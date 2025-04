Apriamo le ultime notizie di oggi con un duplice omicidio avvenuto nella notte: due cittadini cinesi – un uomo di 50 anni e una donna di 40 – sono stati brutalmente uccisi a Roma – nei pressi della Prenestina poco dopo le 23 – dopo essere stati raggiunti da una raffica di proiettili alla testa mentre parcheggiavano le loro biciclette sotto la loro abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, gli aggressori – a bordo di una moto – avrebbero esploso almeno sei colpi prima di fuggire; i militari del nucleo investigativo, giunti sul posto per i rilievi, stanno ora setacciando ogni indizio per ricostruire la dinamica dell’omicidio, che sembrerebbe premeditato e le ipotesi spaziano dai regolamenti di conti legati alla comunità cinese a possibili reti criminali, ma il movente resta ancora da terminare.

Ultime notizie, Ecuador: Noboa riconfermato tra polemiche e promesse di guerra ai narcos

Ultime notizie da oltreoceano: l’Ecuador scrive un nuovo atto della sua storia politica con la riconferma del presidente Daniel Noboa, soprannominato non a caso “il re delle banane”.

Con un vantaggio di 12 punti percentuali sulla rivale Luisa González, il leader uscente ha rivendicato la vittoria nonostante le accuse di irregolarità e le richieste di riconteggio. Noboa – paladino della lotta ai cartelli della droga – ha giurato di portare avanti con pugno duro la sua battaglia, promettendo sicurezza in un Paese stretto nella morsa del narcotraffico. Nel frattempo, l’opposizione alza la voce: “La democrazia è in pericolo”, è l’allarme di González.

Ultime notizie, spazio e glamour: Blue Origin scrive la storia con un volo tutto al femminile

Un’ondata di travolgente entusiasmo ha attraversato ieri il Texas con il lancio epocale del New Shepard – capsula di Blue Origin – che per la prima volta ha portato nello spazio un equipaggio composto esclusivamente da donne: undici minuti di volo suborbitale – tra assenza di gravità e sguardi pieni di meraviglia – hanno visto protagoniste personalità celebri e conosciute come Lauren Sánchez, compagna di Jeff Bezos, e la popstar Katy Perry.

“Abbiamo aggiunto un tocco di glamour alle stelle”, ha dichiarato Sánchez, mentre il mondo celebrava questo traguardo storico, il primo dal 1963, quando Valentina Tereshkova infranse ogni barriera.

Ultime notizie, escalation in Ucraina: Kharkiv nel mirino, Trump attacca Biden

Le ultime notizie sul fronte russo-ucraino non sono rassicuranti: ieri è stata Kharkiv a subire l’impatto di missili letali, con quattro civili uccisi e decine di feriti. Mentre il Cremlino ribadisce di colpire solo obiettivi militari – accusando Kiev di usare i civili come scudi – la comunità internazionale condanna con forza l’ultima offensiva.

A complicare lo scenario già teso, le dichiarazioni di Donald Trump, che ha bollato la guerra come “una farsa” orchestrata da Biden e Zelensky, definendo l’attacco “un errore mostruoso”. Nel frattempo, il Presidente ucraino lancia l’allarme: “Se Putin non viene fermato, rischiamo una Terza Guerra Mondiale”.

Ultime notizie, addio a Mario Vargas Llosa: si spegne un gigante della letteratura

Tra le ultime notizie, da segnalare la morte di Mario Vargas Llosa – Premio Nobel per la letteratura nel 2010 – avvenuta ieri, all’età di 89 anni: autore di capolavori come “La città e i cani” e “Conversazione nella Cattedrale”, lo scrittore peruviano ha combattuto con la penna per i diritti del suo popolo, pur mantenendo un’anima controversa tra impegno sociale e ammirazione per il thatcherismo.

“Ha insegnato alla letteratura a essere rivoluzione”, ha commentato il figlio, annunciando con dolore la dipartita di un uomo che ha fatto della parola un’arma.

Ultime notizie, Caserta: fermato un 17enne per l’omicidio di Davide Carbisiero

Concludiamo le ultime notizie con il fermo di un 17enne – avvenuto ieri mattina – accusato di aver ucciso Davide Carbisiero, 19enne freddato da un colpo alla carotide durante una rissa in una sala slot di Cesa, nel casertano.

L’agguato sarebbe il drammatico epilogo di una faida tra bande di giovanissimi, con testimoni fuggiti per paura di possibili ritorsioni. Il corpo senza vita di Davide è stato recuperato all’alba, in una scena inizialmente scambiata per un’esecuzione; gli investigatori non escludono altri coinvolti: “La verità emergerà presto”, assicurano i carabinieri.