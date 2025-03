Le ultime notizie le apriamo con i colloqui di pace in merito alla guerra in Ucraina, 12 ore di incontri a Riad, in Arabia Saudita, fra la delegazione della Russia e quella degli Stati Uniti. La dichiarazione congiunta sarebbe già stata concordata ma dovrebbe essere comunicata nelle prossime ore sia dal Cremlino quanto dalla Casa Bianca.

Donald Trump ha semplicemente fatto sapere che “Stiamo parlando delle linee di demarcazione territoriale, di chi avrà la proprietà della centrale nucleare di Zaporizhzhia”, senza sbilanciarsi ulteriormente. Secondo Bloomberg si dovrebbe riuscire a raggiungere un accordo entro il prossimo 20 aprile, giorno della Santa Pasqua sia per la chiesa cattolica che ortodossa: comunicato atteso in giornata.

Ultime notizie, la strage di Erba

Quella di oggi, martedì 25 marzo 2025, sarà una giornata molto importante per quanto riguarda la strage di Erba: si tratta infatti dell’ultima possibilità di Rosa e Olindo di evitare il carcere a vita, facendo riaprire il processo. La Cassazione deciderà nelle prossime ore se i due coniugi di Erba, già condannati all’ergastolo, meritano di subire un nuovo processo a seguito delle nuove prove presentate dai suoi difensori o meno. Lo scorso 10 luglio il tribunale di Brescia aveva respinto tale richiesta ma oggi la Cassazione potrebbe annullare il tutto, facendo ripartire appunto un nuovo procedimento.

Sarebbe una decisione clamorosa, una svolta impensabile fino a soltanto pochi anni fa visto che quella strage dell’11 dicembre 2006 sembrava definitivamente in archivio. E invece numerosi giornalisti e trasmissioni, a cominciare da Le Iene, hanno iniziato a scavare a fondo, a rivedersi tutte le carte, a studiare le indagini, portando alla luce tutta una serie di anomalie. Il procuratore di Milano Tarfusser aveva appoggiato a sua volta la tesi che il processo e l’indagine andavano ripetuti, ma i giudici di a Brescia l’hanno pensata in maniera differente: oggi si scoprirà la verità, l’ultima di questa pagina di cronaca nera che ha sconvolto la cittadina di Erba.

Ultime notizie, iniziato il processo a Gérard Depardieu

È iniziato nella giornata di ieri il processo all’attore francese Gérard Depardieu, accusato da due donne di abusi sessuali. I fatti, come scrive Rainews, risalgono al 2021, durante la ripresa di un film. Dopo essere stato considerato per anni uno dei migliori attori della storia de cinema, da qualche anno a questa parte Depardieu è finito sotto accusa da parte di due donne, ieri presenti presso il tribunale di Parigi. Nella giornata di oggi il processo continuerà mentre lo scorso ottobre lo stesso attore 76enne non si era presentato in tribunale in quanto reduce da una operazione attraverso cui aveva ricevuto un quadruplo bypass.

Ultime notizie, il crollo della palazzina a Monteverde

È scattata l’indagine in merito alla palazzina crollata in quel di Monteverde nella giornata di domenica scorsa, e che ha ferito gravemente un turista scozzese di anni 54. I reati al momento ipotizzati, contro ignoti, sono quelli di lesioni colpose e disastro colposo. I carabinieri, come precisa il Corriere della Sera, hanno già sentito alcuni testimoni, a cominciare dal proprietario del bed and breakfast dove appunto alloggiava Grant Paterson, il turista di cui sopra con il 70% del corpo ustionato.