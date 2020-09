ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, ucciso Don Roberto Malgesini (16 settembre)

rialzo per i contagi nel bollettino di oggi 15 settembre per quanto riguarda il Covid 19. 80.517. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva che tornano a superare quota 200, attestandosi a 201 con un aumento di 4 unità. Oggi nessuna regione è stata immune da nuovi casi e le regioni che hanno fatto registrare il maggiore incremento sono la Lombardia e la Liguria, ma oltre 100 casi ci sono anche il Lazio, la Campania, l’Emilia Romagna ed il Veneto. Numeri inper i contagi neldi oggi 15 settembre per quanto riguarda il Covid 19. I nuovi casi sono stati 1229, con un incremento di 9 unità per quanto riguarda i decessi . Più alto rispetto a ieri il numero dei tamponi eseguiti,. In aumento anche i ricoverati in terapia intensiva che tornano a superare quota, attestandosi a 201 con un aumento di 4 unità. Oggi nessuna regione è stata immune da nuovi casi e le regioni che hanno fatto registrare il maggiore incremento sono lae la, ma oltre 100 casi ci sono anche il Lazio, la Campania, l’Emilia Romagna ed il Veneto.

Ultime notizie, ucciso a coltellate Don Roberto Malgesini

E’ morto stamani a Como, aggredito in strada e colpito da una serie di coltellate, con quella mortale che è stata portata al collo, il “prete degli ultimi” Don Roberto Malgesini, conosciutissimo per la sua attività a favore dei poveri e degli immigrati. L’omicida è un senza tetto di 53 anni, di origini tunisine, che il prete aiutava come tanti altri bisognosi. Dal 2015 era stato soggetto a vari decreti di espulsione dall’Italia, con l’ultimo che era poi stato sospeso a causa dell’epidemia di coronavirus. Immediatamente la notizia ha portato a manifestazioni di cordoglio da parte delle persone che lo conoscevano e della curia con il vescovo, Oscar Cantoni che è apparso molto commosso quando si è recato sul luogo del delitto. Di Don Roberto Malgesini ha parlato il direttore della Caritas, don Bernasconi, che lo ha definito come un omicidio che “nasce dall’odio“. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Ultime notizie, impugnati i provvedimenti regionali di Piemonte e Sardegna

Il governo italiano ha impugnato di fronte al TAR i provvedimenti emessi in questi giorni dalle due regioni, che riguardano, quello piemontese la misurazione della temperatura agli studenti all’ingresso nelle scuole, e quello sardo la necessità di avere un certificato di negatività al coronavirus per tutte le persone che arrivano in Sardegna. Questi due provvedimenti contrastano con quelli a carattere nazionale e per questo sono stati impugnati dal governo, anche se le due amministrazioni regionali sembrano intenzionati a difenderli strenuamente.

Ultime notizie, piano italiano per il recovery found entro il 15 ottobre

La data del 15 ottobre è stata fissata dal ministro Gualtieri per la presentazione all’Unione Europea del piano riguardante l’utilizzo delle somme relative al “Recovery Fund“. Il ministro italiano ha parlato di una occasione da non perdere e che il documento arriverà insieme al Documento programmatico di Bilancio. In questo documento no al taglio delle tasse ed anche ad una serie di spese pazza, ma sostegno agli investimenti pubblici che possano rilanciare in modo continuativo l’economia italiana. Intanto le polizie europee hanno reso noto che le mafie di molti paesi sono al lavoro per intercettare questi fondi.

Ultime notizie, la quarantena potrebbe passare a 10 giorni

Sarà analizzata martedì prossimo dal CTS la possibilità di ridurre la durata della quarantena da 14 a 10 giorni, come già avviene in altri paesi europei. Il ministero della Salute è molto cauto su questa ipotesi che permetterebbe una riduzione consistente, esprimendo il concetto che la riduzione deve essere coerente con i risultati tecnico scientifici.



