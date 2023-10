Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, uccide la compagna e si suicida a Rivoli: era ossessionato dalla gelosia

A Rivoli, in provincia di Torino, il trentaseienne Agostino Annunziata, ha ucciso la compagna Annalisa D’Auria, tagliandole la gola in presenza della figlia di 3 anni all’interno della loro abitazione. Subito dopo si è recato al lavoro, presso una ditta a Orbassano, portando la bambina con sé e affidandola ad un collega. Poi ha chiamato il 112 per comunicare quanto era accaduto e si è suicidato, gettandosi da un silos. La piccola è stata affidata alle cure dei sanitari. Sta fisicamente bene, ma chiede ripetutamente della mamma. Non sa ancora che non rivedrà più i suoi genitori.

Auguri di buon Halloween 2023/ Frasi divertenti: "Tra mostri puoi permetterti di essere te stesso!"

Il movente dell’omicidio è stata la gelosia dell’uomo nei confronti della compagna. I due, secondo quanto emerso dalle ultime notizie riportate da La Stampa, avevano avuto una lite in strada mercoledì scorso. Lui le aveva sottratto il cellulare, perché era convinto che avesse un altro. La donna aveva confidato alle colleghe che doveva acquistarne uno nuovo perché lo aveva smarrito, ma non era vero.

Matthew Perry è morto a 54 anni: era attore di Friends/ È stato trovato privo di vita nella sua jacuzzi

Ultime notizie sulla guerra tra Israele e Hamas

Israele ha iniziato a colpire pesantemente la Striscia di gaza con colpi di artiglieria e incursioni aeree con lanci di bombe. Fonti dell’esercito di Tel Aviv hanno comunicato che sono stati colpiti diversi obiettivi sotterranei. In queste azioni, grazie alle informazioni di intelligence, è stato ucciso anche Ezzam Abu Raffa, capo delle forze aeree dell’organizzazione terroristica, che aveva guidato l’attacco dello scorso 7 ottobre. Nella zona di Gaza, a seguito dell’attacco, si è verificato un blackout delle comunicazioni sia per quanto riguarda le reti telefoniche che quelle Internet. Nelle ultime ore però pare che i cellulari e le connessioni abbiano ripreso a prendere.

Ora Solare 2023 cambio stanotte, via l'Ora Legale/ Orologio indietro, perchè è più naturale

Da parte di Hamas si sta cercando di ottenere una tregua, che dovrebbe prevedere il rilascio di 100 ostaggi israeliani, in cambio di quello di sostenitori dell’organizzazione terroristica che si trovano detenuti in Israele. A livello politico si moltiplicano le iniziative per chiedere la pace ed anche la Turchia ha chiesto ad Israele la cessazione degli attacchi.

Ultime notizie sulla guerra in Ucraina

Va avanti anche la guerra in Ucraina. Le difese antiaeree di Kiev nelle scorse ore hanno abbattuto sei missili russi lanciati sul territorio di Dnipropetrovsk e Mykolaiv. La notizia è stata comunicata dalle autorità locali tramite Telegram. I russi hanno utilizzato l’artiglieria pesante per colpire una comunità nel distretto di Nikopol, ma non hanno causato né morti né feriti.

Intanto l’Unione Europea, attraverso le dichiarazioni di Charles Michel, nel corso di una conferenza stampa, ha ribadito che il sostegno all’Ucraina contro la Russia rimane una priorità dei Paesi membri. Un aiuto che si espleta sia dal punto di vista militare che da quello economico. “Si dice in diverse lingue che la storia dell’umanità è una storia di guerre. Ma io voglio che un giorno tutti noi possiamo dire: d’ora in poi, la storia dei popoli è solo una storia di pace. È alla base del diritto internazionale e del suo fondamento, la Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato il presidente Zelensky.

Ultime notizie: Martin vince il MotoGP in Thailandia

Per quel che concerne lo sport, il GP di Thailandia è stato vinto da Martin. Secondo Bagnaia e terzo Binder. Quest’ultimo è stato penalizzato di una posizione per averetoccato leggermente la parte verde fuori dal tracciato nelle ultime curve. Un brutto finale per lui, che prima era riuscito ad andare al primo posto, poi aveva subito un sorpasso clamoroso a pochi giri dal traguardo e alla fine è stato anche punito. È arrivato quarto invece Bezzecchi, mentre Quartararo si è preso la sesta posizione. Ottavo Marini. La classifica piloti al termine del Gp di Thailandia vede adesso Bagnaia in testa con 389 punti, inseguito da Martin con 376 punti e da Bezzecchi con 310 punti.











