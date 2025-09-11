Le ultime notizie di oggi con la morte di Charlie Kirk, ucciso durante un evento nello Utah. Il punto anche su Marte e la guerra in Ucraina

Le ultime notizie le apriamo con l’uccisione del 31enne attivista di destra, Charlie Kirk, influencer e youtuber ammazzato ieri durante un evento all’università dello Utah, negli Stati Uniti. Mentre si trovava sul palco è stato raggiunto da uno sparo di un probabile cecchino appostato sul tetto degli edifici del campus.

Charlie Kirk, ucciso il 31enne attivista di destra/ Video, colpito da cecchino all'università Utah Valley

Le autorità lo stanno ancora ricercando e non sarà facile individuarlo visto che chi ha sparato sembrerebbe aver pianificato al dettaglio il piano. Dolore unanime quello espresso dai politici americani, a cominciare da Donald Trump che ha parlato di “giorno buio per l’America”.

Ultime notizie, su Marte trovate potenziali tracce di vita

Marte potrebbe essere “abitato”. E’ questo quanto si legge su TgCom24.it citando la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, che ha appunto annunciato che sul pianeta marziano, quello che gli astronauti di mezzo mondo stanno programmando di esplorare, sarebbero state identificate delle forme di vita. A individuarle è stato il rover Perseverance, il “robottino” in missione su Marte dal 2021, che ha individuato delle forme di vita nel cratere Jezero. Attenzione, non immaginatevi di trovare alieni o umani a popolare Marte, ma semplicemente dei composti organici e minerali, che comunque tanto basta per accendere un lumicino di speranza circa il fatto che Marte non sia poi così ospitale come sembra.

Rivalutare l'importanza della laurea sul lavoro/ Formazione sottofinanziata aumenta disuguaglianze salariali

La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature, e riguarda di preciso un composto formato da carbonio, greigite e vivianite, degli elementi che avrebbero delle origini biologiche o geochimiche. Serviranno ulteriori analisi per approfondire la questione e capire di cosa si tratti, ma in ogni caso la possibilità che esistano dei microbi marziani è altamente probabile. Secondo gli scienziati, del resto, miliardi di anni fa il cratere marziano era un lago alimentato da corsi d’acqua, di conseguenza in un ambiente di questo tipo si saranno sicuramente formate delle forme di vita.

Ultime notizie, la guerra in Ucraina e i droni in Russia

Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina che da poche ore è entrata nel giorno numero 1.296. L’attenzione delle ultime ore è rivolta alla situazione polacca, e all’altissima tensione dopo che Varsavia ha annunciato di aver abbattuto alcuni droni russi che hanno evidentemente invaso lo spazio aereo polacco. Per Donald Tusk, presidente della Polonia, sarebbero avvenute ripetute invasioni dello spazio aereo da parte dei russi, ma Mosca ha smentito dicendo che non vi è alcuna prova che i velivoli utilizzati siano appunto russi.

Unione Penalisti: "Magistrati troppo schierati politicamente"/ "Anm contro la riforma a fianco di Pd e Cgil"

Tusk si dice certo che il mondo “non è mai stato così vicino alla seconda guerra mondiale”, dopo che almeno una decina di oggetti volanti sono stati individuati dalla contraerea della Poloinia. Tusk ha quindi palesato la possibilità di invocare l’articolo 4 della Nato, mentre per il presidente ucraino Zelensky si tratta di un precedente molto pericoloso per l’Europa. Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, ha definito invece l’azione come una inaccettabile violazione dello spazio aereo, mentre Sergio Mattarella ha ricordato lo scoppio della prima guerra mondiale: L’imprudenza dei comportamenti provoca conseguenza anche se non volute”.



Ultime notizie,, trovato morto Paul Baccaglini

L’ex inviato de Le Iene ed ex presidente del Palermo, Paul Baccaglini, è stato trovato morto nella giornata di ieri, 10 settembre 2025. Secondo alcune indiscrezioni non è da escludere il gesto estremo, il suicidio, ma in ogni caso bisogna ancora aspettare tutte le verifiche del caso per stabilire con certezza quale sia la causa di morte. Paul Baccaglini è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Segrate, non troppo distante da Milano, a soli 41 anni. E’ stata la compagna a trovare l’uomo, ma come detto sopra al momento si brancola nel buio. Una carriera decisamente particolare quello dell’ex inviato de Le Iene nato negli Stati Uniti, precisamente a Chicago.

Dopo essersi trasferito in Italia aveva iniziato a giocare a basket, arrivando sino in C1 in quel di Padova. Aveva poi intrapreso la carriera televisiva e dello spettacolo, prima con Rtl 102.5 quindi lo sbarco a Le Iene come inviato, per intervistare i politici in maniera scherzoso. Nel 2017 era quindi diventato presidente del Palermo per soli 5 mesi. Sentimentalmente era invece fidanzato con Thais Wiggers, ex Velina, vista di recente nel reality show The Couple. Una notizia choc e i social sono stati invasi da messaggi di cordoglio e di ricordo del povero Paul Baccaglini.