondaggio/referendum su Twitter, ricordiamo, social acquistato dallo stesso numero uno di Tesla recentemente, per chiedere agli utenti se siano favorevoli o meno al ritorno di Donald Trump sullo spazio web dell’uccellino. Il tycoon era stato bannato dopo i fatti di Capitol Hill, ma ora, con il cambio di proprietà, Twitter vorrebbe diventare più “democratico”, evitando i ban ove possibile e lasciando più libertà di parola. Stando a quanto spiegato dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, nel giro di breve tempo sarebbero arrivati milioni di voti, e al momento starebbe vincendo il sì: vedremo come evolverà la vicenda. Intanto nella giornata di ieri si è verificata una vera e propria fuga di massa dall’azienda dell’omonimo social, dopo che il numero uno di Tesla aveva inviato un’email ai dipendenti chiedendo loro di garantire un elevato numero ore di lavoro ad alto ritmo, o in caso contrario, di lasciare l’azienda con tre mesi di paga come liquidazione.

Alessia Pifferi “Voglio una foto di Diana”/ “Non ho più voglia di stare al mondo"

Evidentemente i più hanno optato per la seconda opzione, visto che, sui 3.500 dipendenti di Twitter rimasti, ben 1.000 avrebbero appunto lasciato la società, sconfortati dalle richieste di Musk e convinti di poter trovare lavoro altrove. Un vero e proprio problema per Twitter che in queste ore sta facendo i conti, paradossalmente, con una carenza di personale, non riuscendo a garantire i servizi essenziali. Dopo la fuga di massa si è diffuso l’hashtag #RipTwitter che lascia presagire una morte, ben anzitempo, dello stesso social.

Amazon Black Friday 2022/ Sconti smartphone: dal Galaxy S22 Ultra al Motorola Edge 20

Ultime notizie, Svezia: “Gasdotto Nord Stream sabotato”

Stando a quanto riportato dai media svedesi nelle scorse ore, il gasdotto Nord Stream sarebbe stato sabotato. Come si legge sul sito dell’Ansa, citando i colleghi della Svezia: “Il gasdotto Nord Stream è stato colpito da un grave sabotaggio, sono state trovate tracce di esplosivi su diversi oggetti estranei rinvenuti”, questa la conclusione del procuratore svedese Mats Ljungqvist, titolare dell’indagine sulle esplosioni ai gasdotti Nord Stream 1 e 2 risalenti al 26 settembre scorso.

“Durante le indagini sulla scena del crimine condotte nel Mar Baltico sono stati raccolti molti reperti e l’area è stata accuratamente analizzata. Le analisi effettuate mostrano residui di esplosivo su diversi oggetti estranei rinvenuti. Il lavoro di analisi avanzata continua per trarre conclusioni più affidabili sull’incidente”, ha aggiunto Ljungqvist attraverso un comunicato stampa. Il procuratore ha quindi concluso: “La collaborazione tra le autorità svedesi e quelle di altri Paesi è eccellente. Per il proseguimento delle indagini preliminari e delle varie collaborazioni in corso è importante poter lavorare in tranquillità”.

SICUREZZA URBANA/ I vantaggi e i rischi dei "controlli" con l'intelligenza artificiale

Ultime notizie, caccia al killer delle prostitute di Roma

Non si placa la caccia al killer di Roma che due giorni fa ha ucciso tre prostitute presso il quartiere Prati, due cinesi e una trans colombiana. Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta e pensano che l’omicida possa essere un cliente abituale delle tre. Le donne sono state assassinate tutte con la stessa modalità, una ferita d’arma da taglio al collo dal dietro, e le due donne cinesi sono state rinvenute in una pozza di sangue.

Nelle ultime ore gli inquirenti hanno individuato una telecamera presente in uno dei due appartamenti delle vittime cinesi, di conseguenza non è da escludere che lo stesso dispositivo possa aver filmato proprio il momento dell’assassinio. Nel contempo si stanno vagliando gli smartphone delle tre vittime, per cercare di capire se il killer possa aver preso in qualche modo appuntamento con le tre donne, prima appunto di compiere il massacro. La sensazione è che il cerchio si stia chiudendo e nel giro di poche ore possa emergere una pista concreta.

Ultime notizie, l’aggiornamento settimanale del Covid

Il monitoraggio settimanale del coronavirus eseguito dall’Istituto superiore di Sanità segnala che sono in leggero aumento i dati relativi sia all’incidenza che ai ricoveri. I dati riguardanti le terapie intensive infatti passano dal 2% registrato sette giorni prima al 2,5% odierno, mentre nei reparti ordinari l’indice dei ricoveri sale dal 10% all’11%.

In tre regioni, Liguria, Valle d’Aosta e Umbria questo numero è superiore alla soglia del 15%. I dati dell’Oms rilevano che la mortalità collegata alla pandemia è scesa a livelli mai toccati fino ad adesso. Una notizia che arriva dalla rivista Science fa notare che i vaccini interessano solo marginalmente e per poco tempo il flusso mestruale. Intanto stanno aumentando anche i casi di influenza, il cui numero si prevede superiore a quello dei 2 anni precedenti.

Ultime notizie, le elezioni regionali in Lombardia

Per le prossime elezioni regionali della Lombardia il centrosinistra, dopo due settimane di dibattiti, il centrosinistra ha scelto di appoggiare il rappresentante del PD, Majorino. Letta e Guerini hanno dato il via libera e ora si attende soltanto la ratifica dell’Assemblea Regionale, un passaggio che non dovrebbe riservare sorprese visto che l’accordo con le altre componenti che facevano parte della coalizione anche alle recenti elezioni politiche. Dopo le dimissioni di Letizia Moratti e l’annuncio della sua candidatura, che ha trovato l’appoggio di Calenda e Renzi, si era parlato anche di un possibile appoggio da parte del PD che però è stato smentito dai fatti.

Ultime notizie, incidente mortale sul lavoro ad Avellino

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda serata di giovedì all’interno di una azienda di Montefredane, in provincia di Avellino. Un operaio è caduto da una altezza di 10 metri all’interno di una vasca per il cemento ed è deceduto sul colpo. La vittima aveva 55 anni ed era impegnato nella realizzazione di alcuni manufatti in cemento quando, per cause ancora sconosciute e in corso di accertamento da parte degli agenti è precipitato all’interno della vasca. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero della salma.

Ultime notizie, le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo mostrano che l’autunno è tornato ma in modo strano, con l’Italia che sembra essere capovolta. Infatti mentre nelle regioni del Nord continua la siccità, saranno quelle del Centrosud ad essere interessate da pioggia e nubifragi, che partono dalla Toscana fino ad interessare tutte le regioni meridionali. Una situazione che subirà un cambiamento drastico da mercoledì della prossima settimana quando le piogge e la neve torneranno anche al Nord dopo due giorni di pausa del maltempo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA