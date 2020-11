ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, ucciso neonato a Trapani (7 Novembre)

Con 37.809 nuovi contagi da Coronavirus registrati ieri in Italia, si è avuto un altro record nelle ultime 24 ore con un aumento di oltre 3mila rispetto al dato di ieri. Stabili invece le vittime, con 446 decessi, solo 1 più del giorno precedente. Anche il numero dei tamponi è aumentato arrivando a 234.245, con un aumento che sfiora i 15mila tamponi. In totale i decessi dall’inizio sono ora 40.638. Questo comporta un aumento anche del rapporto positivi/tamponi che è oggi del 16,14% mentre ieri era del 15,69%. I dati del bollettino odierno evidenziano anche che il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia è di 862.681. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ospedalieri di terapia intensiva oggi l’aumento è stato di 124, 25 in più di ieri. In calo il numero dei ricoveri ordinari, che da 1140 è sceso a 749. Superiore a 472mila il numero dei ricoveri al proprio domicilio. Ancora in aumento i casi registrati in Lombardia, che con 9.934 è sempre la regione più colpita, precedendo il Piemonte che ne ha fatti registrare 4.878, la Campania, con un incremento di +4.508, Il Veneto, il Lazio e la Toscana. Tra i personaggi che sono stati contagiati dal virus anche due noti sportivi come il CT della nazionale azzurra Mancini, ed il centravanti della Roma, Dzeko.

Ultime notizie, Elezioni USA

Nelle elezioni USA, nonostante i continui richiami ai brogli effettuati da Trump, lo sfidante Joe Biden sembra sempre più vicino ad essere eletto presidente. Tra gli stati che devono ancora emettere il loro responso, Biden è in vantaggio non solo in Pennsylvania, ma anche in Nevada e Georgia, seppure in questo stato si dovrà procedere ad un nuovo conteggio delle schede. Il presidente uscente, Trump, continua nella sua battaglia e perla ancora di possibile successo, contestando i dati che tutti i maggiori network stanno dando in favore del rivale. Trump è stato anche oscurato durante il discorso quando ha messo in dubbio la regolarità dello spoglio.

Ultime notizie, i dati del Covid 19 nel mondo

Continuano ad essere in salita i dati dei contagi da Covid 19 in tutto il mondo, con i decessi che hanno superato 1,24 milioni di persone ed il totale dei casi a 48,8 milioni. Tra i 10 paesi più colpiti dall’epidemia, 7 appartengono al vecchio continente ed in Danimarca alcune persone sono state infettate da una versione modificata del virus che ha contagiato attraverso i visoni. Ora si pensa di uccidere circa 15 milioni di esemplari di questo mustelide famoso per la sua pelliccia. Negli USA sono stati registrati oltre 123mila nuovi casi ed anche in Francia si è raggiunta quota 60mila. In Sudamerica il paese più colpito è ancora il Brasile, che rimane tra i primi tre dopo gli USA e l’India,

Ultime notizie, A Trapani trovato morto un neonato con il cranio fracassato

Gettato da una finestra del quinto piano, un neonato è stato trovato morto a Trapani nel cortile di un palazzo. La tragica scelta è stata effettuata da una ragazza di 17 anni che non voleva confessare la gravidanza ai genitori. Il bambino era appena nato e con ancora il cordone ombelicale. La scoperta del corpo del bambino è stata fatta da un abitante del palazzo che ha notato il cranio fracassato nella caduta. Nei giorni scorsi altri due neonati erano stati trovati abbandonati ma ancora in vita, a Verona ed a Ragusa. Ora per loro si apre la strada dell’adozione.



