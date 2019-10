Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: ucciso a Roma a 24 anni (25 ottobre 2019)

Le ultime notizie ci portano a a Roma, al quartiere Garbatella, dove un giovane di 24 anni è stato freddato da un colpo di pistola sparato da un uomo che con un complice ha tentato di rapinare la fidanzata della vittima all’uscita di un pub. La ragazza sta bene ma è sotto choc per aver assistito alla morte del compagno brutalmente sparato alla nuca. La famiglia del ragazzo ha disposto la donazione degli organi ed ora è caccia ai due malviventi che dalle testimonianze raccolte sul posto sembra abbiano un marcato accento romano.

Ultime notizie, Mario Draghi lascia la BCE

“Ho fatto del mio meglio, mai gettare la spugna“, con queste parole Mario Draghi si congeda dalla presidenza della Banca Centrale Europea. Il suo apporto è risultato fondamentale nella definizione delle politiche monetarie di supporto a tutti i Paesi della zona euro ed alla domanda se prospetta un futuro in politiche afferma di non saper rispondere.

Ultime notizie, elezioni regionali in Umbria

Si avvicina la data delle elezioni regionali in Umbria e tutti i leader politici hanno raggiunto la regione in questa settimana per supportare la campagna elettorale dei propri candidati. Ci si chiede se questa tornata elettorale potrà essere letta come il primo ed importante test politico per i partiti nazionali dopo l’insediamento del Conte Bis con l’accordo tra il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico. Unico leader assente per ora resta Matteo Renzi.

È il Ministero del tesoro che, annunciando la tassa sulla plastica e sullo zucchero, precisa che le nuove imposizioni in totale realizzeranno un gettito che ammonterebbe a ben due miliardi. Sono inoltre previsti nuovamente dei rincari sulle sigarette ed un aumento anche sulla cedolare secca per contratti di fitto. Tra le misure sociali vi è un bonus per neonati da 400 euro ma l’opposizione non ci sta e Berlusconi accusa il governo di colpire i consumatori con una moltitudine di micro tasse senza aiutare le famiglie e nemmeno le imprese.

Ultime notizie, entra in un museo e si salva la vita

Una turista in visita ad Edimburgo entra in un museo dove vi è esposta un’opera che scatta immagini termiche. Grazie ad essa ha potuto notare una strana macchia evidente dall’immagine. Dopo esami specialistici scopre che quella macchia trattasi di un tumore; è stata operata, sta bene e ringrazia quell’opera d’arte per averle salvato la vita.

Ultime notizie, torna la Serie A

Torna la Serie A con l’anticipo della nona giornata. Si parte dall’Artemio Bentegodi con Verona Sassuolo. Sabato sarà il turno di Lecce Juventus alle ore 15.00, Inter Parma alle 18.00 e Genoa Brescia alle 20.45. Domenica ci saranno poi due big match con Roma Milan alle 18.00 e Fiorentina Lazio alle 20.45. Si arriva a questa giornata dopo la settimana di coppe europee. In Champions League Juventus, Inter e Napoli hanno vinto, mentre l’Atalanta ha perso col Manchester City. Notte horror in Europa League con il pari interno della Roma contro il Moenchengaldbach e ko della Lazio a Celtic Park.



© RIPRODUZIONE RISERVATA