Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ucciso 20enne nel foggiano. Sondaggi, Meloni avanti

Omicidio nel Foggiano, dove un 20enne, Andrea Gaeta, è stato ucciso con cinque colpi di pistola. Si tratta del figlio del presunto boss Francesco, colpito in via Saragat a Orta Nova, nel Foggiano. Il giovane era alla guida della sua auto quando è stato ucciso: i carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima. Il corpo della vittima era sul sedile di guida appena le forze dell’ordine sono giunte sul posto. Non si tratterebbe di un regolamento di conti nell’ambito della criminalità organizzata, secondo le prime indagini.

Ultime notizie: Covid, scende il tasso di contagi

Passiamo al bollettino del Covid-19. Si segnalano 19.160 nuovi casi di contagio e 91 decessi nell’ultimo report, con il tasso di contagio che è sceso sino al 12,1% con 158.970 tamponi processati. I ricoveri ordinari scendono: nell’ultimo bollettino sono stati 4.819 con un calo di 143 unità. Per quanto riguarda le terapie intensive sono scese sotto i 200 casi, con una diminuzione di 12 unità che ha fatto scendere il totale a quota 195. Intanto secondo l’UE, le vaccinazioni possono procedere con i vaccini attualmente disponibili.

Ultime notizie: un morto e un ferito sul lavoro a Verona

Incidente sul lavoro a Verona, dove in una cantina vitivinicola, la Cantina Pasqua, è morto un operaio e un altro è rimasto ferito. L’uomo ha inalato dei vapori che ne hanno provocato la caduta all’interno di un tino. Il collega, che invece stava salendo in fretta la scala esterna del tino, ha perso l’equilibrio, è caduto e ha battuto la testa. I soccorsi sono arrivati sul posto ma per l’uomo caduto nel tino non c’è stato niente da fare.

Ultime notizie: la Uefa multa alcune società italiane

Il Fair Play finanziario continua a terrorizzare il mondo del calcio. La Uefa ha sanzionato Inter, Milan, Roma e Juventus. Mentre l’Inter e la Roma hanno trovato un accordo per rientrare nei limiti entro 4 anni, per Milan e Juventus il rientro avverrà entro 3 anni. Giallorossi e nerazzurri avranno inoltre alcune limitazioni per quanto riguarda le prossime due sessioni di calciomercato. La UEFA continua a monitorare anche il Paris Saint Germain, il Besiktas e il Marsiglia.

Ultime notizie: i dati dei sondaggi

I sondaggi settimanali per le elezioni politiche in vista del 25 settembre continuano a parlare di una Giorgia Meloni avanti. L’ultimo effettuato da IZI ha fatto registrare il sorpasso del Movimento 5 Stelle rispetto alla Lega, che scende così dal terzo al quarto posto tra i vari gruppi politici. Fratelli d’Italia resta al primo posto, seguito dal PD. Salvini ha parlato proprio dei sondaggi d’opinione definendoli “come gli oroscopi”.

Ultime notizie: il piano risparmio del Governo

Il Governo sta lavorando al piano di risparmio per quanto riguarda il gas, che sta subendo notevoli rialzi. Uno dei primi punti è la crescita della tassa sugli “extraprofitti” rispetto alle aziende che vendono gas ed energia. Sembra ormai certo che il prossimo inverno le case e gli uffici dovranno essere un po’ più freddi, con un consumo ridotto che possa permettere di risparmiare un quantitativo annuale di gas da 3 a 6 miliardi di metri cubi.

