Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, uccide sorella e madre della fidanzata, choc a Cisterna di Latina

Un finanziere ha ucciso a Cisterna di Latina, la sorella e la madre della fidanzata utilizzando la pistola d’ordinanza in dotazione. Il duplice omicida si chiama Cristian Sodano ed ha 27 anni ed il delitto è avvenuto nel pomeriggio odierno. Le due vittime sono Renè Amato di 19 anni e Nicoletta Zomparelli, 49 anni.

IMMAGINI AUGURI BUON SAN VALENTINO 2024/ Tante foto a tema per festeggiare il giorno dell'amore

Un’altra sorella era presente in casa al momento del delitto, ma è riuscita a fuggire. Il finanziere si è costituito successivamente presso i carabinieri di Latina.

Ultime notizie, svelata la Ferrari SF-24

E’ stata ufficialmente svelata la nuova Ferrari che correrà il mondiale di Formula 1 2024, leggasi la SF-24. Attraverso un video in diretta streaming della durata di 1:39 minuti, la scuderia di Maranello ha alzato il sipario sulla monoposto che il prossimo 2 marzo correrà il nuovo campionato con l’obiettivo di provare a dare del filo da torcere alla Red Bull.

AUGURI DI BUON SAN VALENTINO 2024/ Le frasi: “Tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore”

Esteticamente, come al solito ,la nuova Ferrari appare bellissima e oltre al rosso, di una tonalità un po’ più chiara rispetto a quello a cui siamo stati abituati, spiccano due strisce di colore giallo e bianco sulla fiancata, che ritroviamo anche sul muso. Per la grande presentazione vi erano a Fiorano, sede del circuito di prova di Ferrari, tutti i massimi rappresentanti del marchio, a cominciare dal presidente John Elkann e dal CEO Benedetto Vigna, quindi il vice presidente Piero Ferrari. Presenti ovviamente anche i due piloti, Charles Leclerc e Carlos Sainz, affiancati dal team principal Vasseur.

SUICIDIO ASSISTITO/ "Pronti al ricorso al Tar contro la forzatura di Bonaccini"

Ultime notizie, il ministro Crosetto ricoverato per una pericardite

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è ricoverato dai ieri in ospedale a seguito di una sospetta pericardite. A renderlo noto è stata una nota della stessa Difesa in cui si legge: “A seguito di un dolore perdurante da lunedì mattina il ministro Crosetto si è presentato (solo e a piedi) al pronto soccorso del San Carlo di Nancy di Roma, con forti dolori al petto. È immediatamente monitorato e poi sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause ma fonti ospedaliere dicono potrebbe trattarsi di una pericardite”.

Come specifica TgCom24.it la pericardite è una infiammazione del pericardio, struttura composta da due membrane separate da un sottile strato di liquido che avvolge e protegge il cuore. Quando si verifica una pericardite le stesse membrane si infiammano e si verifica un aumento del liquido che può portare a comprimere il cuore. Il classico sintomo di questa patologia è il dolore al torace, quello che appunto sembrerebbe aver accusato anche il ministro.

Ultime notizie, arrestati i figli dell’autista di Messina Denaro

Sono stati arrestati nella giornata di ieri i figli dell’autista di Messina Denaro, leggasi Vincenzo e Antonino Luppino, figli di Giovanni. “Svolgevano l’affidabilissimo compito di ausilio al proprio padre” le accuse nei confronti dei due di cui sopra, al termine di un’inchiesta capillare da parte dei carabinieri del ROS e di Trapani, nonché degli agenti del Servizio centrale operativo.

I due fratelli, che vivono a due passi dal famoso covo del boss sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dall’aver favorito Cosa nostra. Secondo il Gip Antonino e Vincenzo Luppino si sono occupati “alternativamente ed in piena sintonia, di offrire decisivo aiuto e sostegno al padrino nei difficili spostamenti che ha dovuto gestire in occasione dell’intervento chirurgico”, ma anche di altri presunti favori.

Ultime notizie, grandi soddisfazioni mondiali per lo sport azzurro

Giornata densa di soddisfazioni per lo sport italiano che ha conquistato due medaglie d’oro ai campionati mondiali di nuoto ed a quelli di biathlon. Nel nuoto si è imposta Simona Quadarella che ha conquistato il titolo di campionessa del mondo nella specialità dei 1500 metri stile libero, bissando quello che aveva già ottenuto nell’edizione del 2019.

Questo successo le vale anche il pass per le olimpiadi di Parigi e la porta a un totale di 6 medaglie conquistate. Successo al femminile anche nel biathlon, con Lisa Vittozzi che si è imposta nella gara individuale non sbagliando nessun colpo al poligono di tiro.

Ultime notizie, la morte di Ugo Intini protagonista della vita politica ai tempi di Craxi

E’ morto ieri all’ospedale San Raffaele di Milano, sua città natale, dove era ricoverato da tempo a seguito di una malattia, Ugo Intini, che fu il portavoce del leader socialista Bettino Craxi ai tempi del suo governo. Intini è stato uno dei volti storici del PSA ed aveva 82 anni. Nei governi presieduti da Craxi e da Amato, oltre che nel secondo Prodi, Intini aveva ricoperto vari ruoli. Deputato per 4 legislature, aveva anche diretto il quotidiano del PSI e del genovese “Il Lavoro”. Messaggi di cordoglio alla famiglia sono pervenuti da molti esponenti politici.











© RIPRODUZIONE RISERVATA